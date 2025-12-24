Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Dấu ấn Tâm Tuệ Phương tại TP HCM và Quảng Nam: Trúng thầu sát giá, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Trước khi trúng lớn tại Đồng Tháp, năm 2025 ghi nhận sự hiện diện của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương tại TP HCM và Quảng Nam. Dữ liệu cho thấy nhiều gói thầu doanh nghiệp này trúng có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Hải Nam

Tiếp tục tìm hiểu về năng lực của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy năm 2025 là thời điểm doanh nghiệp này "bùng nổ" với các gói thầu trải dài từ miền Trung vào miền Nam.

Gói thầu 11,6 tỷ đồng tiết kiệm... 0,6% tại Cần Giờ

Trước thời điểm tháng 12/2025, Công ty Tâm Tuệ Phương đã ghi dấu ấn tại TP HCM. Cụ thể, theo Quyết định phê duyệt KQLCNT ngày 30/7/2025 (Số TBMT: IB2500278590), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ đã lựa chọn Công ty Tâm Tuệ Phương trúng gói thầu "Thiết bị" thuộc dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học An Nghĩa.

Giá trúng thầu là 11.598.366.800 đồng. So với giá gói thầu 11.672.637.760 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 74 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn gần 0,6%.

qd-cangio.jpg
Nguồn: MSC

Đơn vị tư vấn mời thầu cho dự án này là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ. Việc trúng thầu sát giá thường xuất hiện khi có ít nhà thầu tham dự hoặc năng lực của nhà thầu trúng thầu vượt trội hoàn toàn. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thấp luôn là chỉ số cần được quan tâm trong công tác giám sát đầu tư công.

Hiện diện tại miền Trung

Tại khu vực miền Trung, Công ty Tâm Tuệ Phương cũng hoạt động tích cực. Theo Quyết định số 2084826/QĐ-BQL (công bố ngày 21/2/2025), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) phê duyệt Liên danh Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Phúc Hưng - Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trúng gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2024.

Giá trúng thầu của gói này là 5.281.537.000 đồng. Tâm Tuệ Phương tham gia liên danh với vai trò cung cấp và lắp đặt thiết bị.

Thách thức quản lý đa điểm

Tổng hợp lại, trong năm 2025, Công ty Tâm Tuệ Phương phải phân bổ nguồn lực cho 3 mũi nhọn chính:

Miền Trung: Quảng Nam (từ tháng 2) và gói thầu lớn 90 tỷ tại Quảng Ngãi (vắt từ cuối 2024 sang 2025).

TP HCM: Huyện Cần Giờ (từ tháng 7, đang trong giai đoạn hoàn thiện/nghiệm thu).

Miền Tây: Đồng Tháp (3 gói thầu đồng loạt khởi động từ tháng 12).

Khoảng cách địa lý lớn giữa các công trình đòi hỏi nhà thầu phải có hệ thống kho bãi, logistic và đội ngũ kỹ thuật cơ động, hùng hậu. Đặc biệt, theo quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đảm bảo tiến độ và chất lượng tại từng gói thầu được giám sát chặt chẽ hơn, với chế tài xử phạt nặng nếu nhà thầu vi phạm hợp đồng do dàn trải năng lực.

#Công ty Tâm Tuệ Phương #gói thầu thiết bị #đấu thầu #tư vấn mời thầu #Cần Giờ

Bài liên quan

Bạn đọc

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Chỉ trong ngày 2/12/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ký 3 quyết định liên tiếp lựa chọn Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trúng thầu cung cấp thiết bị dạy học STEM/STEAM. Việc một nhà thầu "ôm" trọn cả 3 gói thầu lớn cùng thời điểm đặt ra bài toán về năng lực thực hiện theo quy định của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Ngày 02/12/2025, hoạt động đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ghi nhận sự kiện đặc biệt khi 3 gói thầu trọng điểm thuộc dự án trang bị phòng chức năng phục vụ dạy học STEM/STEAM đều tìm được nhà thầu. Điều đáng nói, cả 3 gói thầu này đều gọi tên một đơn vị duy nhất: Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương.

Một ngày, ba quyết định, gần 24 tỷ đồng

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Tháp: Tâm Tuệ Phương trúng 3 gói thầu thiết bị giáo dục trong một ngày

Chỉ trong ngày 2/12/2025, Công ty Tâm Tuệ Phương liên tiếp được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp phê duyệt trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị dạy học STEM/STEAM, với tổng giá trị gần 24 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.

"Cú đúp" ba gói thầu trong một ngày

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 2/12/2025, ông Nguyễn Phương Toàn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ký ban hành 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị phòng chức năng phục vụ dạy học STEM/STEAM. Điều đáng chú ý là cả 3 gói thầu này đều xướng tên một đơn vị trúng thầu duy nhất: Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị tại Đà Nẵng: Công ty Tâm Tuệ Phương "một mình một ngựa"

Tại gói thầu hơn 7,4 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng mời thầu, Công ty Tâm Tuệ Phương là nhà thầu duy nhất tham dự với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.

Thế "độc diễn" tại gói thầu hơn 7,4 tỷ đồng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Ban QLDA Hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng) đang trong quá trình xét thầu đối với gói thầu "Lắp đặt thiết bị công trình". Đây là gói thầu thuộc Dự án Thư viện số cộng đồng Liên Chiểu, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.