Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thi công xuyên đêm chạy nước rút

Hơn 3.000 kỹ sư, công nhân và hàng nghìn thiết bị thi công liên tục, dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đang đẩy tiến độ cho mục tiêu thông xe vào 19/12/2025.

Thi công 3 ca 4 kíp, hàng nghìn nhân lực đẩy nhanh tiến độ

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tại gói XL2 cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, gần 600 người đang hoàn tất các hạng mục hoàn thiện tuyến chính, mặt đường bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông, sơn kẻ vạch đường.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đã vượt hơn 90% khối lượng.

Giám đốc gói thầu XL02 Trần Đại Xuân cho biết: “Hiện còn khoảng 5 km chưa thảm nhựa do mưa, nhưng ngay khi thời tiết thuận lợi, chúng tôi sẽ hoàn thành. Hạ tầng an toàn giao thông cơ bản xong, riêng sơn kẻ đường còn 10%, sẽ hoàn tất trong vài ngày tới”.

Dưới mưa kéo dài, các tổ công nhân vẫn bám hiện trường lắp đặt biển báo, lan can, lưới chống lóa. Anh Nguyễn Văn Khánh – công nhân gói XL2 – chia sẻ: “Dù vất vả, nhưng khi thấy tuyến đường thành hình, ai cũng tự hào góp sức vào công trình lớn của đất nước”.

Tại hầm số 3 – hầm dài nhất dự án và là hầm đường bộ dài thứ 3 cả nước – công nhân thay nhau làm việc 3 ca 4 kíp. Vỏ hầm đã hoàn thiện bê tông, đơn vị thi công phấn đấu hoàn tất ống hầm trái trước cuối tháng 11/2025. Các hạng mục nền đường, lắp đặt thiết bị đang tăng tốc, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ cao.

Công nhân và hàng nghìn thiết bị đang thi công liên tục.

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn) cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tiến độ được đẩy nhanh hơn 8 tháng so với kế hoạch ban đầu, hơn 3.000 kỹ sư và công nhân cùng 1.100 thiết bị hiện đại đang triển khai 50 mũi thi công theo 3 ca 4 kíp, làm việc liên tục ngày đêm.

Hoàn tất hơn 90% khối lượng, sẵn sàng thông xe

Thống kê Ban Điều hành dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, sau gần 3 năm thi công, tổng giá trị thực hiện đạt trên 12.000 tỷ đồng, tương đương hơn 90% hợp đồng. Hạng mục thảm nhựa đạt gần 96% khối lượng.

Toàn bộ 60 cầu chính đã hoàn thiện bản mặt, 17 cầu vượt ngang đã lắp dầm và đang hoàn tất bản mặt. Hầm 1 và 2 đang lắp thiết bị, hầm 3 gấp rút hoàn thiện vỏ hầm và nền đường để đồng bộ toàn tuyến.

Hạng mục thảm nhựa đạt gần 96% khối lượng.

Ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, nhấn mạnh, nhà thầu thi công với quyết tâm cao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Mục tiêu là khai thác tuyến cao tốc đúng ngày 19/12/2025, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia và mở ra không gian phát triển mới cho miền Trung.

Trong chuyến kiểm tra gần đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đánh giá cao chính quyền Quảng Ngãi trong việc tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và vật liệu, thúc đẩy tiến độ.

Ông yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với địa phương, xử lý các phát sinh, đảm bảo chất lượng và an toàn, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ. Khi đi vào khai thác, cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn sẽ giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời mở trục kết nối kinh tế mới, thúc đẩy phát triển vùng và tạo động lực tăng trưởng cho cả nước.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư. Giám đốc Ban, ông Lê Thắng, cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến tiến độ bị chậm đáng kể. Không chỉ gây hư hỏng nhiều vị trí trên tuyến, mưa lũ còn buộc dự án phải dồn lực cho hai nhiệm vụ chính: tiếp tục thi công tuyến chính và khắc phục các hầm chui dân sinh, đồng thời hoàn trả những đoạn đường bị nước lũ làm hỏng để người dân có thể đi lại. Ông Thắng cho hay, các nhà thầu hiện ưu tiên hoàn thiện tuyến chính và sửa lại các tuyến tạm phục vụ nhu cầu dân sinh. Tiến độ hoàn thành phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết; nếu thuận lợi, dự án sẽ đảm bảo về đích phần tuyến chính đúng kế hoạch.