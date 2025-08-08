Hà Nội

Xã hội

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội , kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và đưa 3 người bị nạn ra vị trí an toàn, sức khoẻ ổn định.

Gia Đạt

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị mới kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ngôi nhà 5 tầng ở phố Quần Ngựa, phường Ngọc Hà. Theo đó, hồi 1h cùng ngày, người dân phát hiện xảy ra cháy tại tầng 1 của ngôi nhà nằm trong ngõ 4, phố Quần Ngựa nên báo cho lực lượng chức năng.

capture.png
Cảnh sát dùng thang để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt.

Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ đến hiện trường. Ngay khi có mặt, cảnh sát đã trinh sát ngôi nhà đang cháy có quy mô 5 tầng, tầng 1 kinh doanh cửa hàng cà phê. Trong đó, đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực tầng 1, cửa ra vào bị khoá, có 3 người mắc kẹt tại các tầng bên trên.

Cảnh sát nhanh chóng sử dụng thang tiếp cận cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà để tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, tổ chức phá cửa và triển khai đội hình dập tắt đám cháy tại khu vực tầng 1. Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và đưa 3 người bị nạn ra vị trí an toàn, sức khoẻ ổn định.

Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong:

(Nguồn: THĐT)
Bài liên quan

Xã hội

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông phóng hỏa đốt máy xúc ở Hải Phòng

Do mâu thuẫn cá nhân, Nam đã phóng hỏa đốt máy xúc của người dân. Vụ hỏa hoạn làm máy xúc hư hỏng nặng, đường điện dân sinh 3 pha bị cháy đứt.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản", khởi tố bị can đối với Vũ Văn Năm (SN 1975, trú tại xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt máy xúc của người dân.

anh-doi-tuong-vu-van-nam-c1d9dfd76d2c4f489ee430916203639b.jpg
Đối tượng Vũ Văn Năm.
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy gara ô tô ở Bắc Ninh, nhiều xe bị cháy rụi trong đêm

Người dân phát hiện lửa bùng lên từ gara ô tô T.B tại Cụm công nghiệp Xương Giang 2, tỉnh Bắc Ninh rồi bốc cháy dữ dội thiêu rụi nhiều ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 5/8, người dân phát hiện lửa bùng lên từ gara ô tô T.B tại Cụm công nghiệp Xương Giang 2, tổ dân phố Thành Bắc, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh). Thời điểm xảy ra cháy, bên trong gara có 6 ô tô cùng nhiều phụ tùng sửa chữa.

capture-7277.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Xuyên đêm dập tắt đám cháy rừng thông tại Nghệ An

Sáng 4/8, đồng chí Phan Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn đã được dập tắt vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3/8, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực rừng thông trên địa bàn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do thời tiết khô nóng, địa hình đồi núi hiểm trở và gió phơn Tây Nam thổi mạnh. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy.

Xuyên đêm, hơn 400 người tham gia khống chế đám cháy tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Xuyên đêm, hơn 400 người tham gia khống chế đám cháy tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Xem chi tiết

