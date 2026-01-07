Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Tạm giữ 115 điện thoại Iphone không rõ nguồn gốc ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tạm giữ 115 điện thoại nhãn hiệu Iphone không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 7/11, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ số lượng lớn điện thoại di động nhãn hiệu Iphone không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá trên 1 tỷ đồng.

dd10-2-1-20260107114628.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với cơ sở kinh doanh điện thoại di động tại xã Diên Sanh. Ảnh: QLTT QT

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/1, Đội QLTT số 10 kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do ông T.C.B ở khóm 6 (xã Diên Sanh) làm chủ hộ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 115 điện thoại di động mang nhãn hiệu Iphone đã qua sử dụng với trị giá ước hơn 1 tỷ đồng.

Thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ hàng hóa.

dd10-3-20260107114912.jpg
Số điện lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: QLTT QT

Trước đó, tại khóm 1 (xã Diên Sanh), Đội QLTT số 10 cũng đã kiểm tra Cửa hàng điện thoại di động Thành Nhân do ông N.V.Đ làm chủ và phát hiện 14 điện thoại di động Iphone không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã qua sử dụng với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau đó, Đội QLTT số 10 đã lập biên bản, chuyển hồ sơ đề xuất Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
#Quản lý thị trường #Quảng Trị #tạm giữ #điện thoại #Iphone #không rõ nguồn gốc

Bài liên quan

Kinh doanh

Bắt quả tang vụ vận chuyển hàng nghìn bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá “lậu” đi tiêu thụ, đối tượng Đỗ Hữu Duy đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.

Ngày 07/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn.

Trước đó, khoảng 02h ngày 04/01, tại Quốc lộ 30, đoạn qua xã Mỹ Thọ, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 01, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành chặn dừng, kiểm tra xe mô tô BKS: 83P4-525.97 do Đỗ Hữu Duy (SN: 10/7/2005, ngụ xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới