Tạm giữ 115 điện thoại Iphone không rõ nguồn gốc ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tạm giữ 115 điện thoại nhãn hiệu Iphone không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 7/11, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ số lượng lớn điện thoại di động nhãn hiệu Iphone không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá trên 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với cơ sở kinh doanh điện thoại di động tại xã Diên Sanh. Ảnh: QLTT QT

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/1, Đội QLTT số 10 kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do ông T.C.B ở khóm 6 (xã Diên Sanh) làm chủ hộ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 115 điện thoại di động mang nhãn hiệu Iphone đã qua sử dụng với trị giá ước hơn 1 tỷ đồng.

Thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ hàng hóa.

Số điện lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: QLTT QT

Trước đó, tại khóm 1 (xã Diên Sanh), Đội QLTT số 10 cũng đã kiểm tra Cửa hàng điện thoại di động Thành Nhân do ông N.V.Đ làm chủ và phát hiện 14 điện thoại di động Iphone không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã qua sử dụng với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau đó, Đội QLTT số 10 đã lập biên bản, chuyển hồ sơ đề xuất Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

