Cháy lớn ở Khu phố đêm Măng Đen thiêu rụi nhiều hàng quán

Công nhân sửa chữa tại một gian hàng ở Khu phố đêm Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) đã để lửa từ thiết bị cơ khí bén vào các vật liệu dễ cháy.

Ngày 27/3, lãnh đạo UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn ở Khu phố đêm Măng Đen, rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Theo đó, vào khoảng 10h40 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một gian hàng trong khu vực Khu phố đêm Măng Đen.

Ngọn lửa bùng phát và lan nhanh khiến 4 gian hàng bị thiêu rụi.

Ngay khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ và người dân tham gia hỗ trợ dập lửa.

Đến khoảng 11h20, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 4 gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 gian bị thiệt hại một phần. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do công nhân sửa chữa tại một gian hàng đã để lửa từ thiết bị cơ khí bén vào các vật liệu dễ cháy, dẫn đến hỏa hoạn.

Sau vụ việc, chính quyền xã Măng Đen đã tạm ngưng hoạt động Khu phố đêm Măng Đen để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trước khi cho phép hoạt động trở lại.