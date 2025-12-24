Dấu ấn Tâm Tuệ Phương tại TP HCM và Quảng Nam: Trúng thầu sát giá, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Trước khi trúng lớn tại Đồng Tháp, năm 2025 ghi nhận sự hiện diện của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương tại TP HCM và Quảng Nam. Dữ liệu cho thấy nhiều gói thầu doanh nghiệp này trúng có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Tiếp tục tìm hiểu về năng lực của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy năm 2025 là thời điểm doanh nghiệp này "bùng nổ" với các gói thầu trải dài từ miền Trung vào miền Nam.

Gói thầu 11,6 tỷ đồng tiết kiệm... 0,6% tại Cần Giờ

Trước thời điểm tháng 12/2025, Công ty Tâm Tuệ Phương đã ghi dấu ấn tại TP HCM. Cụ thể, theo Quyết định phê duyệt KQLCNT ngày 30/7/2025 (Số TBMT: IB2500278590), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ đã lựa chọn Công ty Tâm Tuệ Phương trúng gói thầu "Thiết bị" thuộc dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học An Nghĩa.

Giá trúng thầu là 11.598.366.800 đồng. So với giá gói thầu 11.672.637.760 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 74 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn gần 0,6%.

Nguồn: MSC

Đơn vị tư vấn mời thầu cho dự án này là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ. Việc trúng thầu sát giá thường xuất hiện khi có ít nhà thầu tham dự hoặc năng lực của nhà thầu trúng thầu vượt trội hoàn toàn. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thấp luôn là chỉ số cần được quan tâm trong công tác giám sát đầu tư công.

Hiện diện tại miền Trung

Tại khu vực miền Trung, Công ty Tâm Tuệ Phương cũng hoạt động tích cực. Theo Quyết định số 2084826/QĐ-BQL (công bố ngày 21/2/2025), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) phê duyệt Liên danh Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Phúc Hưng - Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trúng gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2024.

Giá trúng thầu của gói này là 5.281.537.000 đồng. Tâm Tuệ Phương tham gia liên danh với vai trò cung cấp và lắp đặt thiết bị.

Thách thức quản lý đa điểm

Tổng hợp lại, trong năm 2025, Công ty Tâm Tuệ Phương phải phân bổ nguồn lực cho 3 mũi nhọn chính:

Miền Trung: Quảng Nam (từ tháng 2) và gói thầu lớn 90 tỷ tại Quảng Ngãi (vắt từ cuối 2024 sang 2025).

TP HCM: Huyện Cần Giờ (từ tháng 7, đang trong giai đoạn hoàn thiện/nghiệm thu).

Miền Tây: Đồng Tháp (3 gói thầu đồng loạt khởi động từ tháng 12).

Khoảng cách địa lý lớn giữa các công trình đòi hỏi nhà thầu phải có hệ thống kho bãi, logistic và đội ngũ kỹ thuật cơ động, hùng hậu. Đặc biệt, theo quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đảm bảo tiến độ và chất lượng tại từng gói thầu được giám sát chặt chẽ hơn, với chế tài xử phạt nặng nếu nhà thầu vi phạm hợp đồng do dàn trải năng lực.