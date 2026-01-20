Cảnh báo việc tạo video xuyên tạc, sai sự thật gây phức tạp tình hình

Ngày 20/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh phát hiện Fanpage “VIỆT NAM BIỂU TÌNH” thường xuyên đăng tải nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, trong đó ghi nhận 1 video clip các em học sinh đang diễu hành trên đường phố kèm nội dung “Trẻ em biểu tình chống tham nhũng, chống cướp đất” tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang thu hút một số người xem, bình luận, chia sẻ tiềm ẩn phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh cắt từ clip.

Công an tỉnh Tuyên Quang xác định, video clip được quay thực tế tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, do Trường THCS Đồng Văn tổ chức tuần hành để tuyên truyền, cổ động hưởng ứng trực quan về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tuy nhiên, clip này đã bị các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh, chữ viết làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm là có biểu tình của các em học sinh tại xã Đồng Văn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian đang diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Từ tình hình trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật. Gỡ bỏ ngay video đã đăng và chia sẻ; không like, không chia sẻ video trên; luôn kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để tránh vô tình tiếp tay cho việc lan truyền thông tin xuyên tạc, vi phạm pháp luật. Hiện nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiến hành xác minh các trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận có hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

