Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhà phố 3 tầng tối giản ngập sáng giữa đô thị

Bất động sản

Nhà phố 3 tầng tối giản ngập sáng giữa đô thị

White Oasis không gây ấn tượng bằng kiến trúc ngoại thất, mà bằng trải nghiệm sống sâu lắng, nơi kiến trúc, ánh sáng, vật liệu và nhịp điệu hòa quyện.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nằm trên lô đất hẹp và sâu trong một khu dân cư ở TP HCM, White Oasis đặt ra thách thức lớn cho nhóm kiến trúc sư là làm sao có thể mang ánh sáng, gió và khơi dậy cảm xúc vào một không gian vốn bị gán cho là bức bối và chật hẹp. Ảnh: Phú Đào
Nằm trên lô đất hẹp và sâu trong một khu dân cư ở TP HCM, White Oasis đặt ra thách thức lớn cho nhóm kiến trúc sư là làm sao có thể mang ánh sáng, gió và khơi dậy cảm xúc vào một không gian vốn bị gán cho là bức bối và chật hẹp. Ảnh: Phú Đào
Ở mặt tiền, thay vì gây chú ý bằng họa tiết hay vật liệu, kiến trúc sư nhấn mạnh vào sự cân đối của hình khối và tỷ lệ đặc - rỗng. Ảnh: Phú Đào
Ở mặt tiền, thay vì gây chú ý bằng họa tiết hay vật liệu, kiến trúc sư nhấn mạnh vào sự cân đối của hình khối và tỷ lệ đặc - rỗng. Ảnh: Phú Đào
Chính sự giản dị này trở thành điểm nhấn, khiến ngôi nhà như một ốc đảo bình yên trong bối cảnh đô thị quá tải hình ảnh. Ảnh: Phú Đào
Chính sự giản dị này trở thành điểm nhấn, khiến ngôi nhà như một ốc đảo bình yên trong bối cảnh đô thị quá tải hình ảnh. Ảnh: Phú Đào
Ở bên trong, không gian sống được tạo ra quanh một khoảng vòm lớn, nơi trần được nâng xuyên tầng tại khu vực bếp và bàn ăn. Ảnh: Phú Đào
Ở bên trong, không gian sống được tạo ra quanh một khoảng vòm lớn, nơi trần được nâng xuyên tầng tại khu vực bếp và bàn ăn. Ảnh: Phú Đào
Trong khi nhiều nhà phố đặt phòng khách làm trung tâm, thì White Oasis tái định vị bếp và bàn ăn thành “linh hồn” của công trình. Một khoảng vòm cao xuyên tầng được mở ra, kết hợp bề mặt kính lớn giúp ánh sáng tràn ngập không gian. Ảnh: Phú Đào
Trong khi nhiều nhà phố đặt phòng khách làm trung tâm, thì White Oasis tái định vị bếp và bàn ăn thành “linh hồn” của công trình. Một khoảng vòm cao xuyên tầng được mở ra, kết hợp bề mặt kính lớn giúp ánh sáng tràn ngập không gian. Ảnh: Phú Đào
Kính, đá, gỗ là vật liệu chủ yếu được sử dụng cho nội thất căn nhà. Ảnh: Phú Đào
Kính, đá, gỗ là vật liệu chủ yếu được sử dụng cho nội thất căn nhà. Ảnh: Phú Đào
Màu trắng chủ đạo, góp phần tăng cảm giác sáng sủa cho ngôi nhà. Ảnh: Phú Đào
Màu trắng chủ đạo, góp phần tăng cảm giác sáng sủa cho ngôi nhà. Ảnh: Phú Đào
Phòng ngủ được thiết kế rất nhẹ nhàng, không quá nhiều đồ nội thất để phòng bớt cảm giác chật chội. Ảnh: Phú Đào
Phòng ngủ được thiết kế rất nhẹ nhàng, không quá nhiều đồ nội thất để phòng bớt cảm giác chật chội. Ảnh: Phú Đào
Bồn tắm nhìn ra vườn mini phía sau. Ảnh: Phú Đào
Bồn tắm nhìn ra vườn mini phía sau. Ảnh: Phú Đào
Phòng tắm trở thành nơi nghỉ dưỡng tại gia. Ảnh: Phú Đào
Phòng tắm trở thành nơi nghỉ dưỡng tại gia. Ảnh: Phú Đào
Hoàng Minh (tổng hợp)
#nhà phố tối giản #thiết kế nội thất sáng tạo #kiến trúc hiện đại TP HCM #nhà 3 tầng ngập sáng #sử dụng vật liệu tự nhiên #không gian sống tối giản

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT