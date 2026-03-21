Cháy lớn ở TP HCM, tạo “quả cầu lửa” đỏ rực cả một vùng

Ngọn lửa đỏ rực kèm khói đen bốc lên dữ dội tại bãi đất trống trong nhà máy giấy cũ giữa khu dân cư ở TP HCM.

Khoảng 17h ngày 21/3, người dân phát hiện lửa bùng lên tại bãi đất trống trong khuôn viên nhà máy giấy cũ giữa khu dân cư ở đường số 1, phường Linh Xuân (TP HCM) nên hô hoán, thông báo dập lửa.

Hiện trường vụ cháy tại khu đất trống tạo thành "quả cầu lửa"...

Nhiều người dùng nước, bình chữa cháy tiếp cận hiện trường dập lửa nhưng bất thành do đám cháy quá lớn. Do khu vực cháy có nhiều cỏ khô, nên sau vài phút sau lửa bùng lên dữ dội tạo “quả cầu lửa” với khói cuồn cuộn, đứng xa nhiều km vẫn nhìn thấy cột khói.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cảnh sát chữa cháy điều nhiều xe chữa cháy cùng xe chuyên dụng đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Sau gần 1 giờ, đám cháy được khống chế nhưng khói vẫn còn bốc lên âm ỉ, lính cứu hỏa phải liên tục xịt nước vào bên trong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được công an làm rõ.