Cây cầu huyết mạch nối trung tâm tỉnh Đắk Lắk và nhiều xã phía Nam của tỉnh bị sạt lở gây hở hàm ếch ở mố cầu, buộc phải cấm phương tiện lưu thông

Sáng 22/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Giang Sơn trên Quốc lộ 27.

Cầu Giang Sơn lở hàm ếch nghiêm trọng.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện phía dưới 1 mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng. Ngay sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng.

Hiện nước sông đang chảy siết nên lực lượng chức năng chưa có phương án khắc phục, sửa chữa.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng đã thống nhất cấm tạm thời người và các phương tiện lưu thông qua cầu để bảo đảm an toàn.

Cầu Giang Sơn bắc qua sông Krông Ana là cây cầu huyết mạch trên Quốc lộ 27 (nối Đắk Lắk và Lâm Đồng).

Việc buộc phải cấm lưu thông qua cây cầu này ảnh hưởng lớn đến lưu thông của người dân ở các xã phía Nam, Đông Nam với trung tâm tỉnh Đắk Lắk.