Tổng thống Trump nói Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga để có thể chấm dứt cuộc xung đột.

Theo RT, Tổng thống Trump đưa ra nhận định này khi trò chuyện với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox News.

Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng kết thúc xung đột mà không giành quyền kiểm soát một phần lãnh thổ của Ukraine hay không, ông Trump cho rằng Kiev chắc chắn sẽ phải nhượng bộ.

"Ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) sẽ lấy đi một số thứ. Họ đã chiến đấu và ông ấy đã giành được một số thứ nhất định", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump (trái) và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Ảnh: Getty/VCG.

Ukraine nhiều lần loại trừ khả năng nhượng bộ về lãnh thổ, song Moscow luôn nhấn mạnh rằng việc Ukraine rút quân khỏi các "vùng lãnh thổ mới" của Nga là một trong những vấn đề chính cần giải quyết để thiết lập hòa bình lâu dài.

Tổng thống Trump cho biết thêm, ông vẫn đang cân nhắc việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

Việc chuyển giao tên lửa tiềm năng này là một trong những chủ đề chính được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17/10. Tuy nhiên, trong cuộc hội đàm, ông Trump không cam kết cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào, nhấn mạnh rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev sẽ không "dễ dàng".

"Washington đã cung cấp cho Kiev rất nhiều loại vũ khí trong suốt cuộc xung đột và không thể giao toàn bộ kho vũ khí của mình để hỗ trợ Quân đội Ukraine. Nếu chúng ta thiếu hụt (vũ khí)...Tôi không thể để Mỹ gặp nguy hiểm", ông Trump nói.

Trước cuộc gặp với ông Zelensky ngày 17/10, Tổng thống Trump đã điện đàm với ông Putin. Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, nhà lãnh đạo Nga nói với ông Trump rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ không thay đổi được cục diện cuộc xung đột mà sẽ làm chệch hướng quan hệ giữa Moscow và Washington.

"Động thái như vậy sẽ làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng giải quyết hòa bình", Tổng thống Putin tuyên bố.

