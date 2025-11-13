Gói thầu tại Công ty MTV KTTL Bến Tre: Chỉ định thầu, tiết kiệm... 5.670 đồng

Gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Sửa chữa cống Tân Hương (Vĩnh Long) tại Công ty TNHH MTV KTTL Bến Tre được chỉ định thầu rút gọn với giá trúng 1,873 tỷ đồng, tiết kiệm 5.670 đồng so với giá gói thầu.

Một gói thầu thi công xây dựng công trình thủy lợi tại Vĩnh Long vừa được chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, với mức tiết kiệm chỉ 5.670 đồng so với giá gói thầu, đang đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

Cụ thể, Gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2500490715-00) thuộc dự án Sửa chữa cống Tân Hương, được triển khai tại xã An Định, tỉnh Vĩnh Long. Dự án này do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 14/10/2025.

Bên mời thầu, đồng thời là chủ đầu tư, là Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre (Công ty TNHH MTV KTTL Bến Tre).

Giá trúng thầu "sát ván", tiết kiệm 5.670 đồng

Theo tài liệu phóng viên thu thập được, ngày 16/10/2025, Công ty TNHH MTV KTTL Bến Tre đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-CTTL phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Sửa chữa cống Tân Hương.

Trong đó, Gói thầu "Thi công xây dựng" (thuộc hạng mục Cửa cống) có giá gói thầu được duyệt là 1.873.344.670 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là Chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn từ doanh thu đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025.

Chỉ 15 ngày sau, vào ngày 31/10/2025, ông Phạm Quốc Phong, Giám đốc Cty TNHH MTV KTTL Bến Tre, đã ký Quyết định số 733/QĐ-CTTL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên.

Quyết định số 733/QĐ-CTTL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị An Hưng (MST: 0312478497; địa chỉ tại Phường Gia Định, TP.Hồ Chí Minh).

Giá trị chỉ định thầu (giá trúng thầu) là 1.873.339.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT.

Như vậy, so với giá gói thầu là 1.873.344.670 đồng, giá trúng thầu chỉ thấp hơn 5.670 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt mức siêu thấp, gần như bằng 0 (chỉ 0,0003%).

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, tại Điều 4, Khoản 2, đã nêu rõ một trong các mục tiêu của công tác đấu thầu là "Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế". Việc một gói thầu chỉ định thầu có giá trị gần 1,9 tỉ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được số tiền tương đương một bữa ăn sáng đang khiến dư luận đặt câu hỏi về việc đảm bảo mục tiêu "hiệu quả kinh tế" trong trường hợp này.

Nhà thầu An Hưng là ai?

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị An Hưng (An Hưng) được thành lập từ năm 2013, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Minh Huyến. Lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp, trong đó có các ngành nghề như gia công cơ khí, lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp, và xây dựng công trình thủy.

Theo dữ liệu đấu thầu, tính đến tháng 11/2025, Công ty An Hưng đã tham gia 45 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 11 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) của doanh nghiệp này là 1.134.933.080.244 đồng.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là sự chênh lệch rất lớn trong cơ cấu trúng thầu. Trong khi tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh lên đến 1.113.804.950.234 đồng , thì tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chỉ là 21.128.130.010 đồng tức chỉ chiếm chưa đầy 2% tổng giá trị đã trúng.

Điều này phần nào cho thấy quy mô của Công ty An Hưng chủ yếu thể hiện qua việc tham gia liên danh tại các gói thầu lớn, có thể với vai trò cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí chuyên ngành.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty An Hưng đã tham gia 10 gói thầu và được công bố trúng 6 gói. Đáng chú ý, cũng trong ngày 03/11/2025, công ty này cũng được Cty TNHH MTV KTTL Bến Tre công bố trúng một gói "Thi công xây dựng" khác (cũng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn) với giá trị 824.273.000 đồng.

Việc một nhà thầu liên tiếp được chỉ định thầu tại cùng một chủ đầu tư, đặc biệt với một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không, đặt ra yêu cầu về việc giám sát chặt chẽ hơn nữa quy trình lựa chọn nhà thầu, nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn, dù đó là vốn ngân sách hay nguồn thu của doanh nghiệp nhà nước.