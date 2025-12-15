Tài sản tỷ phú toàn cầu lập kỷ lục mới

Thế giới đang có 2.919 tỷ phú với tổng tài sản đạt 15.800 tỷ USD tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), số lượng tỷ phú năm nay tăng 287 người, tương đương 8,8% so với 2024. Tổng tài sản ròng của tỷ phú tăng 13%, đạt khoảng 15.800 tỷ USD.

Thống kế cho thấy, khoảng 70% tỷ phú mới là giàu tự thân. Cùng với đó, 91 người nhờ thừa kế tài sản, ít hơn so với một năm trước đó, nhưng tổng giá trị lại đạt mức cao kỷ lục.

Số lượng tỷ phú thế giới tăng lên mức kỷ lục. Ảnh minh họa

Báo cáo cho thấy việc gia tăng nhanh chóng số lượng người thừa kế đang định hình lại diện mạo của giới tỷ phú. Số lượng tỷ phú nhiều thế hệ đã đạt 860 người vào năm 2025, sở hữu tổng cộng 4,7 nghìn tỷ USD, tăng từ 4,2 nghìn tỷ USD một năm trước đó. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất được ghi nhận ở các tỷ phú thế hệ thứ ba, tiếp theo là thế hệ thứ tư và các thế hệ sau nữa.

Sự chuyển đổi này đang diễn ra song song với việc tiếp tục tạo ra của cải. Năm 2025, các tỷ phú tự thân đã bổ sung thêm 386,5 tỷ USD vào tổng tài sản toàn cầu, đẩy tổng tài sản của các tỷ phú lên mức kỷ lục 15,8 nghìn tỷ USD.

UBS ước tính ít nhất 5.900 tỷ USD sẽ được chuyển giao cho con cái các tỷ phú trong 15 năm tới, phần lớn diễn ra tại Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, giới siêu giàu đang tìm kiếm chất lượng sống tốt hơn và các tỷ phú trẻ có mức độ dịch chuyển rất cao, có thể làm thay đổi bức tranh trên.

Xét theo quốc gia, Mỹ hiện có 924 tỷ phú, chiếm gần một phần ba tổng số tỷ phú toàn cầu. Báo cáo tiết lộ rằng tài sản của các tỷ phú Mỹ đã tăng gần 1/5 (18% so với năm trước) lên con số đáng kinh ngạc 6,9 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Năm nay, nền kinh tế lớn nhất thế giới có thêm 87 tỷ phú tự thân.

Tính đến tháng 4/2025, thế giới có 2.919 tỷ phú, nhiều nhất kể từ khi UBS bắt đầu thống kê vào năm 1995. Riêng trong 12 tháng tính đến đầu tháng 4, số tỷ phú toàn cầu tăng thêm 237 người, tương đương mức tăng gần 9%.

Đà tăng của cổ phiếu công nghệ, nhất là nhóm bảy doanh nghiệp công nghệ lớn của Mỹ gồm Nvidia, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Google và Tesla, với mức tăng cộng gộp khoảng 25%, đã đẩy tài sản của nhiều tỉ phú công nghệ tăng vọt.

Đà tăng này khiến tài sản của nhiều tỷ phú công nghệ tăng vọt, như Nhà sáng lập Oracle Larry Ellison và CEO Nvidia Jensen Huang. Ông Ellison hiện là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản ròng 240 tỷ USD. Trong khi Jensen Huang là người giàu thứ 8, với tài sản đạt 152 tỷ USD, theo Forbes.