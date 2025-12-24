Nhà thầu Mai Xuân và những gói thầu tại Ban QLDA Dân dụng Công nghiệp TP HCM [Kỳ 3]

Hai gói thầu thiết bị y tế tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng trúng trong tháng 10/2025 cho thấy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Nhà thầu Mai Xuân và Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chủ đầu tư mang lại doanh thu lớn nhất cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân.

Trúng thầu sát ngày

Dữ liệu cho thấy, hai gói thầu mua sắm thiết bị văn phòng và hoạt động chung cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đều được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2025 (ngày 13/10 và 23/10). Tổng giá trị hai gói thầu này lên tới hơn 30,6 tỷ đồng.

Cả hai dự án này đều là những dự án trọng điểm của ngành y tế TP HCM. Việc Nhà thầu Mai Xuân vượt qua vòng đánh giá E-HSDT để trúng thầu cho thấy năng lực hồ sơ của đơn vị này đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của Bên mời thầu.

Vai trò của đơn vị tư vấn

Theo tìm hiểu, tại cả hai gói thầu nêu trên, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia.

Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu do cùng một đơn vị tư vấn đánh giá, tại cùng một chủ đầu tư trong thời gian ngắn là điều bình thường nếu quy trình đấu thầu diễn ra minh bạch, cạnh tranh. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố mà các cơ quan chức năng thường lưu ý trong quá trình giám sát hoạt động đấu thầu để đảm bảo không có sự ưu ái hay hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác thông qua các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu.

Với giá trị trúng thầu lớn, việc giám sát quá trình cung cấp, lắp đặt thiết bị của Nhà thầu Mai Xuân tại các bệnh viện này là vô cùng quan trọng để đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân sau này. Mối quan hệ giữa Chủ đầu tư - Tư vấn - Nhà thầu luôn cần sự minh bạch tối đa.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4] Tính cạnh tranh trong các gói thầu: Từ hồ sơ đến thực tiễn