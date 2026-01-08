Dự báo thời tiết 8/1/2026: Miền Bắc đêm rét đậm, ngày nắng ấm

Dự báo thời tiết 8/1/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, chủ yếu vào đêm và sáng sớm; ban ngày trời nắng ấm vượt 20 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường mạnh đã ảnh hưởng khắp miền Bắc đến Nam Trung Bộ, gây rét đậm, rét hại ở nhiều nơi.

Ngày 8/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; trời tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 8/1, nhiều mây, không mưa; trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 9-11 độ, trung tâm và phía Nam 10-12 độ. Trưa và chiều 8/1, Hà Nội có nắng, thời tiết ấm hơn, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Độ ẩm trong không khí dao động 73-82%.

Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác; từ đêm có mưa vài nơi; phía Bắc trời rét.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất có nơi 30 độ; mức nhiệt thấp nhất ở cao nguyên khoảng 14 độ, trời rét về đêm, còn Nam Bộ 21-22 độ, trời se lạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Dự báo thời tiết ngày 8/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ; vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ; vùng núi 12-15 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11-13 độ; phía Nam 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 25-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.