Lực lượng an ninh bắn hơi cay giải tán người biểu tình ở Iran

Lực lượng an ninh Iran đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình tại khu chợ Grand Bazaar nổi tiếng ở thủ đô Tehran.

AP dẫn lời các nhân chứng cho biết, những người biểu tình tức giận trước thực trạng kinh tế của Iran đã tổ chức một cuộc biểu tình tại khu chợ Grand Bazaar. Đụng độ đã xảy ra khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình trong khu chợ.

Các cửa hàng đóng cửa trong cuộc biểu tình tại khu chợ chính lâu đời ở Tehran, Iran, ngày 6/1/2026. Ảnh: AP.

Theo những hình ảnh, video đăng tải trên mạng, người biểu tình ngồi xuống trong một lối đi phía trước lực lượng an ninh Iran trong khi các cửa hàng khác gần đó đóng cửa vào ngày 6/1.

Lực lượng an ninh sau đó bắn hơi cay để giải tán người biểu tình. Các đoạn video khác được cho là ghi lại cảnh hơi cay mù mịt trong một bệnh viện và ga tàu điện ngầm ở Tehran.

Cuộc biểu tình tại khu chợ Grand Bazaar, nơi được coi là "trái tim" của đời sống kinh tế và chính trị Iran trong nhiều thế kỷ, là tín hiệu mới nhất cho thấy các cuộc biểu tình có khả năng sẽ tiếp diễn khi đồng Rial giảm xuống mức thấp kỷ lục hôm 6/1.

Theo các nhà hoạt động ở nước ngoài, bạo lực liên quan đến các cuộc biểu tình gần đây ở Iran đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng. Ngoài ra, hơn 2.000 người bị bắt giữ.

Số người thiệt mạng ngày càng tăng làm dấy lên nguy cơ Mỹ sẽ can thiệp vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/1 cảnh báo Iran rằng: "Nếu Tehran dùng bạo lực làm hại những người biểu tình ôn hòa, Mỹ sẽ đến giải cứu họ".

