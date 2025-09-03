Hà Nội

Bất động sản

Cận cảnh Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2 của Hoài Linh

Đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh xây trên khuôn viên rộng 7.000m2 lợp ngói đỏ, nội thất chủ yếu bằng gỗ, có nhiều tiểu cảnh và cây xanh.

Hoàng Minh (tổng hợp)
hoai-linh1.jpg
Chia sẻ với Vietnamnet mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh không một mình chăm sóc toàn bộ Đền thờ Tổ nghiệp rộng 7.000m2 ở Long Phước, Thủ Đức. Lâu lâu nam nghệ sĩ về đền cắt cỏ, tưới cây, tỉa cành. Ảnh: Vietnamnet
hoai-linh2.jpg
Đền thờ Tổ nghiệp là tâm huyết cả đời của nghệ sĩ Hoài Linh. Công trình được xây dựng từ năm 2015, mất 2 năm để hoàn thành. Ảnh: Tiền phong
hoai-linh3.jpg
Đền thờ Tổ của Hoài Linh gồm các khu: Nhà thờ chính, nhà thờ phụ, nhà nghỉ cho khách...Ảnh: Tiền phong
hoai-linh4.jpg
Ngay cổng vào khu nhà thờ tổ là cặp rồng lớn uy nghi, được trang trí thành cây cầu uốn lượn bắc qua con kênh nhỏ. Ảnh: Internet
hoai-linh5.jpg
Kiến trúc Nhà thờ tổ lấy cảm hứng lợp ngói đỏ, nội thất chủ yếu bằng gỗ. Ảnh: Sưu tầm
hoai-linh6.jpg
Trong khuôn viên có một dòng suối nhỏ, tạo không gian yên bình. Ảnh: Sưu tầm
hoai-linh7.jpg
Cảnh quan núi đá, hệ thống cây xanh, hồ cá... tạo điểm nhấn sinh động. Ảnh: Sưu tầm
hoai-linh8.jpg
Hàng cột chạy dọc hành lang làm bằng đá có điều khắc hình búp sen. Ảnh: Znews
hoai-linh9.jpg
Ở bàn thờ chính và bàn thờ tham vị được thiết kế cầu kỳ. Ảnh: Sưu tầm
hoai-linh10.jpg
Hệ thống cột kèo chạm trổ công phu, uốn lượn. Ảnh: Sưu tầm
hoai-linh11.jpg
Bên trong trang trí nhiều đồ bằng gỗ, đồng như tượng ngựa vàng, tượng sư tử bằng gỗ, chiếc trống, chuông...Ảnh: Sưu tầm
hoai-linh12.jpg
Khu vực bên ngoài đền thờ với tiểu cảnh núi đá. Ảnh: Sưu tầm
hoai-linh13.jpg
Cây cảnh trong khuôn viên cũng có nhiều loại và giá trị lớn. Ảnh: Sưu tầm
#Đền thờ Tổ Hoài Linh #địa điểm tâm linh Long Phước #kiến trúc đền thờ truyền thống #công trình đền thờ trăm tỷ #thiết kế nội thất gỗ trong đền #cảnh quan đền thờ nghệ sĩ Hoài Linh

