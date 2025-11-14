Cảng HKQT Cam Ranh: Nhà thầu Mỹ Ca được chỉ định gói thầu gần 1,9 tỷ đồng

Công ty TNHH xây dựng Mỹ Ca vừa được Cảng HKQT Cam Ranh phê duyệt trúng gói thầu xây lắp theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đáng chú ý, nhà thầu này có lịch sử trúng thầu tuyệt đối tại đây.

Mới đây, Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Cam Ranh đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng sửa chữa hàng rào. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH xây dựng Mỹ Ca – một cái tên không hề xa lạ với lịch sử trúng thầu tại đơn vị này.

Chỉ định thầu rút gọn gói thầu xây lắp

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 11/11/2025, ông Nguyễn Tài Minh, Phó Giám đốc phụ trách Cảng HKQT Cam Ranh đã ký Quyết định số 477/QĐ-CHKQTCR về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 3 “Thi công xây dựng”. Gói thầu này thuộc dự án “Sửa chữa hàng rào hai bên nhà ga T1 và đoạn từ cổng 4 kết nối tuyến hàng rào số 2 – Cảng HKQT Cam Ranh”.

Quyết định số 477/QĐ-CHKQTCR về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 3 “Thi công xây dựng”. Nguồn MSC

Theo Quyết định này, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH xây dựng Mỹ Ca (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 351 Hùng Vương, Tổ Dân Phố Nghĩa Cam, Phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa). Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.870.319.786 đồng.

Đây là loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 45 ngày kể từ ngày khởi công. Quyết định nêu rõ, nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV).

Trước đó, vào ngày 06/11/2025, Cảng HKQT Cam Ranh cũng đã có Quyết định số 468/QĐ-CHKQTCR phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Việc áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" đối với gói thầu xây lắp có giá trị gần 1,9 tỷ đồng này đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính cấp bách cũng như hiệu quả cạnh tranh trong công tác đấu thầu.

Năng lực của "người quen" Mỹ Ca

Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH xây dựng Mỹ Ca là một doanh nghiệp có thâm niên hoạt động từ năm 2001. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong hồ sơ đấu thầu của doanh nghiệp này là tần suất trúng thầu "tuyệt đối" tại bên mời thầu Cảng HKQT Cam Ranh.

Cụ thể, thống kê sơ bộ cho thấy nhà thầu này đã tham gia và trúng thầu ít nhất 6 gói thầu tại Cảng HKQT Cam Ranh trong giai đoạn 2024 - 2025. Đặc biệt, riêng trong năm 2025, trước khi trúng Gói thầu số 3 trị giá gần 1,9 tỷ đồng nêu trên, Mỹ Ca cũng đã được xướng tên ở nhiều gói thầu khác cùng thuộc chủ đầu tư này.

Đơn cử, ngày 03/04/2025, doanh nghiệp này trúng Gói thầu số 3 “Thi công xây dựng” với giá 626.195.783 đồng. Cùng ngày 03/04/2025, Mỹ Ca tiếp tục trúng một gói thầu khác cũng có tên Gói thầu số 3 “Thi công xây dựng” với giá trị 570.000.000 đồng. Trước đó, vào tháng 05/2024, nhà thầu này cũng trúng gói thầu trị giá 839.691.741 đồng.

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng các gói thầu có quy mô vừa và nhỏ, nằm sát mức giới hạn chỉ định thầu hoặc được chỉ định thầu rút gọn tại cùng một chủ đầu tư đặt ra nhiều vấn đề cần bàn thảo về tính cạnh tranh và cơ hội cho các doanh nghiệp khác trên địa bàn.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đã quy định rất chặt chẽ về các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu.

"Theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ định thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về tính cấp bách, thiên tai, dịch bệnh, hoặc gói thầu thuộc hạn mức được phép chỉ định thầu nhưng phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đối với quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm. Việc chia nhỏ dự án thành các gói thầu nhỏ để áp dụng chỉ định thầu là hành vi bị nghiêm cấm," Luật sư Lập nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu 100% số gói tham gia tại một chủ đầu tư là một chỉ dấu cần quan tâm. Cơ quan chức năng cần giám sát kỹ việc lập dự toán, thẩm định giá và chất lượng công trình sau khi hoàn thành. Đặc biệt, cần làm rõ tỷ lệ tiết kiệm của các gói thầu này. Nếu tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, mục tiêu hiệu quả kinh tế của hoạt động đấu thầu sẽ không đạt được tối ưu."

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) bổ sung thêm, theo Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định về công khai thông tin đấu thầu, các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cần phải được công khai minh bạch, bao gồm cả lý do chỉ định thầu để xã hội giám sát.

Việc Cảng HKQT Cam Ranh lựa chọn Công ty TNHH xây dựng Mỹ Ca thực hiện liên tiếp các dự án sửa chữa, cải tạo hạ tầng là hoạt động bình thường nếu tuân thủ đúng quy trình. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của dòng vốn nhà nước (vốn của ACV), việc công khai chi tiết năng lực nhà thầu, tỷ lệ tiết kiệm và chất lượng các công trình đã thực hiện là điều cần thiết.

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin