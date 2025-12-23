Hà Nội

Bạn đọc

Thủy điện Sông Ba Hạ: Cuộc đua khốc liệt tại gói thầu camera hơn 5 tỷ đồng

Gói thầu trang bị camera tại Thủy điện Sông Ba Hạ thu hút 4 nhà thầu tham dự với giá bỏ thầu chênh lệch, đặt ra bài toán về chất lượng và tính đồng bộ hệ thống.

Thục Anh

Ngày 19/09/2025, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tiến hành mở thầu gói thầu số 46: "Trang bị hệ thống camera giám sát thiết bị và an ninh vành đai Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ". Đây là gói thầu quan trọng nằm trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 16 năm 2025 đã được phê duyệt trước đó.

Cuộc đấu giá sòng phẳng với 4 "anh tài"

Theo biên bản mở thầu mã hiệu IB2500361472, gói thầu có giá dự toán là 5.042.117.693 đồng. Kết quả đóng thầu ghi nhận 4 đơn vị tham gia bao gồm: Công ty CP Giải pháp CNTT và Truyền thông MQ (chào giá 4.133.999.999 đồng); Công ty CP SGALAXY (4.638.688.888 đồng); Công ty TNHH Tích hợp hệ thống NHT (4.919.335.740 đồng) và Công ty TNHH Vật tư thiết bị Thiên Phúc (4.995.258.000 đồng).

3-8344.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Đáng chú ý, mức chênh lệch giữa nhà thầu chào giá thấp nhất và cao nhất lên tới hơn 860.000.000 đồng. Tuy nhiên, trong đấu thầu thiết bị công nghệ cao, giá thành chưa phải là tất cả.

"Ma trận" yêu cầu kỹ thuật: Không dành cho nhà thầu "tay ngang"

Soi kỹ chương V về yêu cầu kỹ thuật, có thể thấy chủ đầu tư đã đặt ra những tiêu chuẩn rất cao. Ông Nguyễn Đức Phú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, người ký Quyết định số 2137/QĐ-SBH phê duyệt E-HSMT ngày 10/09/2025, đã yêu cầu toàn bộ hàng hóa phải mới 100% và sản xuất từ năm 2025 trở lại đây.

Hệ thống bao gồm 30 camera giám sát tại các vị trí xung yếu như Đập tràn, Cửa nhận nước, Trạm phân phối 220kV và khu vực Nhà máy. Các thiết bị không chỉ dừng lại ở việc quan sát thông thường mà phải tích hợp tính năng phân tích thông minh: tự động theo dõi đối tượng (Auto Tracking), phát hiện xâm nhập trái phép và đo nhiệt độ tại các vị trí đấu nối điện để cảnh báo cháy nổ.

Đặc biệt, E-HSMT nhấn mạnh tính tương thích và đồng bộ với hạ tầng CNTT hiện hữu bao gồm Firewall Palo Alto 440/460, hệ thống máy chủ SAN và mạng WAN của EVN.

Góc nhìn chuyên gia: Tiêu chuẩn hay rào cản?

Phân tích về gói thầu này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc yêu cầu thiết bị phải sản xuất ngay trong năm 2025 cho thấy chủ đầu tư muốn tiếp cận công nghệ mới nhất. Tuy nhiên, yêu cầu về tính đồng bộ tuyệt đối với thiết bị hiện hữu như Firewall Palo Alto hay Switch Cisco đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực thực tế và sự am hiểu sâu sắc về hệ thống cũ. Nếu không khảo sát kỹ hiện trường theo yêu cầu tại mục 1.2.2 của E-HSMT, nhà thầu rất dễ 'trượt chân' ở khâu giải pháp kỹ thuật".

Về mặt pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu 22/2023 và các văn bản hướng dẫn mới nhất, việc xác lập tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là quyền của chủ đầu tư nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, các yêu cầu này phải dựa trên nhu cầu thực tế, tránh việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật quá biệt định để hướng tới một nhãn hàng cụ thể. Trong trường hợp này, chủ đầu tư có trích dẫn 'hoặc tương đương' cho các nhãn hàng, điều này phù hợp với quy định pháp luật hiện hành".

An ninh bảo mật – Ưu tiên hàng đầu

Do đặc thù của nhà máy thủy điện là công trình an ninh quốc gia, công tác bảo mật thông tin được quy định tới từng "chân tơ kẽ tóc". Nhân sự của nhà thầu khi vào thi công phải niêm phong toàn bộ thiết bị di động, USB, thẻ nhớ và ký cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối. Hệ thống camera phải vận hành trên mạng dùng riêng, không kết nối Internet trực tiếp để tránh nguy cơ bị tấn công từ xa.

Với sự tham gia của 4 nhà thầu và các yêu cầu kỹ thuật mang tính "thách thức", gói thầu tại Thủy điện Sông Ba Hạ hứa hẹn một quá trình đánh giá hồ sơ căng thẳng. Dư luận đang chờ đợi xem đơn vị nào sẽ vượt qua được "bộ lọc" kỹ thuật khắt khe của ông Nguyễn Đức Phú để giành quyền thực hiện dự án này.

