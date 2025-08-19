Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nữ giáo viên ở Thanh Hóa trả lại gần 80 triệu đồng cho khách bỏ quên

Nhặt được gần 80 triệu đồng, nữ giáo viên ở Thanh Hóa liền báo công an và trả lại người đánh rơi.

Thanh Hà

Ngày 19/8, thông tin từ Công an phường Tĩnh Gia (Công an Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa cùng chị Lê Thị Huyền - nữ giáo viên trường THPT Tĩnh Gia 1 trao trả lại số tiền 79,5 triệu đồng cho 1 vị khách bỏ quên tại cây rút tiền.

Trước đó, khoảng 11h ngày 18/8, khi đến giao dịch tại cây ATM Ngân hàng BIDV (tiểu khu 6, phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa), chị Huyền phát hiện trong khay rút tiền có số tiền 79,5 triệu đồng bị bỏ quên.

535303771-1226173286210427-6437831939611690789-n1.jpg
Công an phường Tĩnh Gia và chị Lê Thị Huyền trao trả lại tài sản cho người bỏ quên.

Ngay sau đó, chị Huyền đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Tĩnh Gia trình báo và nhờ công an xác minh chủ nhân của số tiền trên để trả lại.

Sau khi tiếp nhận tài sản do chị Huyền bàn giao, Công an phường Tĩnh Gia đã nhanh chóng đăng tải thông tin trên Fanpage chính thức của công an phường, kêu gọi người dân chia sẻ, đồng thời đến Ngân hàng BIDV để xác minh, làm rõ chủ nhân số tiền trên.

Đến ngày 19/8, sau khi xác minh thông tin đối soát của Ngân hàng BIDV, Công an phường Tĩnh Gia xác định người để quên số tiền trên là anh M.X.T. (SN 1984; ngụ tiểu khu 1, phường Tĩnh Gia).

Tại buổi giao nhận tài sản, anh T. trân trọng cảm ơn chị Lê Thị Huyền và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tĩnh Gia, Ngân hàng BIDV đã nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm, trao trả số tiền cho anh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người chuyển khoản nhầm 3 tỷ đồng đề nghị xem xét khởi tố vụ án:

(Nguồn: THĐT)
#giáo viên #Thanh Hóa #công an #đánh rơi #trả lại #cây rút tiền

Bài liên quan

Xã hội

Truy bắt nhóm đối tượng lái ô tô đi trộm cắp tài sản ở Lâm Đồng

Khi tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng ra tín hiệu dừng xe, nhóm đối tượng đã điều khiển ô tô bỏ chạy.

Ngày 19/8, thông tin từ Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 19/8, Tổ Cảnh sát giao thông số 8 thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi do Thiếu tá Đinh Ngọc Nam và Thượng úy Nguyễn Long Hoàng phụ trách, đã phát hiện một ô tô cũ gắn biển giả 72A-253.76 di chuyển trên đường.

Xem chi tiết

Tri thức Cuộc sống Daily News

Cụ ông U90 lấy người đẹp 37 tuổi: Vợ trẻ nghi đang mang thai khi bị tố "chiếm đoạt tài sản" của chồng

Vụ việc đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông xứ Trung.

Ngày 16/8, thông tin về cuộc sống riêng của họa sĩ, nhà thư pháp nổi tiếng Phạm Tăng (87 tuổi) cùng người vợ trẻ kém 50 tuổi, Từ Manh (37 tuổi), đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Tin đồn “mất tích” và khối tài sản hàng trăm triệu USD

Xem chi tiết

Kinh doanh

Tỷ phú Mark Zuckerberg sở hữu những tài sản đắt giá nào?

Bên cạnh hình ảnh giản dị quần jean, áo phông, tỷ phú Mark Zuckerberg không ngần ngại chi hàng trăm triệu USD cho những siêu tài sản và thú vui độc nhất.

ty-phu1.jpg
Mark Zuckerberg được cho là sở hữu những lô đất lớn ở Hawaii. Mark Zuckerberg lần đầu tiên mua hai mảnh đất rộng 750 mẫu Anh (khoảng 320 ha) ở Kauai, Hawaii, vào năm 2014. giá lên tới 100 triệu USD. Ảnh: Getty
ty-phu2.jpg
Năm 2017, Zuckerberg đầu tư thêm 89 mẫu Anh (khoảng 320 ha) với giá được cho là 45 triệu USD. 4 năm sau, Zuckerberg mua thêm 600 mẫu Anh (khoảng 250 ha) vào danh mục đầu tư của mình với giá 53 triệu USD. Ảnh: Getty
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới