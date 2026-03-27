Cháy lớn ở Khu phố đêm Măng Đen thiêu rụi nhiều hàng quán

Công nhân sửa chữa tại một gian hàng ở Khu phố đêm Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) đã để lửa từ thiết bị cơ khí bén vào các vật liệu dễ cháy.

Ngày 27/3, lãnh đạo UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn ở Khu phố đêm Măng Đen, rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Theo đó, vào khoảng 10h40 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một gian hàng trong khu vực Khu phố đêm Măng Đen.

Ngọn lửa bùng phát và lan nhanh khiến 4 gian hàng bị thiêu rụi.

Ngay khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ và người dân tham gia hỗ trợ dập lửa.

Đến khoảng 11h20, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 4 gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 gian bị thiệt hại một phần. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do công nhân sửa chữa tại một gian hàng đã để lửa từ thiết bị cơ khí bén vào các vật liệu dễ cháy, dẫn đến hỏa hoạn.

Sau vụ việc, chính quyền xã Măng Đen đã tạm ngưng hoạt động Khu phố đêm Măng Đen để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trước khi cho phép hoạt động trở lại.

Tàu du lịch cháy như đuốc trên Vịnh Hạ Long cuối tháng 2/2026.
Bài liên quan

Nhiều người ở Quảng Ngãi nhập viện sau khi ăn bánh mì, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

19 người tại Quảng Ngãi nhập viện sau ăn bánh mì, cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân và phòng ngừa nguy hiểm cho cộng đồng.

Ngày 24/03/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Cục An toàn thực phẩm nhận được Báo cáo số 285/BC-ATTP ngày 24/3/2026 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về 19 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại một điểm kinh doanh tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.
Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; Thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời; Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có); Lập kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, thông qua nhiều hình thức truyền thông, cho các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và chủ cơ sở kinh doanh theo nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hàng ngày và gửi báo cáo điều tra chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Động đất cách tâm chấn 80 km rung lắc nhiều nơi ở Quảng Ngãi

Tối 21/3, một trận động đất 3,6 độ xảy ra tại khu vực xã Măng Bút (Kon Tum cũ), gây rung lắc trên diện rộng.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra vào lúc 18h21, ở độ sâu khoảng 8 km. Dù cường độ không lớn, song rung chấn lan truyền khá xa, khiến người dân tại nhiều khu vực cách tâm chấn hàng chục km vẫn có thể cảm nhận rõ.

Các địa bàn gần tâm chấn như Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Hà, người dân ghi nhận hiện tượng rung lắc khá rõ. Đáng chú ý, rung chấn còn lan tới nhiều khu vực đồng bằng và ven biển Quảng Ngãi như Đức Phổ, Nghĩa Hành, Long Phụng, thậm chí đến cả vùng Mỹ Khê, Dung Quất, nơi cách tâm động đất khoảng 80 km.

Công an Quảng Ngãi bắt giám đốc lên mạng "dạy làm giàu" để lừa đảo

Giám đốc Công ty G.B đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận ủy thác đầu tư cổ phiếu lợi nhuận cao, sinh lời nhanh.

Sáng 16/3, thông tin từ Công an Quảng Ngãi cho biết, đã thực hiện bắt tạm giam Nguyễn Gia Bảo (sinh 2000), thường trú ở ấp Phú Điền, xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kinh doanh thua lỗ nhưng đi “dạy” người khác cách làm giàu

