Chân dung tỷ phú là ông chủ mới của TikTok

TikTok đã ký kết thỏa thuận với ba nhà đầu tư lớn — Oracle, Silver Lake và MGX — để thành lập một liên doanh TikTok US mới, đảm bảo nền tảng video xã hội phổ biến này có thể tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Theo một bản ghi nhớ nội bộ mà hãng tin AP thu được, thương vụ dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào ngày 22/1/2026.

Một nửa cổ phần của liên doanh TikTok tại Mỹ sẽ thuộc sở hữu của một nhóm nhà đầu tư, trong đó có Oracle, Silver Lake và công ty đầu tư MGX của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, mỗi bên sẽ nắm giữ 15% cổ phần. Oracle do tỷ phú Larry Ellison sáng lập và là cổ đông lớn nhất.

Tỷ phú Larry Ellison - nhà sáng lập Oracle. Ảnh: BI

Larry Ellison là một trong những tỷ phú công nghệ giàu có và gây tranh cãi nhất thế giới. Ông sinh năm 1944 tại New York (Mỹ). Mẹ ông là người Do Thái đơn thân, không đủ khả năng nuôi con nên đã gửi Ellison cho người cô và chú nhận nuôi ở Chicago. Tuổi thơ của ông gắn liền với sự thiếu thốn và những biến cố gia đình, điều được cho là đã hun đúc nên tính cách độc lập, cứng rắn và khát khao khẳng định bản thân sau này.

Đặc biệt, Larry Ellison chưa từng hoàn thành chương trình đại học. Ông bỏ học hai lần. Dù không có bằng cấp chính thức về công nghệ, Ellison vẫn sớm bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với máy tính và lập trình. Năm 1977, ông cùng hai cộng sự thành lập công ty Software Development Laboratories, tiền thân của Oracle sau này, với số vốn ban đầu chỉ 2.000 USD.

Bước ngoặt lớn đến khi Ellison đọc được một tài liệu nghiên cứu của IBM về cơ sở dữ liệu quan hệ. Nhận thấy tiềm năng khổng lồ của mô hình này, ông nhanh chóng phát triển phần mềm quản lý dữ liệu thương mại đầu tiên dựa trên công nghệ đó và đặt tên là Oracle. Trong khi nhiều đối thủ còn do dự, Ellison đã mạnh dạn thương mại hóa sản phẩm, giúp Oracle nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Larry Ellison sở hữu khối tài sản ròng 229,8 tỷ USD, là giàu thứ 4 thế giới. Ảnh: Bloomberg

Ngoài vai trò doanh nhân, Larry Ellison còn gây chú ý bởi lối sống xa hoa. Ông sở hữu du thuyền hạng sang, bộ sưu tập máy bay riêng, nhiều bất động sản đắt đỏ và từng mua tới 98% diện tích đảo Lanai (Hawaii).

Ở tuổi ngoài 80, Larry Ellison vẫn giữ vai trò Chủ tịch và Giám đốc Công nghệ của Oracle.

Theo ước tính thời gian thực của Forbes, Chủ tịch Oracle - Larry Ellison hiện sở hữu khối tài sản ròng 229,8 tỷ USD, giàu thứ 4 thế giới.