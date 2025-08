Cháy gara ô tô ở Bắc Ninh, nhiều xe bị cháy rụi trong đêm

Nhà trọ, chung cư nên kiểm soát rủi ro cháy nổ thay vì cấm xe điện

Lý do một số chung cư, nhà trọ không giữ xe điện là do chưa có giải pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy với khu vực sạc xe điện.