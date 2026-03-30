Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy lớn tại cụm kho, xưởng cho thuê trên đường Phạm Tu khiến 1 người tử vong

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế.

Gia Đạt

Ngày 30/3, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 00h40 ngày 30/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt.

14.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy CATP đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy, cùng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội CC&CNCH khu vực nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, CATP đã huy động 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy. Các lực lượng gồm: Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân phòng phối hợp tổ chức đảm bảo ANTT tại khu vực. Lãnh đạo CATP cùng chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Đặc điểm khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000m2 với kết cấu xây dựng chủ yếu là khung thép, mái tôn với nhiều công năng khác nhau, trong đó khu vực xảy ra cháy lớn nhất là khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica là nguyên liệu dễ bắt cháy, khi cháy sinh ra nhiều khói khí độc. Tại thời điểm xảy ra cháy, thời tiết gió lớn khiến vận tốc cháy lan nhanh.

Đến khoảng 02 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được các lực lượng khống chế. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế (hiện đang xác minh, làm rõ nhân thân).

Hiện, Giám đốc CATP đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung tổ chức làm mát và dập tàn, không để đám cháy phát triển trở lại; đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
#cháy kho #đường Phạm Tu #tử vong #chữa cháy #cứu hộ

anh-1-9611.jpg
chay-tphcm.jpg
Đồn Biên phòng Bình Châu và các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy trên tàu cá.
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới