Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ ở Phú Thọ trước Tết

Liên tiếp phát hiện học sinh mang theo, tự chế pháo nổ cho thấy nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi gia đình và nhà trường siết chặt quản lý, phòng ngừa từ sớm.

Liên tiếp phát hiện học sinh tự chế pháo nổ

Thời gian gần đây, lực lượng Công an tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp học sinh liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ pháo nổ tự chế.

Cụ thể, tối 28/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường liên xã, Công an xã Đan Thượng phát hiện hai học sinh, gồm một em lớp 9 và một em lớp 8, có biểu hiện nghi vấn.

Công an xã Đan Thượng phát hiện hai học sinh mang 7 quả pháo tự chế trong balo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô các em mang theo 7 vật thể hình trụ, dài khoảng 17cm, một đầu gắn dây dẫn. Các em khai nhận đây là pháo nổ tự chế, mang theo để đốt do tò mò. Toàn bộ tang vật đã được thu giữ, vụ việc được lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp gia đình để giáo dục, răn đe.

Trước đó, Công an xã Mường Động cũng phát hiện hai học sinh lớp 8 trú tại xóm Dạnh có dấu hiệu tự chế pháo nổ bằng diêm vi sinh. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 25 bao diêm và 2 bật lửa là các vật dụng dùng để chế tạo pháo. Nhận thức được mức độ nguy hiểm, các em đã thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm. Công an xã đồng thời mời phụ huynh làm việc, ký cam kết phối hợp quản lý, giáo dục con em.

Theo cơ quan chức năng, nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, các hành vi trên có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, gây thương tích, cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của học sinh và cộng đồng.

Cảnh báo từ cơ quan Công an

Trước tình trạng trên, Công an Phú Thọ cảnh báo, thời gian cận Tết Nguyên đán, tình trạng học sinh tìm hiểu, học theo mạng xã hội để chế tạo pháo trái phép có xu hướng gia tăng. Pháo nổ tự chế tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, có thể gây bỏng nặng, mất tay, tổn thương mắt, thậm chí đe dọa tính mạng.

Công an xã Mường Động yêu cầu gia đình và các học sinh ký cam kết không tái phạm, không tiếp tục chế tạo, sử dụng, tàng trữ hay mua bán pháo nổ dưới bất kỳ hình thức nào.

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như: con em thường xuyên xem video hướng dẫn chế tạo pháo, tham gia các nhóm kín trao đổi vật liệu cháy nổ; che giấu việc sử dụng điện thoại; trong nhà xuất hiện mùi khét, hóa chất lạ hoặc các vật dụng bất thường như dây cháy chậm, ống nhựa, bật lửa, pháo lép.

Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép đều bị nghiêm cấm và xử lý nghiêm. Đối với người chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cha mẹ hoặc người giám hộ vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới.

Cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình tăng cường quan tâm, quản lý con em; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chính quyền địa phương trong công tác giáo dục, phòng ngừa. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến pháo nổ, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Mời quý độc giả xem thêm video: Cháy nhà do pháo tự chế, 3 người thương vong.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)