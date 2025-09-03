Cận cảnh ngôi nhà mặt phố Hoa hậu Tiểu Vy tặng bố mẹ
Ngôi nhà Hoa hậu Tiểu Vy mua tặng bố mẹ gồm 2 tầng, có cửa kính lớn đón ánh sáng, mặt tiền có hàng dây leo xanh mướt.
Nhà phố 3 tầng tối giản ngập sáng giữa đô thị
White Oasis không gây ấn tượng bằng kiến trúc ngoại thất, mà bằng trải nghiệm sống sâu lắng, nơi kiến trúc, ánh sáng, vật liệu và nhịp điệu hòa quyện.
Ngắm nhà mặt phố 6 tầng của gia đình Duy Mạnh đang gây sốt
Ngôi nhà mặt phố 6 tầng của gia đình Đỗ Duy Mạnh là địa điểm lý tưởng cho người dân đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học.
Ngôi nhà 160m2 "chạm thiên nhiên" với chi phí hơn 1 tỷ đồng
Với chi phí hoàn thiện 1,2 tỷ đồng, ngôi nhà vận dụng tinh hoa truyền thống vào không gian sống hiện đại, gần gũi thiên nhiên.
3 cây trồng trong sân "kéo vàng ngọc" cho gia chủ
Mỗi loại cây trồng trong sân đều mang giá trị phong thủy riêng, nhiều loại góp phần thu hút năng lượng tích cực, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, thịnh vượng.
Cận cảnh Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2 của Hoài Linh
Đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh xây trên khuôn viên rộng 7.000m2 lợp ngói đỏ, nội thất chủ yếu bằng gỗ, có nhiều tiểu cảnh và cây xanh.