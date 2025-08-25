Cấm xe đi trên cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Nghệ An

Do ảnh hưởng của bão số 5, Cục CSGT thông báo cấm toàn bộ xe đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ 13h30.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki), tâm bão sẽ vào địa bàn tỉnh Nghệ An vào khoảng 15h hôm nay, do đó để đảm bảo an toàn, từ 13h30 ngày 25/8, cấm toàn bộ phương tiện đi trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Lái xe và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền trong vài giờ nữa. Khu vực đổ bộ là Nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trọng tâm là tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào sáng 25/8, Cục CSGT đề nghị các phương tiện hạn chế đi trên tuyến quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Bắc - Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiều nay. C08 khuyến cáo, trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường, các phương tiện chủ động tìm lộ trình di chuyển cho phù hợp, khu vực dừng đỗ xe để đảm bảo an toàn và chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn lệnh của lực lượng chức năng.