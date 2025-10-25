Châu Âu tăng cường lệnh trừng phạt đối với Nga

Các nhà lãnh đạo châu Âu và người đứng đầu NATO tuyên bố sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 24/10, các nhà lãnh đạo châu Âu và người đứng đầu NATO tuyên bố sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga và đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí tấn công tầm xa và phòng không cho Ukraine sau cuộc họp "Liên minh những người sẵn sàng" tại London (Anh).

Thủ tướng Anh Keir Starmer và các nhà lãnh đạo châu Âu khác đã tổ chức một cuộc họp báo chung sau cuộc họp, cho biết liên minh này đặt mục tiêu loại bỏ dần dầu khí của Nga khỏi thị trường toàn cầu và chuyển các tài sản bị đóng băng của Nga vào việc tài trợ cho việc tái thiết Ukraine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: PA Wire.

Thủ tướng Starmer khẳng định Anh đã đi đầu trong việc trừng phạt hoàn toàn dầu khí Nga.

"Anh có kế hoạch cung cấp cho Ukraine hơn 5.000 tên lửa đa năng hạng nhẹ, trong đó 140 tên lửa đã được giao trước thời hạn", ông nói thêm.

Trước đó, ngày 23/10, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các quốc gia thành viên EU đã phê chuẩn vòng trừng phạt thứ 19 của khối đối với Nga, bao gồm việc lần đầu tiên nhắm vào ngành khí đốt tự nhiên vốn được coi là "trụ cột" của nền kinh tế Nga.

Hôm 22/10, Mỹ cũng đã áp lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil, hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga.

"Đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột (Ukraine) và ngừng bắn ngay lập tức", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu khi công bố các lệnh trừng phạt Nga.

