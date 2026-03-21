Cháy lớn ở TP HCM, tạo “quả cầu lửa” đỏ rực cả một vùng

Ngọn lửa đỏ rực kèm khói đen bốc lên dữ dội tại bãi đất trống trong nhà máy giấy cũ giữa khu dân cư ở TP HCM.

Xuân Danh

Khoảng 17h ngày 21/3, người dân phát hiện lửa bùng lên tại bãi đất trống trong khuôn viên nhà máy giấy cũ giữa khu dân cư ở đường số 1, phường Linh Xuân (TP HCM) nên hô hoán, thông báo dập lửa.

Hiện trường vụ cháy tại khu đất trống tạo thành "quả cầu lửa"...

Nhiều người dùng nước, bình chữa cháy tiếp cận hiện trường dập lửa nhưng bất thành do đám cháy quá lớn. Do khu vực cháy có nhiều cỏ khô, nên sau vài phút sau lửa bùng lên dữ dội tạo “quả cầu lửa” với khói cuồn cuộn, đứng xa nhiều km vẫn nhìn thấy cột khói.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cảnh sát chữa cháy điều nhiều xe chữa cháy cùng xe chuyên dụng đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Sau gần 1 giờ, đám cháy được khống chế nhưng khói vẫn còn bốc lên âm ỉ, lính cứu hỏa phải liên tục xịt nước vào bên trong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được công an làm rõ.

Xã hội

Cháy nhà tại Vĩnh Long làm 2 trẻ tử vong, nguyên nhân chập điện từ sạc xe đạp

Vụ cháy ở Vĩnh Long khiến 2 trẻ nhỏ tử vong do chập điện khi sạc bình xe đạp điện, thiệt hại tài sản lên đến 250 triệu đồng.

Sáng 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, vụ cháy xảy ra tại ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày, làm 2 anh em ruột (12 và 15 tuổi) tử vong và thiệt hại nhiều tài sản.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện từ việc sạc bình xe đạp điện, dẫn đến phát sinh tia lửa và bùng cháy.

Kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy căn hộ tại chung cư ở Hà Nội

Một vụ cháy đã xảy ra tại căn hộ trên tầng 9, tòa E4, chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội), khiến cư dân trong tòa nhà hoảng hốt.

Ngày 16/3, Công an TP Hà Nội cho biết, gần 4h sáng cùng ngày, nhận được tin báo cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường bên trong vụ cháy.
