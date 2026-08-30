Cần Thơ: Hai gói thầu gần 29,2 tỷ đồng tại phường Bình Thủy về tay Công ty Thái Cường [Kỳ 2]

Trong cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Công ty Thái Cường đã trúng 2 gói thầu xây lắp tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Thủy với tổng giá trị gần 29 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm đều ở mức dưới 1%

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Thủy, TP Cần Thơ đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho 2 dự án cải tạo hạ tầng giao thông với tổng giá gói thầu gần 29,2 tỷ đồng.

Cả 2 gói thầu xây lắp đều do Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường trúng thầu. Tổng giá trúng thầu là 28,9 tỷ đồng, thấp hơn tổng giá gói thầu 274,951 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm chung 0,94%.

Gói đường Huỳnh Mẫn Đạt tiết kiệm 0,9%

Gói thầu thứ nhất là Gói 07: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Huỳnh Mẫn Đạt, nằm trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600186910, được phê duyệt tại Quyết định số 1416/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 24/06/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Thủy.

E-HSMT của gói thầu được phê duyệt theo Quyết định số 1549/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 03/07/2026. Giá gói thầu là 13.621.925.000 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước.

Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do phường quản lý.

Theo biên bản mở thầu lúc 09 giờ 09 phút ngày 13/07/2026, gói thầu có 1 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường với giá dự thầu 13.500.000.000 đồng.

Sau quá trình đánh giá, ngày 24/07/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Thủy Phạm Đình Tuân ký Quyết định số 1762/QĐ-PKTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường trúng thầu với giá 13.500.000.000 đồng. Chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 121.925.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,90%.

Nguồn: MSC

Hai nhà thầu chào giá thấp hơn không đáp ứng yêu cầu

Gói thầu thứ hai là Gói 05: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Quang Diệu, đoạn từ vị trí giao với đường Lê Phước Thọ đến sông Bình Thủy.

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600186923, được phê duyệt tại Quyết định số 1415/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 24/06/2026.

E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 1550/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 03/07/2026. Giá gói thầu là 15.553.026.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.

Tại gói thầu này, có 3 nhà thầu tham dự. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Công trình 268 có giá dự thầu 14.744.268.649 đồng, thấp hơn giá trúng thầu 655,7 triệu đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Bình Nguyên Xanh có giá dự thầu sau giảm giá 10% là 15.140.950.916 đồng, thấp hơn giá trúng thầu khoảng 259 triệu đồng.

Theo hồ sơ đánh giá, 2 nhà thầu này không nộp tài liệu làm rõ theo yêu cầu của chủ đầu tư, với thời hạn đến ngày 30/07/2026, đồng thời được xác định chưa đáp ứng yêu cầu về thiết bị thi công theo thuyết minh kỹ thuật.

Ngày 07/08/2026, Trưởng phòng Phạm Đình Tuân ký Quyết định số 1930/QĐ-PKTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường trúng thầu với giá 15.400.000.000 đồng.

So với giá gói thầu, giá trúng thầu thấp hơn 153.026.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,98%.

Như vậy, qua 2 gói thầu, tổng giá gói thầu được phê duyệt là 29.174.951.000 đồng. Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường trúng thầu cả 2 gói với tổng giá trị 28.900.000.000 đồng.

Tổng giá trị chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 274.951.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm chung 0,94%.

Các đơn vị tư vấn tham gia hai dự án

Hồ sơ của 2 gói thầu cho thấy các đơn vị tham gia công tác tư vấn có sự tương đồng.

Chủ đầu tư là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Thủy. Người ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của cả 2 gói là Trưởng phòng Phạm Đình Tuân.

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tiến Vinh là đơn vị thực hiện công tác tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Giám đốc Trịnh Thị Ngọc Tương ký Báo cáo đánh giá số 20.07/BCĐG.TV ngày 20/07/2026 và Báo cáo số 31.07/BCĐG.TV ngày 31/07/2026.

Tổ chuyên gia gồm ông Cao Văn Dự, Tổ trưởng, và ông Võ Ngọc Huy, Tổ viên.

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng thực hiện công tác tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, với Báo cáo thẩm định số 22.7/BCTĐ.2026 ngày 22/07/2026 và Báo cáo số 5.8/BCTĐ.2026 ngày 05/08/2026.

Đơn vị tư vấn quản lý dự án là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Kiến Thiết, với Tờ trình số 23.7.26/TTr-KT ngày 23/07/2026 và Tờ trình số 06.8.26/TTr-KT ngày 06/08/2026.

Nhà thầu trúng thầu tại cả 2 gói là Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường.

Hai gói thầu có thời gian thực hiện lần lượt là 180 ngày và 240 ngày. Do thời điểm triển khai hợp đồng gần nhau, việc tổ chức thi công cần bảo đảm các yêu cầu về nhân sự, thiết bị và năng lực thực hiện theo hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã ký kết và các quy định có liên quan.

Chuyên gia pháp lý nói về hiệu quả trong lựa chọn nhà thầu

Phân tích dưới góc độ pháp lý và quản trị đầu tư công, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các quy định hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ đã đặt ra các nguyên tắc trong hoạt động đấu thầu.

Theo đó, hoạt động lựa chọn nhà thầu cần bảo đảm các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

Trong thực tế đấu thầu rộng rãi qua mạng, có trường hợp chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hoặc các nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong quá trình đánh giá. Việc xác định nhà thầu trúng thầu phải căn cứ vào hồ sơ dự thầu, tiêu chuẩn đánh giá và kết quả đánh giá của tổ chuyên gia theo quy định.

Theo Luật sư Võ Quang Vinh, trường hợp quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tính khách quan, trung thực và phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá đã được phê duyệt thì kết quả lựa chọn nhà thầu được xem xét trên cơ sở hồ sơ và quy trình cụ thể của từng gói thầu.

Ông cũng cho rằng, căn cứ Điều 78 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng.

Đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, việc tiếp tục rà soát chất lượng công tác lập dự toán, khảo sát giá và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án là nội dung cần được quan tâm trong quá trình quản lý vốn đầu tư công.

Cùng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu cùng Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã đặt ra yêu cầu tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cần tiếp tục được thực hiện theo đúng các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, đồng thời bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn ngân sách đúng mục tiêu và hiệu quả.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.