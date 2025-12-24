Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 16/12/2025, ông Lê Kỳ Hội, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (Cấp nước Hậu Giang) đã ký Quyết định số 33/QĐ-HAW phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình".

Gói thầu này thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước tập trung Vị Thủy, huyện Vị Thủy (nâng công suất từ 35m3/h lên 300m3/h)", sử dụng nguồn vốn vay (70%) và vốn đối ứng của công ty. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Kết quả phê duyệt cho thấy, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thành Công (Mã số thuế: 1800153832; Địa chỉ: Số 75/1H Trần Phú, Phường Cái Khế, TP Cần Thơ).

Giá trúng thầu được phê duyệt là 28.044.227.000 đồng, giảm khoảng 2,76 tỷ đồng so với giá gói thầu (30.813.092.000 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 8,9%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày theo đơn giá trọn gói.

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 08:17 ngày 25/11/2025, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Thành Công nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 112/2025/BC-TL ngày 01/12/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Lợi, nhà thầu Thành Công đã vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để trở thành đơn vị trúng thầu.

Chuyên gia nói gì về tình trạng "một mình một chợ"?

Việc các gói thầu xây lắp quy mô hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia đang là thực trạng diễn ra tại nhiều địa phương. Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự thì chủ đầu tư vẫn có thể xem xét, đánh giá và phê duyệt trúng thầu nếu nhà thầu đó đáp ứng đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, tình trạng này nếu lặp lại thường xuyên sẽ làm giảm tính cạnh tranh của hoạt động đấu thầu".

Đồng quan điểm, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu lớn chỉ có duy nhất một đơn vị tham gia, chủ đầu tư cần rà soát kỹ các tiêu chí trong Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) xem có hay không các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác, đảm bảo đúng tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC".

Được biết, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công là một nhà thầu có thâm niên (thành lập từ năm 1998) trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng cấp thoát nước tại khu vực miền Tây. Trong năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận tần suất trúng thầu dày đặc tại nhiều tỉnh thành, đặt ra câu hỏi lớn về năng lực thi công thực tế.

