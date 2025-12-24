Hà Nội

Công ty H.C.M trúng 4 gói thầu lớn trong năm 2025: Nhân sự "chạy sô", chất lượng có đảm bảo? [Kỳ 4]

Trúng thầu liên tiếp từ tháng 2 đến tháng 12/2025 với các dự án trường học, bệnh viện quy mô lớn, Công ty H.C.M đang đứng trước áp lực khổng lồ về nhân sự. Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rủi ro về việc trùng lắp nhân sự chủ chốt, vi phạm quy định của Luật Đấu thầu.

Hải Anh

Tổng hợp dữ liệu đấu thầu năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M (H.C.M) đã có một năm hoạt động hết công suất với lịch trình dày đặc:

Tháng 02/2025: Trúng gói thầu Thiết kế BV Y học cổ truyền (Khối N1).

Tháng 04/2025: Trúng gói thầu Thiết kế Trường THCS Phường 6 (Gò Vấp).

Tháng 09/2025: Trúng gói thầu Thiết kế Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm.

Tháng 12/2025: Trúng gói thầu BIM & Dự toán Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM (Trị giá hơn 5,1 tỷ đồng, tiến độ 30 ngày).

screen-shot-2025-12-24-at-115937.png

Nguy cơ vi phạm quy định về nhân sự

Với tiến độ các gói thầu thường từ 30 đến 45 ngày và thời điểm trúng thầu rải đều trong năm, khả năng các dự án này có thời gian thực hiện trùng lắp là rất cao (do thời gian thẩm định, phê duyệt thiết kế thường kéo dài).

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu quy định rất rõ: Nhà thầu không được kê khai nhân sự chủ chốt đang trong thời gian thực hiện gói thầu khác mà chưa hoàn thành, trừ trường hợp gói thầu đó sắp kết thúc. Với việc trúng thầu dồn dập, đặc biệt là tháng 9 và tháng 12, nếu Công ty H.C.M sử dụng cùng một đội ngũ Chủ trì Kiến trúc, Chủ trì Kết cấu cho cả dự án Kiểm chuẩn và dự án Cao đẳng Kinh tế thì đây là hành vi gian lận trong đấu thầu, có thể bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3-5 năm."

Bài học về chất lượng tư vấn

Thực tế cho thấy, nhiều dự án đầu tư công bị đội vốn, chậm tiến độ có nguyên nhân sâu xa từ chất lượng hồ sơ tư vấn thiết kế yếu kém, sơ sài do nhà thầu "ôm" quá nhiều việc.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Năng lực của nhà thầu tư vấn không chỉ nằm ở hồ sơ đẹp hay số lượng máy móc, mà cốt lõi là con người. Khi một đơn vị trúng quá nhiều gói thầu trong thời gian ngắn, nguy cơ 'vắt kiệt' sức lao động của nhân sự hoặc sử dụng nhân sự trình độ thấp để thay thế là hiện hữu. Chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc việc huy động nhân sự, kiểm tra vân tay hoặc nhật ký công việc để đảm bảo những người được kê khai trong hồ sơ dự thầu thực sự đang làm việc tại dự án."

Với gói thầu BIM tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM vừa trúng tháng 12/2025, thời gian thực hiện chỉ 30 ngày cho một khối lượng công việc khổng lồ, áp lực lên Công ty H.C.M là cực lớn. Dư luận và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu này.

Giải mã năng lực Liên danh H.C.M – Thế Gia tại dự án Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP HCM [Kỳ 3]

Sự kết hợp giữa một nhà thầu am hiểu địa phương và một đơn vị mạnh về công nghệ số đã giúp Liên danh H.C.M – Thế Gia chiến thắng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng với số điểm kỹ thuật áp đảo. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cần giám sát chặt chẽ phần việc thực tế của từng thành viên trong liên danh này.

Dữ liệu đấu thầu tháng 9/2025 ghi nhận chiến thắng ấn tượng của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia tại gói thầu "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" thuộc dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố.

Quyết định số 853/QĐ-DDCN ngày 19/09/2025 của Ban DDCN đã trao gói thầu trị giá 6.630.992.115 đồng cho liên danh này.

TP HCM: Kỳ lạ hiện tượng đối thủ "bỏ cuộc chơi" vào phút chót, giúp Công ty H.C.M rộng cửa trúng thầu [Kỳ 2]

Tại các gói thầu tư vấn xây dựng đầu năm 2025, một kịch bản khó hiểu liên tục diễn ra: Các nhà thầu đối thủ dù đã vượt qua vòng đánh giá sơ bộ với điểm số cao nhưng lại bất ngờ "buông xuôi", từ chối làm rõ hồ sơ khi được bên mời thầu yêu cầu. Giới chuyên gia nhận định, đây có thể là chiêu trò "quân xanh" tinh vi nhằm lách luật.

Theo hồ sơ PV có được, tại các gói thầu mà Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M (Công ty H.C.M) tham gia và trúng thầu trong năm 2025, tính cạnh tranh thường bị triệt tiêu bởi những lý do rất "lãng xẹt" từ phía đối thủ.

Kịch bản "không trả lời" tại dự án Bệnh viện

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M với hàng loạt gói thầu tư vấn trúng liên tiếp từ lĩnh vực y tế đến giáo dục. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại với điểm số "chạm đáy" đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính minh bạch tại các dự án này.

Thị trường tư vấn xây dựng tại TP HCM năm 2025 chứng kiến sự hoạt động sôi nổi của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M (gọi tắt là Công ty H.C.M). Doanh nghiệp này có mã số doanh nghiệp 0303214025, do ông Nguyễn Thế Nhân làm người đại diện pháp luật, có trụ sở đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty H.C.M đã ghi tên mình vào danh sách trúng thầu tại nhiều dự án đầu tư công trọng điểm, trải rộng từ cấp quận huyện đến các Ban Quản lý chuyên ngành của Thành phố.

