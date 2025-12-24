Công ty H.C.M trúng 4 gói thầu lớn trong năm 2025: Nhân sự "chạy sô", chất lượng có đảm bảo? [Kỳ 4]

Trúng thầu liên tiếp từ tháng 2 đến tháng 12/2025 với các dự án trường học, bệnh viện quy mô lớn, Công ty H.C.M đang đứng trước áp lực khổng lồ về nhân sự. Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rủi ro về việc trùng lắp nhân sự chủ chốt, vi phạm quy định của Luật Đấu thầu.

Tổng hợp dữ liệu đấu thầu năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M (H.C.M) đã có một năm hoạt động hết công suất với lịch trình dày đặc:

• Tháng 02/2025: Trúng gói thầu Thiết kế BV Y học cổ truyền (Khối N1).

• Tháng 04/2025: Trúng gói thầu Thiết kế Trường THCS Phường 6 (Gò Vấp).

• Tháng 09/2025: Trúng gói thầu Thiết kế Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm.

• Tháng 12/2025: Trúng gói thầu BIM & Dự toán Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM (Trị giá hơn 5,1 tỷ đồng, tiến độ 30 ngày).

Nguy cơ vi phạm quy định về nhân sự

Với tiến độ các gói thầu thường từ 30 đến 45 ngày và thời điểm trúng thầu rải đều trong năm, khả năng các dự án này có thời gian thực hiện trùng lắp là rất cao (do thời gian thẩm định, phê duyệt thiết kế thường kéo dài).

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu quy định rất rõ: Nhà thầu không được kê khai nhân sự chủ chốt đang trong thời gian thực hiện gói thầu khác mà chưa hoàn thành, trừ trường hợp gói thầu đó sắp kết thúc. Với việc trúng thầu dồn dập, đặc biệt là tháng 9 và tháng 12, nếu Công ty H.C.M sử dụng cùng một đội ngũ Chủ trì Kiến trúc, Chủ trì Kết cấu cho cả dự án Kiểm chuẩn và dự án Cao đẳng Kinh tế thì đây là hành vi gian lận trong đấu thầu, có thể bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3-5 năm."

Bài học về chất lượng tư vấn

Thực tế cho thấy, nhiều dự án đầu tư công bị đội vốn, chậm tiến độ có nguyên nhân sâu xa từ chất lượng hồ sơ tư vấn thiết kế yếu kém, sơ sài do nhà thầu "ôm" quá nhiều việc.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Năng lực của nhà thầu tư vấn không chỉ nằm ở hồ sơ đẹp hay số lượng máy móc, mà cốt lõi là con người. Khi một đơn vị trúng quá nhiều gói thầu trong thời gian ngắn, nguy cơ 'vắt kiệt' sức lao động của nhân sự hoặc sử dụng nhân sự trình độ thấp để thay thế là hiện hữu. Chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc việc huy động nhân sự, kiểm tra vân tay hoặc nhật ký công việc để đảm bảo những người được kê khai trong hồ sơ dự thầu thực sự đang làm việc tại dự án."

Với gói thầu BIM tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM vừa trúng tháng 12/2025, thời gian thực hiện chỉ 30 ngày cho một khối lượng công việc khổng lồ, áp lực lên Công ty H.C.M là cực lớn. Dư luận và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu này.