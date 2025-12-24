Hà Nội

TP HCM: Chọn xong nhà thầu cung cấp thiết bị trường THCS Nguyễn An Khương

Ngày 16/12, Phó Giám đốc Ban QLDA Hóc Môn - ông Nguyễn Lễ Phong đã ký Quyết định chọn nhà thầu trúng gói thiết bị trường THCS Nguyễn An Khương (TP HCM).

Lam Thy

Theo đó, dự án nâng cấp, cải tạo trường Trung học cơ sở Nguyễn An Khương với tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng do UBND huyện Hóc Môn (cũ) phê duyệt tại Quyết định 904/QĐ-UBND ngày 19/03/2025.

Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị có giá 2,72 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (Ban QLDA Hóc Môn) trực tiếp mời thầu.

33.jpg
Nguồn: MSC

Ngày 16/12/2025, Phó Giám đốc Ban QLDA Hóc Môn - ông Nguyễn Lễ Phong đã ký Quyết định số 257/QĐ-BQLKVHM phê duyệt cho liên danh số 1 (Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiết bị Gia Phát – Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B) trúng thầu với giá 2,64 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 3,17%) thực hiện trong 120 ngày. Đối thủ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn bị loại vì xếp hạng 2.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiết bị Gia Phát, Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B đều là những đơn vị chuyên cung cấp, mua sắm thiết bị cho các trường học trên địa bàn TP HCM. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B từ ngày 1-18/12/2025 đã trúng 16 gói thiết bị (15 gói chỉ định thầu).

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiết bị Gia Phát có địa chỉ tại xã Bà Điểm, TP HCM; đã tham gia 27 gói thầu, trong đó trúng 20 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 14,17 tỷ đồng, trong đó trên 3,47 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu.

Công ty thường trúng gói mua thiết bị, bàn ghế các trường trên địa bàn thành phố như Trường THCS Lê Quý Đôn, Bình Thọ, THPT An Lạc, THCS Linh Trung…

Từ năm 2024 đến nay, công ty đã trúng 4 gói thiết bị tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn. Năm 2025 (từ tháng 7 đến ngày 16/12/2025), công ty đã trúng 3 gói thiết bị, chủ yếu trúng liên danh.

Cụ thể, gói thầu mua sắm thiết bị trường học ngày 5/12, trường THCS Linh Trung đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiết bị Gia Phát trúng với giá 496 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu mua sắm bàn ghế học sinh tại trường THCS Lê Quý Đôn với giá trúng thầu 342 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày.

Ngày 29/09/2025, Ban QLDA Hóc Môn đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiết bị Gia Phát trúng gói thầu TB: Cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, chỉnh trang Cụm Văn hóa Thể thao Đông Thạnh với giá 381 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà đa năng và thẩm duyệt bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy Trường tiểu học Nguyễn An Ninh; liên danh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiết bị Gia Phát – Công ty CP Thiết bị An toàn Phòng cháy chữa cháy Thịnh Phát với giá trúng thầu 451 triệu đồng…

Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B có địa chỉ tại Phường Tân Hòa, TP HCM đã trúng 246/345 gói thầu, 8 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 278,88 tỷ đồng (trên 25,17 tỷ đồng) là các gói chỉ định thầu.

Nhà thầu Gia Bảo A.B chủ yếu trúng gói thiết bị trường học, hội trường...Theo dữ liệu phân tích, từ ngày 1-18/12/2025, công ty đã trúng 16 gói thiết bị (15 gói chỉ định thầu).

Trong đó phải kể đến, gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng năm 2025 của VP Đảng ủy phường Bình Đông với giá 125 triệu đồng;

Gói thầu mua sắm máy tính, bàn ghế lãnh đạo, bàn ghế tiếp khách và bàn làm việc của Văn phòng HĐNH và UBND phường Tân Thuận với giá 488 triệu đồng thực hiện trong 20 ngày;

Gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng năm 2025 của Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Đông với giá trúng thầu 199 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2025 cho Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B trúng với giá 1,156 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày…

