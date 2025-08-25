Hà Nội

Xã hội

Cấm xe đi trên cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Nghệ An

Do ảnh hưởng của bão số 5, Cục CSGT thông báo cấm toàn bộ xe đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ 13h30.

Thanh Hà

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki), tâm bão sẽ vào địa bàn tỉnh Nghệ An vào khoảng 15h hôm nay, do đó để đảm bảo an toàn, từ 13h30 ngày 25/8, cấm toàn bộ phương tiện đi trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Lái xe và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

anh-bai.png
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền trong vài giờ nữa. Khu vực đổ bộ là Nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trọng tâm là tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào sáng 25/8, Cục CSGT đề nghị các phương tiện hạn chế đi trên tuyến quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Bắc - Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiều nay. C08 khuyến cáo, trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường, các phương tiện chủ động tìm lộ trình di chuyển cho phù hợp, khu vực dừng đỗ xe để đảm bảo an toàn và chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn lệnh của lực lượng chức năng.

#cấm xe #bão số 5 #Nghệ An #cao tốc #Bắc - Nam

Xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại các địa phương ven biển ở Hà Tĩnh.

Sáng 25/8, sau cuộc họp với các địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống bão tại đê Hội Thống (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh).

Lúc này, bão số 5 gây mưa to, gió lớn, sóng đánh cao. Tuy nhiên, tại đê Hội Thống, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ đang tích cực đắp đê, chắn sóng.

Xem chi tiết

Quân sự

Vùng 3 Hải quân sẵn sàng ứng phó với Bão số 5

Ngày 23/8 và 24/8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các phương án để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h sáng 24/8, Vị trí tâm bão số 5: Khoảng 17.5 độ Vĩ Bắc; 111.3 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi vào khu vực đất liền và suy yếu dần.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 5 chưa vào, Hà Tĩnh đã có mưa to, gió lớn

Tâm bão số 5 đang cách đất liền khoảng 130km, nhưng từ sáng nay (25/8) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, kèm theo gió lớn…

Theo ghi nhận của PV, vào 9h30 ngày 25/8, tại tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to, kèm theo gió lớn rít liên hồi. Nhằm đảm bảo an toàn, hầu hết người dân đều đóng kín cửa, trú ẩn trong nhà không ra ngoài.

Đặc biệt, tại các xã ven biển như: Lộc Hà, Cổ Đạm, Thiên Cầm… biển động mạnh, gió to khiến các cột sóng đã dâng lên khá cao.

Xem chi tiết

Tin mới

