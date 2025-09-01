Hà Nội

Cận cảnh ngôi nhà mặt phố Hoa hậu Tiểu Vy tặng bố mẹ

Bất động sản

Cận cảnh ngôi nhà mặt phố Hoa hậu Tiểu Vy tặng bố mẹ

Ngôi nhà Hoa hậu Tiểu Vy mua tặng bố mẹ gồm 2 tầng, có cửa kính lớn đón ánh sáng, mặt tiền có hàng dây leo xanh mướt.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trần Tiểu Vy đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2018" khi mới 18 tuổi. Sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy đã mua được nhà tặng bố mẹ tại Hội An. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà có gam màu trắng chủ đạo, tầng trệt và tầng lầu đều có cửa kính lớn đón ánh sáng. Ảnh: FBNV
Căn nhà có mặt tiền rộng rãi, view thoáng đãng, cổng ngoài kiên cố. Ảnh: FBNV
Tầng trên trồng nhiều cây xanh thoáng mát. Ảnh: FBNV
Phòng khách sang trọng với nội thất sáng màu, cầu thang trong suốt. Ảnh: FBNV
Khu bếp cũng có tone trắng chủ đạo, tủ kịch trần. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ trên tầng 2 ngập tràn ánh sáng, có ban công nhìn ra đường. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ trên tầng 2 ngập tràn ánh sáng, có ban công nhìn ra đường. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ trên tầng 2 ngập tràn ánh sáng, có ban công nhìn ra đường. Ảnh: FBNV
