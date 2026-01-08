Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Dự báo thời tiết 8/1/2026: Miền Bắc đêm rét đậm, ngày nắng ấm

Dự báo thời tiết 8/1/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, chủ yếu vào đêm và sáng sớm; ban ngày trời nắng ấm vượt 20 độ.

Theo Bảo Anh/Vietnamnet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường mạnh đã ảnh hưởng khắp miền Bắc đến Nam Trung Bộ, gây rét đậm, rét hại ở nhiều nơi.

Ngày 8/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; trời tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

ret-kho-hn-hminh-dsc-0666-2995.jpg
Dự báo thời tiết 8/1/2026: miền Bắc đêm rét căm căm, ngày nắng ấm khác lạ.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 8/1, nhiều mây, không mưa; trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 9-11 độ, trung tâm và phía Nam 10-12 độ. Trưa và chiều 8/1, Hà Nội có nắng, thời tiết ấm hơn, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Độ ẩm trong không khí dao động 73-82%.

Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác; từ đêm có mưa vài nơi; phía Bắc trời rét.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất có nơi 30 độ; mức nhiệt thấp nhất ở cao nguyên khoảng 14 độ, trời rét về đêm, còn Nam Bộ 21-22 độ, trời se lạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Dự báo thời tiết ngày 8/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ; vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ; vùng núi 12-15 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11-13 độ; phía Nam 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 25-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-8-1-2026-mien-bac-dem-ret-cam-cam-ngay-nang-am-khac-la-2479490.html
#thời tiết #dự báo thời tiết #thời tiết hà nội #thời tiết miền bắc #thời tiết hôm nay #không khí lạnh

Bài liên quan

Xã hội

Thời tiết 7/1/2026 Miền Bắc rét đậm, Hà Nội 'lạnh cắt da' dưới 10 độ C

Dự báo thời tiết trong ngày hôm nay (7/1), người dân Thủ đô và các tỉnh phía Bắc sẽ phải đối mặt với cái rét sâu, vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện băng giá.

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay duy trì trạng thái rét đậm trên diện rộng. Vùng núi và trung du nhiệt độ ở mức 8-11 độ C. Tại những khu vực núi cao như Mẫu Sơn, Fansipan, nhiệt độ có thể rơi xuống dưới 5 độ C, thậm chí sát mức 0 độ C. Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng và vật nuôi.

Tại khu vực Hà Nội, không khí lạnh đã chiếm trọn bầu trời khiến trạng thái rét đậm, rét hại bao trùm trên diện rộng. Buổi sáng sớm, mây mù giăng lối nhưng không có mưa, tuy nhiên nhiệt độ giảm rất sâu. Cụ thể, khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố ghi nhận mức nhiệt chỉ từ 10-13 độ C. Đặc biệt, tại các huyện ngoại thành và một số điểm trũng, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng dưới 10 độ C, gây cảm giác rét buốt tái tê.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 6/1: Miền Bắc rét đậm, nguy cơ xuất hiện băng giá

Ngày 6/1/2026, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng cả nước, miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nguy cơ băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tiếp tục lan xuống Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, rét hại.

a7545abe-2464-4a8a-a64d-afc4fcf01d22.jpg
Thời tiết Hà Nội rét đậm. Ảnh minh họa: Hoàng Minh
Xem chi tiết

Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại trên diện rộng

Theo dự báo, miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường gây ra thời tiết rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao đề phòng có băng giá.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (5/1), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa rải rác; nhiệt độ phổ biến 16–19°C, có nơi dưới 14°C; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ 12–15°C.

mien-bac-chuyen-ret-17614501293101970408272.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới