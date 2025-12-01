Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Bùi Phát: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Cả 3 gói thầu xây lắp gần nhất mà Công ty Bùi Phát trúng thầu đều không có đối thủ cạnh tranh, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp, đi ngược lại mục tiêu của Luật Đấu thầu.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, các gói thầu mà Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát (Bùi Phát) trúng thầu trong thời gian gần đây bộc lộ rõ sự suy giảm nghiêm trọng về tính cạnh tranh. Mặc dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, các gói thầu này đều kết thúc với kịch bản chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự.

Khi cạnh tranh còn nhiều hạn chế

Mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn (như Nghị định 214/2025/NĐ-CP) là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn tại các gói thầumà Bùi Phát tham gia từ tháng 9 đến tháng 11/2025 cho thấy mục tiêu cạnh tranh đã hoàn toàn không đạt được.

  1. Gói thầu IB2500463960 (Dự án Nâng cấp đường Tân Định 19) tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên: 1 nhà thầu tham dự (Bùi Phát). Kết quả: Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 1,07%.
  2. Gói thầu IB2500462584 (Dự án Nâng cấp đường Bình Mỹ 12) tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên: 1 nhà thầu tham dự (Bùi Phát). Kết quả: Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 1,50%.
  3. Gói thầu IB2500352135 (Dự án Nâng cấp kho chứa VLNCN Bình Dương) tại Công ty MICCO: 1 nhà thầu tham dự (Bùi Phát). Kết quả: Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 4,36%.
60.jpg
84.jpg
35.jpg
Nguồn: MSC

Khi không có sự tham gia của các nhà thầu khác, nhà thầu duy nhất tham dự không chịu bất kỳ áp lực cạnh tranh nào về giá. Điều này dẫn đến hệ quả tất yếu là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp, đặc biệt là tại hai gói thầu sử dụng vốn ngân sách tại Bắc Tân Uyên. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng vốn đầu tư công rõ ràng đã không được tối ưu hóa.

Nghi vấn từ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Hiện tượng "một mình một ngựa" lặp đi lặp lại đặt ra câu hỏi lớn: Vì sao các gói thầu xây lắp thông thường, được phát hành rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lại không thể thu hút sự quan tâm của các nhà thầu khác trên thị trường?

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, chuyên gia đấu thầu Đào Giang phân tích: "Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi mà chỉ có một nhà thầu tham gia, cần phải xem xét kỹ lưỡng các nguyên nhân. Ngoài các yếu tố khách quan, nguyên nhân chủ quan thường đến từ chính E-HSMT."

Ông Giang chỉ rõ, một trong những hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu (quy định tại Điều 17, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15) là việc đưa ra các yêu cầu làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

"Thực tế cho thấy, E-HSMT có thể chứa đựng các tiêu chí mang tính 'cài cắm', các yêu cầu kỹ thuật đặc thù, yêu cầu về nhân sự, thiết bị hoặc hợp đồng tương tự mà chỉ một nhà thầu cụ thể mới có khả năng đáp ứng. Khi đó, các nhà thầu khác dù biết thông tin về gói thầu nhưng cũng không thể tham gia, dẫn đến tình trạng 'một mình một ngựa'," ông Giang nhận định.

Trong bối cảnh Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với các đơn vị tư vấn như Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Võ Gia (đơn vị đã mời thầu 66 gói mà Bùi Phát trúng 62 gói), nghi vấn về tính khách quan trong quá trình lập E-HSMT càng trở nên rõ nét hơn.

Trách nhiệm của Chủ đầu tư và Bên mời thầu

Trong bối cảnh này, trách nhiệm của Chủ đầu tư và Bên mời thầu là rất quan trọng. Họ không chỉ có trách nhiệm tuân thủ quy trình mà còn phải đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả của cuộc thầu.

Chuyên gia Đào Giang cho rằng: "Khi E-HSMT được phát hành rộng rãi nhưng không có nhà thầu nào khác tham dự, chủ đầu tư và bên mời thầu cần chủ động rà soát lại hồ sơ của mình, thay vì mặc nhiên chấp nhận kết quả đó. Nếu các gói thầu liên tiếp chỉ tiết kiệm 1%, trách nhiệm giải trình về hiệu quả sử dụng vốn thuộc về chủ đầu tư."

Bên cạnh đó, tại gói thầu của Công ty MICCO (IB2500352135), việc Tư vấn Võ Gia đóng vai trò thẩm định KQLCNT cho chính Bùi Phát, dù không vi phạm trực tiếp các điều khoản về bảo đảm cạnh tranh (Điều 9 Luật Đấu thầu về độc lập pháp lý và tài chính), nhưng có thể tạo ra tâm lý e ngại cho các nhà thầu khác về tính khách quan của cuộc thầu.

Để hoạt động đấu thầu thực sự đi vào thực chất, việc đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch là yêu cầu cấp thiết.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5] Đấu thầu hiệu quả hơn từ các gói thầu Bùi Phát: Góc nhìn từ chuyên gia và pháp lý

#Bùi Phát #Xây dựng Bùi Phát #Bắc Tân Uyên #đấu thầu Bình Dương #một mình tham gia

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Xây dựng Bùi Phát: Liên tiếp "một mình" trúng thầu tại Bắc Tân Uyên [Kỳ 1]

Chỉ trong 4 ngày, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bùi Phát liên tiếp trúng 2 gói thầu xây lắp tại Bắc Tân Uyên với kịch bản duy nhất một nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 1%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên đang ghi nhận những diễn biến đáng chú ý, khi chỉ trong vòng ít ngày của tháng 11/2025, hai gói thầu xây lắp lớn đã tìm được chủ nhân với cùng một kịch bản: Chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất thấp.

Hai gói thầu, một kịch bản "không đối thủ"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Bùi Phát: Tỷ lệ trúng thầu gần 90% và dấu ấn tại thị trường TP HCM [Kỳ 2]

Công ty TNHH MTV Xây dựng Bùi Phát đã trúng 89/99 gói thầu từng tham gia, đạt tỷ lệ gần 90%, với tổng giá trị hơn 510 tỷ đồng, chủ yếu tại thị trường TP HCM.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ gây chú ý với việc liên tiếp "một mình một ngựa" trúng 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên trong tháng 11/2025 như Kỳ 1 đã được Báo thông tin, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát (Bùi Phát) còn sở hữu một lịch sử đấu thầu với hiệu suất trúng thầu ở mức rất cao, đạt gần 90%.

Hiệu suất ấn tượng: Trúng 89/99 gói thầu

Xem chi tiết

Bạn đọc

Bùi Phát và Tư vấn Võ Gia: Mối quan hệ "sân nhà" với tỷ lệ trúng thầu 93,9% [Kỳ 3]

Công ty Bùi Phát đã trúng 62/66 gói thầu do Công ty Tư vấn Võ Gia mời thầu. Đáng chú ý, Võ Gia cũng từng thẩm định cho Bùi Phát trúng một gói thầu "một mình một ngựa".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đằng sau tỷ lệ trúng thầu gần 90% của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát (Bùi Phát) là sự tập trung hoạt động tại một số ít bên mời thầu quen thuộc. Nổi bật nhất trong số đó là mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Võ Gia (Tư vấn Võ Gia).

"Sân nhà" Võ Gia: Trúng 62/66 gói thầu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Gói thầu thiết bị 140 tỷ tại Vĩnh Long: Cơ hội nào cho Ngọc Khởi khi giá dự thầu không nằm trong "top 3"?

Gói thầu thiết bị 140 tỷ tại Vĩnh Long: Cơ hội nào cho Ngọc Khởi khi giá dự thầu không nằm trong "top 3"?

Tại gói thầu thiết bị giáo dục hơn 140 tỷ đồng ở Vĩnh Long, Công ty TNHH Thương mại Ngọc Khởi tham dự với vị thế là một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm khu vực phía Nam. Tuy nhiên, với mức giá dự thầu cao hơn đối thủ dẫn đầu tới hơn 10 tỷ đồng, liệu kinh nghiệm có đủ để Ngọc Khởi lật ngược thế cờ?

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 140 tỷ, xuất hiện nhà thầu giảm giá “sốc” hơn 25 tỷ đồng

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 140 tỷ, xuất hiện nhà thầu giảm giá “sốc” hơn 25 tỷ đồng

Tại gói thầu thiết bị giáo dục hơn 140 tỷ đồng ở Vĩnh Long, biên bản mở thầu ghi nhận cuộc đua “nghẹt thở” giữa 9 nhà thầu. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chênh lệch với giá gói thầu tới hơn 25 tỷ đồng, đặt ra bài toán cân não về năng lực thực hiện và chất lượng hàng hóa.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tân Đông Hiệp: Thành Tân Thuận trúng "đúp" 2 gói thầu xây dựng trong một ngày, tiết kiệm siêu thấp

Tân Đông Hiệp: Thành Tân Thuận trúng "đúp" 2 gói thầu xây dựng trong một ngày, tiết kiệm siêu thấp

Chỉ trong ngày 14/11/2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Tân Thuận đã được UBND phường Tân Đông Hiệp phê duyệt trúng cùng lúc 2 gói thầu xây dựng hạ tầng. Đáng chú ý, tại cả hai gói thầu này, doanh nghiệp đều tham gia với tư cách "một mình một ngựa" và trúng thầu với mức tiết kiệm cho ngân sách chưa đến 0,22%.

Gói thầu thiết bị 140 tỷ tại Vĩnh Long: Cơ hội nào cho Ngọc Khởi khi giá dự thầu không nằm trong "top 3"?

Gói thầu thiết bị 140 tỷ tại Vĩnh Long: Cơ hội nào cho Ngọc Khởi khi giá dự thầu không nằm trong "top 3"?

Tại gói thầu thiết bị giáo dục hơn 140 tỷ đồng ở Vĩnh Long, Công ty TNHH Thương mại Ngọc Khởi tham dự với vị thế là một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm khu vực phía Nam. Tuy nhiên, với mức giá dự thầu cao hơn đối thủ dẫn đầu tới hơn 10 tỷ đồng, liệu kinh nghiệm có đủ để Ngọc Khởi lật ngược thế cờ?

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 140 tỷ, xuất hiện nhà thầu giảm giá “sốc” hơn 25 tỷ đồng

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 140 tỷ, xuất hiện nhà thầu giảm giá “sốc” hơn 25 tỷ đồng

Tại gói thầu thiết bị giáo dục hơn 140 tỷ đồng ở Vĩnh Long, biên bản mở thầu ghi nhận cuộc đua “nghẹt thở” giữa 9 nhà thầu. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chênh lệch với giá gói thầu tới hơn 25 tỷ đồng, đặt ra bài toán cân não về năng lực thực hiện và chất lượng hàng hóa.