Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tổng thống Trump nói Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga để có thể chấm dứt cuộc xung đột.

An An (Theo RT)

Theo RT, Tổng thống Trump đưa ra nhận định này khi trò chuyện với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox News.

Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng kết thúc xung đột mà không giành quyền kiểm soát một phần lãnh thổ của Ukraine hay không, ông Trump cho rằng Kiev chắc chắn sẽ phải nhượng bộ.

"Ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) sẽ lấy đi một số thứ. Họ đã chiến đấu và ông ấy đã giành được một số thứ nhất định", Tổng thống Trump nói.

trump.png
Tổng thống Trump (trái) và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Ảnh: Getty/VCG.

Ukraine nhiều lần loại trừ khả năng nhượng bộ về lãnh thổ, song Moscow luôn nhấn mạnh rằng việc Ukraine rút quân khỏi các "vùng lãnh thổ mới" của Nga là một trong những vấn đề chính cần giải quyết để thiết lập hòa bình lâu dài.

Tổng thống Trump cho biết thêm, ông vẫn đang cân nhắc việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

Việc chuyển giao tên lửa tiềm năng này là một trong những chủ đề chính được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17/10. Tuy nhiên, trong cuộc hội đàm, ông Trump không cam kết cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào, nhấn mạnh rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev sẽ không "dễ dàng".

"Washington đã cung cấp cho Kiev rất nhiều loại vũ khí trong suốt cuộc xung đột và không thể giao toàn bộ kho vũ khí của mình để hỗ trợ Quân đội Ukraine. Nếu chúng ta thiếu hụt (vũ khí)...Tôi không thể để Mỹ gặp nguy hiểm", ông Trump nói.

Trước cuộc gặp với ông Zelensky ngày 17/10, Tổng thống Trump đã điện đàm với ông Putin. Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, nhà lãnh đạo Nga nói với ông Trump rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ không thay đổi được cục diện cuộc xung đột mà sẽ làm chệch hướng quan hệ giữa Moscow và Washington.

"Động thái như vậy sẽ làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng giải quyết hòa bình", Tổng thống Putin tuyên bố.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
#Chính sách lãnh thổ Ukraine #Quan hệ Nga-Mỹ #Hỗ trợ quân sự Ukraine #Vai trò của tên lửa Tomahawk #xung đột nga ukraine #Tổng thống Trump

Bài liên quan

Thế giới

Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin "rất hiệu quả".

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày 16/10. Cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước chuyến thăm Nhà Trắng theo lịch trình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thông báo trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi vừa kết thúc cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin và cuộc trao đổi rất hiệu quả. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để thảo luận về thương mại giữa Nga và Mỹ sau khi xung đột Ukraine kết thúc".

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ cảnh báo Nga về cuộc xung đột ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để gây thiệt hại cho Nga nếu cuộc xung đột Ukraine không kết thúc.

Theo RT, phát biểu tại căn cứ quân sự Ramstein trước cuộc họp của các quốc gia điều phối hỗ trợ cho Ukraine ngày 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố: "Nếu cuộc xung đột Ukraine không kết thúc, nếu không có con đường dẫn đến hòa bình, thì Mỹ, cùng với các đồng minh của chúng tôi, sẽ thực hiện các bước cần thiết để gây thiệt hại cho Nga".

"Nếu chúng ta phải thực hiện bước này, Bộ Chiến tranh Mỹ sẵn sàng thực hiện các phần việc của mình theo cách mà chỉ Mỹ mới có thể làm được", Bộ trưởng Hegseth cảnh báo.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky sắp tới Mỹ gặp ông Trump?

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 17/10.

NBC News đưa tin ngày 13/10, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ cho biết, nhà lãnh đạo Zelensky dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 13/10.

Tổng thống Trump dường như đã xác nhận cuộc gặp khi trò chuyện với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên đường trở về từ Trung Đông. Khi được hỏi liệu ông có tiếp đón nhà lãnh đạo Zelensky vào ngày 17/10 không, ông Trump đáp: "Tôi nghĩ là có".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới