Bạn đọc

Cần Thơ: Liên danh Toàn Thắng – Hoàng Gia trúng thầu dự án trường học [Kỳ 1]

Một gói thầu xây dựng tại BQLDA Thốt Nốt vừa ghi nhận mức tiết kiệm ấn tượng hơn 16% thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/12/2025, ông Nguyễn Thương Tín, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã ký Quyết định số 487/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ. Gói thầu này thuộc dự án cải tạo, xây mới các phòng học tập tại Trường THCS Thốt Nốt.

13-6212.jpg
Ảnh minh họa

Thông tin đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu có giá dự toán được duyệt là 19.322.169.412 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Trường THCS Thốt Nốt bao gồm: Công ty TNHH một thành viên xây dựng thương mại dịch vụ Toàn Thắng (Liên danh chính) và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia (Liên danh phụ).

Giá trúng thầu được phê duyệt là 16.179.379.000 đồng. Như vậy, so với giá dự toán ban đầu, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 3.142.790.412 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng lên tới 16,27%. Đây được xem là mức tiết kiệm rất cao đối với một gói thầu xây lắp trong bối cảnh hiện nay.

Quá trình đấu thầu ghi nhận có tổng cộng 6 nhà thầu tham dự. Đáng chú ý, một đơn vị khác cũng lấy tên là "Liên danh Trường THCS Thốt Nốt" (Mã định danh vn1800646813) đã đưa ra giá dự thầu thấp nhất là 15.907.388.715 đồng nhưng bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm.

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 99/BCĐG-DH ngày 08/12/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Tổng hợp Đại Hưng, đơn vị bị loại nêu trên đã không đính kèm thỏa thuận liên danh thể hiện hạng mục đảm nhận, không cung cấp đủ tài liệu chứng minh cấp công trình tại dự án tương tự và có chứng nhận kiểm định thiết bị (xe tải tự đổ) đã hết hiệu lực tại thời điểm đóng thầu. Dù Chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị làm rõ nhưng nhà thầu này không phản hồi trên hệ thống đúng quy định.

Các đối thủ còn lại như Liên danh Hoàng Kim - Vạn Thuận, Công ty TNHH Tân Thuận Trung, hay Công ty CP Cơ khí Xây dựng Việt-Úc đều có giá dự thầu sau giảm giá cao hơn đơn vị trúng thầu.

Bình luận về mức tiết kiệm này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Việc một gói thầu xây lắp đạt mức tiết kiệm trên 15% thông qua đấu thầu rộng rãi là tín hiệu tích cực về tính cạnh tranh. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình triển khai để đảm bảo chất lượng công trình tương xứng với giá bỏ thầu thấp".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chân dung "nhà thầu quen" Toàn Thắng và Hoàng Gia tại các dự án đầu tư công TP Cần Thơ.

