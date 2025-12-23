Hà Nội

Bạn đọc

Đồng Tháp: Chỉ định thầu dự án Cầu Trâu Trắng cho Công ty Hoàn Thành [Kỳ 1]

Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 phê duyệt trúng gói thầu xây lắp cầu hơn 1,8 tỷ đồng qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 03/12/2025, ông Nguyễn Thành Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (tỉnh Đồng Tháp) đã ký Quyết định số 1719/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu xây lắp số 01: Xây dựng cầu kết hợp cống" thuộc dự án Cầu Trâu Trắng. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành (có trụ sở tại Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp).

qd.jpg
Quyết định số 1719/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu xây lắp số 01: Xây dựng cầu kết hợp cống". Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 1.938.144.000 đồng. Qua quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng, giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành được xác định là 1.841.237.000 đồng. Như vậy, so với giá trị gói thầu, ngân sách Nhà nước đã tiết kiệm được khoảng 96.907.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 5,0%. Đây là mức tiết kiệm thường thấy đối với các gói thầu được triển khai theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Dự án Cầu Trâu Trắng có tổng mức đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng, được UBND huyện Cao Lãnh phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 09/06/2025. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực xã Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh), đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn và vận chuyển hàng hóa cho người dân địa phương. Quy mô đầu tư bao gồm cầu giao thông thiết kế theo tải trọng 0,5HL93, mặt cầu rộng 5,9m cùng hệ thống cống hở bằng bê tông cốt thép có khẩu độ 3,5m.

Đáng chú ý, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này đã được xác lập từ trước đó tại Quyết định số 1404/QĐ-BQLDAKV2 ngày 17/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2. Theo đó, gói thầu xây lắp số 01 được ấn định hình thức chỉ định thầu rút gọn với thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Nguồn vốn thực hiện dự án được lấy từ ngân sách nhà nước do huyện quản lý và phân bổ trong giai đoạn 2025 - 2027.

Bình luận về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết:

"Hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP được áp dụng cho các gói thầu trong hạn mức hoặc các trường hợp cấp bách nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần đảm bảo nhà thầu được chỉ định có đủ năng lực, kinh nghiệm thực tế để triển khai công trình đúng chất lượng, đặc biệt là các công trình giao thông có tính chất kỹ thuật đặc thù như cầu kết hợp cống. Sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc lựa chọn nhà thầu luôn là yếu tố then chốt để bảo vệ hiệu quả của dòng vốn đầu tư công."

Việc Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành, một nhà thầu có lịch sử hoạt động dày đặc tại khu vực huyện Cao Lãnh tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" cho dự án Cầu Trâu Trắng khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến năng lực triển khai thực tế của doanh nghiệp này trong bối cảnh đơn vị đang cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2]: Nhà thầu Xây dựng Hoàn Thành và "mối lương duyên" với các dự án tại huyện Cao Lãnh

#Đồng Tháp #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 #Xây dựng cầu kết hợp cống #Cầu Trâu Trắng #Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành

