Kinh doanh

Hà Nội công bố cách tính tiền bồi thường khi thu hồi đất

Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Bảo Ngân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

cats-7989.jpg
Công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), Hà Nội. (Ảnh: Dân Việt).

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các loại đất, ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025, áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn TP Hà Nội là K = 1. Trường hợp sau khi áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (K = 1) để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa phù hợp với biến động giá đất thực tế phát sinh trên địa bàn, UBND cấp xã tổ chức rà soát, đề xuất việc áp dụng các phương pháp định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai; gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường kết quả để tổng hợp, xây dựng, tham mưu điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng được giao, trình UBND thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh hệ số đã ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất trên địa bàn và các hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện quyết định này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất UBND thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

