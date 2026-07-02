Lộ diện Samsung Galaxy Watch 9 cùng dàn dây đeo nhiều màu

Dù giữ nguyên thiết kế Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 9 sẽ có chip Snapdragon AI, nhiều màu sắc, kích cỡ và dây đeo mới, dự kiến ra mắt cuối tháng 7.

Tháng tới, Samsung dự kiến ​​sẽ tổ chức sự kiện Unpacked, nơi chúng ta thường thấy một số thiết bị gập mới. Và chúng ta thường cũng được chứng kiến ​​một vài mẫu đồng hồ mới tại sự kiện đó.

Năm nay, chúng ta dự kiến ​​sẽ thấy Galaxy Watch 9 và Galaxy Ultra 2. Hôm nay, chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn những hình ảnh báo chí về Galaxy Watch 9 sắp ra mắt, và chúng thực sự không có gì quá bất ngờ.

Galaxy Watch 9 sẽ có thiết kế không khác so với người tiền nhiệm.

Thiết kế của Galaxy Watch 9 gần như giống hệt với Galaxy Watch 8 được ra mắt năm ngoái. Đó là màn hình bo tròn nằm trên thân máy hình vuông bo tròn.

Năm ngoái, thiết kế của Watch 8 nhận được nhiều lời khen. Nó mang đậm phong cách Samsung, và nó giúp đồng hồ bền hơn, đồng thời cho phép nó nằm phẳng hơn trên cổ tay để hiển thị các chỉ số chính xác hơn.

Ngay cả các cảm biến bên dưới đồng hồ cũng trông giống hệt như mẫu năm ngoái. Vậy nâng cấp lớn năm nay là gì?

Samsung đã xác nhận rằng họ sẽ sử dụng chipset Qualcomm Snapdragon Wear Elite mới được công bố tại MWC hồi tháng 3.

Chip Snapdragon Wear Elite sẽ mang đến cho Galaxy Watch nhiều tính năng và hiệu suất mạnh mẽ.

Chuyển từ chipset Exynos sang Snapdragon trong năm nay. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu năng, nhưng Qualcomm thực sự tập trung vào khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) mà bạn sẽ có trên cổ tay.

Galaxy Watch 9 sẽ có hai màu và hai kích cỡ.

Trong vài năm qua, Samsung sẽ cung cấp Galaxy Watch 9 với hai kích cỡ: 40mm và 44mm. Mỗi kích cỡ sẽ có hai màu sắc. Phiên bản 40mm sẽ có màu Kem hoặc Than chì, trong khi phiên bản 44mm sẽ có màu Bạc hoặc Than chì. Điều này hơi khác so với Galaxy Watch 8, vốn có cùng màu sắc cho cả hai kích cỡ.

Một lần nữa, Samsung sẽ bán cả hai phiên bản Bluetooth và LTE. Điều này khá bất ngờ khi họ chưa tích hợp công nghệ 5G vào đồng hồ đeo tay, trong khi các mẫu Apple Watch mới nhất đều sử dụng 5G thay vì LTE.

Sẽ có nhiều loại dây đeo màu khác nhau để lựa chọn và dự kiến ​​giá sẽ tăng.

Mẫu dây đeo của Galaxy Watch 9 sẽ có nhiều màu sắc khác nhau.

Mẫu dây đeo cho dòng Watch Ultra 2 sẽ có thêm logo Ultra nổi bậc.

Mặc dù chưa có giá bán chính thức cho cả hai mẫu, nhưng các dự đoán đều cho rằng sẽ có một đợt tăng giá nữa trong năm nay. Trong số các đồng hồ Wear OS, Samsung thực tế cung cấp một trong những mẫu rẻ hơn.

Sự kiện Unpacked dự kiến ​​sẽ diễn ra tại London vào cuối tháng 7. Vì vậy, chúng ta vẫn còn vài tuần để tìm hiểu thêm về Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2, cũng như Galaxy Z Fold 8 , Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8 , tất cả đều dự kiến ​​sẽ được công bố tại sự kiện này.

Samsung Galaxy ZFold 8 sẽ có phiên bản Wide, mở ra tỷ lệ mới.

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