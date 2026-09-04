Giải mã chuỗi gói thầu sát giá của Công ty Thịnh Vượng tại TP Cần Thơ [Kỳ 2]

Chào giá rẻ nhưng liên tiếp bị loại ở vòng kỹ thuật, sự vấp ngã của các đối thủ giúp Thịnh Vượng rộng đường trúng loạt gói thầu xây lắp sát giá tại Cần Thơ

Quan sát từ 4 gói thầu xây lắp có tổng giá trị trúng thầu hơn 30,8 tỷ đồng trong năm 2026 cho thấy Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng đều trúng thầu sau các diễn biến đánh giá khác nhau, trong đó một số đối thủ có giá dự thầu thấp hơn đã không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật.

Theo tài liệu Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, trong năm 2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng (MST: 6300319020; địa chỉ trụ sở tại phường Vị Tân, TP Cần Thơ) đã liên tiếp được phê duyệt trúng 4 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 30,8 tỷ đồng, với vai trò nhà thầu độc lập hoặc đứng đầu liên danh.

Tại một số gói thầu, các nhà thầu cạnh tranh có mức giá dự thầu thấp hơn đã không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, trong đó có các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện, giải pháp thi công hoặc phương án bảo hành, bảo trì. Sau quá trình đánh giá, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng hoặc liên danh do doanh nghiệp này đứng đầu được lựa chọn trúng thầu.

Đối thủ giá thấp không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Một trong những gói thầu có sự chênh lệch đáng kể về giá dự thầu là Gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Tuyến đường bê tông rạch Lăng Cù (bên phải), do Phòng Kinh tế xã Trường Thành, TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, có mã số TBMT IB2600331774.

Gói thầu có giá dự toán và giá gói thầu được phê duyệt là 12.088.098.614 đồng, theo Quyết định số 482/QĐ-PKT ngày 22/06/2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Thành.

Biên bản mở thầu ghi nhận có 3 nhà thầu tham gia. Trong đó, Liên danh thi công Lăng Cù chào giá 10.342.478.501 đồng, thấp hơn giá gói thầu hơn 1,74 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng 726 chào giá 11.786.775.475 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 845/BCĐG E-HSDT-BA do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư GSL Bình An lập, Liên danh thi công Lăng Cù và Công ty CP Xây dựng 726 đều không đáp ứng yêu cầu tại Khoản 2.2 của tiêu chuẩn kỹ thuật do đề xuất thời gian hoàn thành công trình 230 ngày, trong khi E-HSMT yêu cầu thời gian thực hiện không quá 210 ngày.

Hai nhà thầu này cũng được đánh giá không đạt tại Khoản 5 liên quan đến phương án bảo trì, bảo dưỡng công trình.

Sau quá trình đánh giá, Liên danh Thịnh Vượng - Nhân Nghĩa, do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng làm đại diện liên danh, là nhà thầu đáp ứng yêu cầu để được xem xét tại bước đánh giá tài chính.

Ngày 04/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Thành Nguyễn Ngọc Dung ký Quyết định số 623/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó Liên danh Thịnh Vượng - Nhân Nghĩa trúng thầu với giá 11.934.822.388 đồng.

Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 153.276.226 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,26%.

Nguồn: MSC

Tình huống tương tự được ghi nhận tại Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến Thầy Phó B, do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Mỹ, TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, mã số TBMT IB2600332872.

Gói thầu có giá 7.814.304.000 đồng theo Quyết định KHLCNT số 213/QĐ-KTHTĐT ngày 11/06/2026.

Hai nhà thầu cạnh tranh tham gia nộp thầu gồm Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu và Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thành Đạt - Công ty TNHH MTV Xây dựng KTB.

Theo kết quả đánh giá, Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu không đáp ứng một số yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu này thuyết minh giải pháp bố trí cốt thép cho kết cấu đường bê tông xi măng trong khi thiết kế công trình là kết cấu không cốt thép; không có biện pháp thi công đầu cọc sau khi đóng, không kèm ảnh hiện trạng và đề xuất tiến độ thực hiện 240 ngày, vượt thời gian tối đa 210 ngày theo yêu cầu.

Trong khi đó, Liên danh Thành Đạt - KTB đề xuất tiến độ 230 ngày, vượt mốc 210 ngày và phương án bảo hành được đánh giá chưa đầy đủ.

Ngày 20/08/2026, Trưởng phòng Trần Thị Mộng Thúy ký Quyết định số 275/QĐ-KTHTĐT phê duyệt cho Liên danh Tuyến Thầy Phó B, do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng đứng đầu, trúng thầu với giá 7.804.302.000 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 10.002.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,12%.

Nguồn: MSC

Gói thầu trường học và công trình giao thông

Tại Gói thầu Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Phạm Thị Gạo, do Phòng Kinh tế xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, mã số TBMT IB2600336098, giá gói thầu được xác định là 5.411.527.000 đồng.

Giá gói thầu được phê duyệt theo Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 04/06/2026 của UBND xã Vĩnh Viễn.

Theo Báo cáo đánh giá do Công ty TNHH Lâm San 1719 thực hiện, đối thủ cạnh tranh duy nhất của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng là Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ, với giá dự thầu 5.130.000.000 đồng.

Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 281,5 triệu đồng và thấp hơn giá trúng thầu sau đó khoảng 269 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do viện dẫn tiêu chuẩn gạch đất sét nung gồm TCVN 1451:1998 và TCVN 1450:2009, trong khi thiết kế công trình sử dụng gạch không nung. Hồ sơ cũng được đánh giá thiếu giải pháp thi công bó nền, cầu thang và tam cấp.

Ngày 20/08/2026, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn Võ Xuân Tân ký Quyết định số 1024/QĐ-UBND phê duyệt Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng trúng thầu độc lập với giá 5.399.000.000 đồng. Giá dự thầu của doanh nghiệp là 5.399.000.567 đồng.

Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 12.527.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,23%.

Riêng tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư lộ Kênh Ranh (Tân Phú A - Tám Ngàn), do Phòng Kinh tế xã Tân Bình, TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, mã số TBMT IB2600376301, giá gói thầu là 5.740.679.000 đồng.

Hồ sơ đánh giá của Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm và hồ sơ thẩm định của Công ty TNHH Lâm San 1719 cho thấy gói thầu có một nhà thầu tham dự.

Ngày 05/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Bình Trương Thanh Bình ký Quyết định số 145/QĐ-PKT công nhận Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng trúng thầu với giá 5.719.000.000 đồng. Giá dự thầu của doanh nghiệp là 5.719.000.987 đồng.

Mức tiết kiệm tại gói thầu là 21.679.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 0,37%.

Như vậy, tại 4 gói thầu nêu trên, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng trúng thầu với tổng giá trị hơn 30,8 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu dao động từ 0,12% đến 1,26%.

Nguồn: MSC

Góc nhìn về yêu cầu bảo đảm cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Nhận định dưới góc độ pháp lý và quản lý đầu tư công, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng mục tiêu của hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, là tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch, bảo đảm hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, trong trường hợp tại các gói thầu xuất hiện nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, việc đánh giá E-HSDT cần được thực hiện trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí đã được công khai trong E-HSMT và bảo đảm tính khách quan, nhất quán.

"Khâu lập E-HSMT và quá trình đánh giá của tổ chuyên gia, tổ thẩm định cần bảo đảm các tiêu chí kỹ thuật phù hợp với tính chất, quy mô của gói thầu, đồng thời không tạo ra những rào cản không cần thiết đối với sự tham gia của nhà thầu. Việc bảo đảm tính cạnh tranh trong lựa chọn nhà thầu cần được xem xét trên cơ sở quy định tại Luật Đấu thầu, trong đó có yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế", Luật sư Nguyễn Thị Hương nêu quan điểm.

Dưới góc độ hiệu quả đầu tư công, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc xác định giá gói thầu, xây dựng yêu cầu kỹ thuật và tổ chức lựa chọn nhà thầu có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Theo ông Vũ, tinh thần tăng cường quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động lựa chọn nhà thầu đã được đề cập tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026.

Chỉ thị số 12/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát hoạt động lựa chọn nhà thầu; xác định giá gói thầu bảo đảm tính đúng, tính đủ, hướng tới ngăn ngừa lãng phí ngân sách. Đồng thời, việc xây dựng các tiêu chí trong E-HSMT cần phù hợp với quy định và bảo đảm không hạn chế sự tham gia hợp pháp của nhà thầu.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn được dẫn chiếu tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV, việc lập dự toán, thiết kế và quản lý chi phí cần được thực hiện chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Từ các diễn biến tại những gói thầu nêu trên, việc tiếp tục tăng cường chất lượng lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và công tác giám sát hoạt động lựa chọn nhà thầu được xem là cần thiết, nhằm bảo đảm quá trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định.