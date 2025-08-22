Hà Nội

Bất động sản

Ngắm nhà mặt phố 6 tầng của gia đình Duy Mạnh đang gây sốt

Ngôi nhà mặt phố 6 tầng của gia đình Đỗ Duy Mạnh là địa điểm lý tưởng cho người dân đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngôi nhà 6 tầng của gia đình Duy Mạnh nằm trên đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội), một trong những trục đường chính mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trong cuộc tổng hợp luyện tối 21/8. Ảnh: FBNV
Hòa chung ngày lễ lớn của dân tộc, Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã Duy Mạnh có bài đăng gây sốt: "Mọi người đi xem Tổng hợp luyện A80 thì ghé qua chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách (121 Nguyễn Thái Học, gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mời mọi người vào 15h ngày 21/8 ạ". Ảnh: Znews
Sau bài đăng, người dân ở khắp mọi nơi đổ về thăm nhà Duy Mạnh, tiện thể "check-in" cùng chàng cầu thủ nổi tiếng. Ảnh: FBNV
Khắp không gian trong nhà trang trí cờ đỏ sao vàng, hình ảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập,...Ảnh: FBNV
Nón lá, sách báo, quầy tạp hóa... được trang trí trước cửa nhà. Ảnh: Znews.
Bên cạnh đó, gia đình trung vệ Duy Mạnhcòn chuẩn bị 500 chiếc kem miễn phí để mời bà con đi xem tổng hợp luyện. Ảnh: Znews
Từ tầng cao của ngôi nhà, hai nàng WAGs Huyền Mi (vợ Văn Quyết) và Quỳnh Anh (vợ Duy Mạnh) có thể ngắm trọn từng khoảnh khắc các đoàn đi qua trong vòng tay của nhân dân. Ảnh: FBNV
Chiếc view xịn khi đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: FBNV
Khoảng sân nhỏ trước nhà góp thêm sắc màu cho ngày lễ lớn. Ảnh: FBNV
Người dân đổ về check-in trước ngôi nhà 6 tầng của gia đình Duy Mạnh. Ảnh: FBNV
#nhà mặt phố 6 tầng #gia đình Duy Mạnh #địa điểm du lịch Hà Nội #diễu binh #diễu hành Nguyễn Thái Học #tổng hợp luyện diễu binh

