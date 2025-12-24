Hà Nội

Nhà thầu Mai Xuân và những gói thầu tại Ban QLDA Dân dụng Công nghiệp TP HCM [Kỳ 3]

Hai gói thầu thiết bị y tế tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng trúng trong tháng 10/2025 cho thấy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Nhà thầu Mai Xuân và Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM.

Hải Nam

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chủ đầu tư mang lại doanh thu lớn nhất cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân.

Trúng thầu sát ngày

Dữ liệu cho thấy, hai gói thầu mua sắm thiết bị văn phòng và hoạt động chung cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đều được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2025 (ngày 13/10 và 23/10). Tổng giá trị hai gói thầu này lên tới hơn 30,6 tỷ đồng.

Cả hai dự án này đều là những dự án trọng điểm của ngành y tế TP HCM. Việc Nhà thầu Mai Xuân vượt qua vòng đánh giá E-HSDT để trúng thầu cho thấy năng lực hồ sơ của đơn vị này đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của Bên mời thầu.

Vai trò của đơn vị tư vấn

Theo tìm hiểu, tại cả hai gói thầu nêu trên, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia.

Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu do cùng một đơn vị tư vấn đánh giá, tại cùng một chủ đầu tư trong thời gian ngắn là điều bình thường nếu quy trình đấu thầu diễn ra minh bạch, cạnh tranh. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố mà các cơ quan chức năng thường lưu ý trong quá trình giám sát hoạt động đấu thầu để đảm bảo không có sự ưu ái hay hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác thông qua các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu.

Với giá trị trúng thầu lớn, việc giám sát quá trình cung cấp, lắp đặt thiết bị của Nhà thầu Mai Xuân tại các bệnh viện này là vô cùng quan trọng để đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân sau này. Mối quan hệ giữa Chủ đầu tư - Tư vấn - Nhà thầu luôn cần sự minh bạch tối đa.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4] Tính cạnh tranh trong các gói thầu: Từ hồ sơ đến thực tiễn

Bạn đọc

Long An: Công ty Mai Xuân được chỉ định 3 gói thầu trong một ngày

Chỉ trong ngày 3/12/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An đã ký 3 quyết định phê duyệt cho Công ty Mai Xuân trúng 3 gói thầu thiết bị nội thất theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 3/12/2025, ông Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (Ban QLDA ĐTXD Long An) đã ký ban hành 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, cả 3 gói thầu này đều gọi tên một đơn vị duy nhất là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân (Công ty Mai Xuân).

Điểm mặt 3 gói thầu "về tay" Mai Xuân trong một ngày

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu 2025 của Mai Xuân: Từ TP HCM đến các tỉnh miền Tây [Kỳ 2]

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của Nhà thầu Mai Xuân với hàng loạt gói thầu giá trị lớn tại TP HCM, Khánh Hòa và Bạc Liêu, Cà Mau. Tổng giá trị trúng thầu lên đến hàng chục tỷ đồng cho thấy quy mô hoạt động đáng nể của doanh nghiệp này.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh trúng thầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân trong năm 2025 có nhiều gam màu đáng chú ý.

Thắng lớn gói thầu thiết bị y tế tại TP HCM

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Mai Xuân: Tham gia 67 gói thầu trong năm 2025 và những "địa hạt" trúng thầu tuyệt đối

Chỉ tính riêng năm 2025, Công ty Mai Xuân đã tham gia tới 67 gói thầu trên cả nước. Với lịch sử trúng thầu gần 900 tỷ đồng, doanh nghiệp này đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ tại thị trường miền Tây, bên cạnh vị thế "bất bại" tại một số chủ đầu tư ở TP HCM.

Trong bức tranh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân (Công ty Mai Xuân) nổi lên như một nhà thầu có tần suất hoạt động dày đặc và năng lực trúng thầu đáng chú ý.

Hồ sơ nhà thầu "trăm tỷ"

Xem chi tiết

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.