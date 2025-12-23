Phú Mỹ, TP HCM: Liên danh Đại Thành – Châu Thành trúng gói thầu hơn 5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dự án Đường vào Sân vận động xã Châu Pha vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm lên đến hơn 18%, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng cho ngân sách.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ - Võ Văn Trung đã ký Quyết định số 201/QĐ-DA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp (gói số 13) thuộc dự án Đường vào Sân vận động xã Châu Pha.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Đường vào Sân vận động xã Châu Pha, bao gồm Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đại Thành (liên danh chính) và Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông và Đô thị Châu Thành (liên danh phụ). Giá trúng thầu được công bố là 5.027.873.567 đồng.

Đáng chú ý, mức giá dự toán của gói thầu này là 6.145.942.367 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng, liên danh này đã giúp chủ đầu tư tiết kiệm được hơn 1,118 tỷ đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 18,19%) cho ngân sách nhà nước.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 0212/2025/BCĐG-KD.1, gói thầu này thu hút 5 đơn vị tham dự. Tuy nhiên, có 02 nhà thầu/liên danh đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Cụ thể, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Bà Rịa và Công ty CP Thiết kế Xây dựng Đô thị Việt-Vũng Tàu bị đánh giá không đạt do trình bày trình tự thi công không đầy đủ, hợp lý và sai lệch với hồ sơ thiết kế. Một đơn vị khác là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Thiên Phúc Châu cũng trượt bước kỹ thuật do giải pháp tổ chức thi công và biện pháp bảo đảm chất lượng bị đánh giá không khả thi.

Việc loại hai nhà thầu có tên tuổi tại bước kỹ thuật và sự xuất hiện của tỷ lệ tiết kiệm "khủng" hơn 18% đang thu hút sự quan tâm của giới quan sát về tính cạnh tranh và chất lượng hồ sơ của các bên tham gia.

