Người Nhện hé lộ Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide

Samsung vừa tung ra đoạn teaser mới, trong đó Spider man hé lộ về bản Galaxy Z có thiết kế mới với kích thước rộng được đồn đoán với tên là Z Fold 8 Wide.

Samsung vừa tung ra đoạn teaser mới về Galaxy Z Fold 8, hé lộ nhanh về thiết kế mới rộng hơn với sự góp mặt của nhân vật được nhiều người yêu thích.

Người nhện dùng máy bắn tơ kéo lại chiếc Samsung Galaxy Z Fold mới.

Trong khi nhiều thương hiệu sẵn sàng công bố hình ảnh đầy đủ sản phẩm mới để thu hút sự chú ý trước ngày ra mắt, Samsung lại thường kín tiếng hơn.

Những đoạn teaser đầu tiên về Galaxy Z Fold 8 chủ yếu gợi ý về thiết kế rộng hơn thông qua các vật thể ngoài đời thực được thu nhỏ lại.

Được đăng tải trên Twitter/X và các nền tảng khác, Samsung đã chia sẻ đoạn teaser cho thấy một phần thực tế của Galaxy Z Fold 8, hoặc ít nhất là một góc cạnh của thiết bị.

Có thể thấy rõ hai camera sau của Fold mới, thiết kế mỏng và vị trí các nút bấm đã được điều chỉnh. Nếu như trên Galaxy Z Fold 7, các nút bấm nằm ở khoảng giữa khung máy, thì với Fold 8, thiết kế mới đã đẩy các nút này lên góc trên cùng.

Thiết kế của 2 phiên bản Galaxy Z Fold được các kênh không chính thức tiết lộ.

Đoạn teaser này tiếp tục đánh dấu sự hợp tác giữa Samsung và Spider-Man: Brand New Day, bộ phim Marvel mới dự kiến sẽ xuất hiện hàng loạt sản phẩm của Samsung, bao gồm cả các mẫu điện thoại gập và cảnh Peter Parker sử dụng Galaxy Z Flip một cách "bất cẩn".

Tất nhiên, điều này không còn là bất ngờ lớn khi gần đây đã xuất hiện nhiều hình ảnh rò rỉ cho thấy rõ thiết kế của các mẫu điện thoại gập mới của Samsung từ mọi góc độ. Tuy vậy, việc được chứng kiến hình ảnh chính thức vẫn mang lại cảm giác hào hứng cho người hâm mộ.

Samsung sẽ chính thức ra mắt Galaxy Z Fold 8 vào ngày 22 tháng 7 tới.