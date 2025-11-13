Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu tại Công ty MTV KTTL Bến Tre: Chỉ định thầu, tiết kiệm... 5.670 đồng

Gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Sửa chữa cống Tân Hương (Vĩnh Long) tại Công ty TNHH MTV KTTL Bến Tre được chỉ định thầu rút gọn với giá trúng 1,873 tỷ đồng, tiết kiệm 5.670 đồng so với giá gói thầu.

Hải Đăng - Hà Linh

Một gói thầu thi công xây dựng công trình thủy lợi tại Vĩnh Long vừa được chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, với mức tiết kiệm chỉ 5.670 đồng so với giá gói thầu, đang đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

Cụ thể, Gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2500490715-00) thuộc dự án Sửa chữa cống Tân Hương, được triển khai tại xã An Định, tỉnh Vĩnh Long. Dự án này do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 14/10/2025.

Bên mời thầu, đồng thời là chủ đầu tư, là Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre (Công ty TNHH MTV KTTL Bến Tre).

Giá trúng thầu "sát ván", tiết kiệm 5.670 đồng

Theo tài liệu phóng viên thu thập được, ngày 16/10/2025, Công ty TNHH MTV KTTL Bến Tre đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-CTTL phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Sửa chữa cống Tân Hương.

Trong đó, Gói thầu "Thi công xây dựng" (thuộc hạng mục Cửa cống) có giá gói thầu được duyệt là 1.873.344.670 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là Chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn từ doanh thu đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025.

Chỉ 15 ngày sau, vào ngày 31/10/2025, ông Phạm Quốc Phong, Giám đốc Cty TNHH MTV KTTL Bến Tre, đã ký Quyết định số 733/QĐ-CTTL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên.

qd-8563.jpg
Quyết định số 733/QĐ-CTTL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị An Hưng (MST: 0312478497; địa chỉ tại Phường Gia Định, TP.Hồ Chí Minh).

Giá trị chỉ định thầu (giá trúng thầu) là 1.873.339.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT.

Như vậy, so với giá gói thầu là 1.873.344.670 đồng, giá trúng thầu chỉ thấp hơn 5.670 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt mức siêu thấp, gần như bằng 0 (chỉ 0,0003%).

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, tại Điều 4, Khoản 2, đã nêu rõ một trong các mục tiêu của công tác đấu thầu là "Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế". Việc một gói thầu chỉ định thầu có giá trị gần 1,9 tỉ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được số tiền tương đương một bữa ăn sáng đang khiến dư luận đặt câu hỏi về việc đảm bảo mục tiêu "hiệu quả kinh tế" trong trường hợp này.

Nhà thầu An Hưng là ai?

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị An Hưng (An Hưng) được thành lập từ năm 2013, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Minh Huyến. Lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp, trong đó có các ngành nghề như gia công cơ khí, lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp, và xây dựng công trình thủy.

Theo dữ liệu đấu thầu, tính đến tháng 11/2025, Công ty An Hưng đã tham gia 45 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 11 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) của doanh nghiệp này là 1.134.933.080.244 đồng.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là sự chênh lệch rất lớn trong cơ cấu trúng thầu. Trong khi tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh lên đến 1.113.804.950.234 đồng , thì tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chỉ là 21.128.130.010 đồng tức chỉ chiếm chưa đầy 2% tổng giá trị đã trúng.

Điều này phần nào cho thấy quy mô của Công ty An Hưng chủ yếu thể hiện qua việc tham gia liên danh tại các gói thầu lớn, có thể với vai trò cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí chuyên ngành.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty An Hưng đã tham gia 10 gói thầu và được công bố trúng 6 gói. Đáng chú ý, cũng trong ngày 03/11/2025, công ty này cũng được Cty TNHH MTV KTTL Bến Tre công bố trúng một gói "Thi công xây dựng" khác (cũng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn) với giá trị 824.273.000 đồng.

Việc một nhà thầu liên tiếp được chỉ định thầu tại cùng một chủ đầu tư, đặc biệt với một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không, đặt ra yêu cầu về việc giám sát chặt chẽ hơn nữa quy trình lựa chọn nhà thầu, nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn, dù đó là vốn ngân sách hay nguồn thu của doanh nghiệp nhà nước.

#Vĩnh Long #Sửa chữa cống Tân Hương #xã An Định #Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long #Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre #Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị An Hưng

Bài liên quan

Bạn đọc

Nguyễn Gia Trần trúng gói thầu "cấp bách" tại P. An Phú Đông : Năng lực khủng?

Văn phòng Đảng ủy phường An Phú Đông (TP HCM) vừa chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH MTV Nguyễn Gia Trần thực hiện gói thầu 2,649 tỷ đồng, với tỷ lệ tiết kiệm 1,05%.

Mới đây, Văn phòng Đảng ủy phường An Phú Đông (TP HCM) đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án "Sửa chữa, cải tạo cấp bách tại trụ sở Đảng ủy phường An Phú Đông". Gói thầu xây lắp duy nhất của dự án, với hình thức "Chỉ định thầu rút gọn", đã được trao cho một doanh nghiệp, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 1,05%.

Chỉ định thầu "cấp bách", tiết kiệm 1,05%

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Nai: Gói thầu 1,76 tỷ tại phường Tam Hiệp tiết kiệm... 483 nghìn đồng?

Văn phòng HĐND - UBND phường Tam Hiệp chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Đa Điểm thực hiện gói thầu 1,76 tỷ, với mức chênh lệch 483.787 đồng so với dự toán.

Thời gian qua, công tác đấu thầu qua mạng được đẩy mạnh nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương vẫn ghi nhận những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp", đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Mới đây, tại phường Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai), dư luận đang quan tâm đến một gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc có giá trị 1,76 tỷ đồng, nhưng mức tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 483.787 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Toàn Á trúng Gói thầu 03 ở CĐKTCN Quy Nhơn: Công ty T&N bị loại

Tham dự Gói thầu 03 trị giá gần 7 tỷ đồng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn chỉ có Công ty Toàn Á và một đối thủ "quen mặt" là Công ty T&N.

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Quy Nhơn (Chủ đầu tư, viết tắt CĐKTCN Quy Nhơn) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 03: Mua sắm thiết bị đào tạo cho nghề Điện tử công nghiệp năm 2025. Gói thầu này sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.

Ngày 28/10/2025, ông Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng Trường CĐKTCN Quy Nhơn, đã ký Quyết định số 351/QĐ-CĐKTCNQN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Toàn Á (MSDN: 0302000990).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới