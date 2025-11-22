Hà Nội

Xã hội

Cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Giang Sơn trên Quốc lộ 27

Cây cầu huyết mạch nối trung tâm tỉnh Đắk Lắk và nhiều xã phía Nam của tỉnh bị sạt lở gây hở hàm ếch ở mố cầu, buộc phải cấm phương tiện lưu thông

Nguyễn Tâm

Sáng 22/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Giang Sơn trên Quốc lộ 27.

gen-n-vv.jpg
Cầu Giang Sơn lở hàm ếch nghiêm trọng.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện phía dưới 1 mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng. Ngay sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng.

Hiện nước sông đang chảy siết nên lực lượng chức năng chưa có phương án khắc phục, sửa chữa.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng đã thống nhất cấm tạm thời người và các phương tiện lưu thông qua cầu để bảo đảm an toàn.

Cầu Giang Sơn bắc qua sông Krông Ana là cây cầu huyết mạch trên Quốc lộ 27 (nối Đắk Lắk và Lâm Đồng).

Việc buộc phải cấm lưu thông qua cây cầu này ảnh hưởng lớn đến lưu thông của người dân ở các xã phía Nam, Đông Nam với trung tâm tỉnh Đắk Lắk.

CLIP: Cầu Giang Sơn sạt lở hàm ếch
Xã hội

Quảng Ngãi cấm lưu thông qua cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1A

Nước sông Trà Bồng đã dâng chạm đáy dầm cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) các đơn vị chức năng vừa cấm các phương tiện lưu thông qua cầu.

Chiều 29/10, thông tin từ Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị chức năng vừa cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), lúc 12h40 hôm nay, nước lũ trên sông Trà Bồng tiếp tục dâng nhanh, chạm tới dầm cầu Châu Ổ tại Km1036+261, quốc lộ (QL)1. Để bảo đảm an toàn, đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí lực lượng trực 24/24h tại hiện trường, phối hợp cùng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Xem chi tiết

Xã hội

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lưu thông bình thường sau 3 giờ ngập nước

Do mưa lớn và các hồ chứa xả lũ, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngập cục bộ và sau nhiều nỗ lực đã thông xe trong đêm.

Sáng 8/11, ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc điều hành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ban Quản lý dự án 7) xác nhận tối qua (7-11), do mưa lũ từ trên thượng nguồn đổ xuống, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngập cục bộ. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, cao tốc đã được các lực lượng nỗ lực khắc phục, thông xe.

cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-2-96.jpg
Nước đổ từ trên cao xuống tuyến cao tốc như thác.
Xem chi tiết

Xã hội

Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh thông tuyến sau nhiều ngày bị ngập

Sau nhiều ngày bị ngập lụt cục bộ do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bắc Hồng (Hà Tĩnh) đã lưu thông trở lại.

Chiều 4/10, thông tin từ UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, nước lũ đã rút, Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn chính thức thông tuyến trở lại, các phương tiện lưu thông bình thường.

z7064676708619-22a91a8531963d55a7f48754efd0cf80-8747-7327.jpg
Quốc lộ 1A đoan qua phường Bắc Hồng (Hà Tĩnh) đã lưu thông trở lại.
Xem chi tiết

