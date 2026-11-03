California Fitness quá hạn tạm dừng, nhiều cơ sở vẫn 'cửa đóng then cài'

Nhiều cơ sở California Fitness vẫn chưa hoạt động trở lại sau ngày 31/10, trong khi phương án khôi phục và giải quyết quyền lợi hội viên chưa rõ ràng.

Lộ trình mở lại "mờ mịt", hàng loạt phòng tập vẫn đóng cửa

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động tại nhiều địa điểm, California Fitness & Yoga vừa thông báo kế hoạch mở cửa trở lại đối với hai câu lạc bộ gồm Lapen Center Vũng Tàu và Pegasus Plaza Biên Hòa. Theo thông báo gửi hội viên, hai cơ sở này dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 5/11/2026.

Đối với những câu lạc bộ còn lại, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động để thực hiện các điều chỉnh cần thiết trong công tác vận hành. Thời gian mở cửa trở lại của những địa điểm này chưa được xác định và sẽ được cập nhật trong các thông báo tiếp theo.

Trong thông báo, California Fitness gửi lời xin lỗi vì những gián đoạn đã ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của khách hàng. Doanh nghiệp cũng thừa nhận việc tiếp tục tạm ngưng hoạt động có thể gây thêm bất tiện và lo lắng cho hội viên, đồng thời cho biết đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình điều chỉnh để từng bước khôi phục hoạt động tại các câu lạc bộ.

Ghi nhận của phóng viên ngày 1/11 tại Hà Nội cho thấy, hai cơ sở California Fitness ở Hàng Đa và 88 Láng Hạ vẫn chưa hoạt động trở lại, dù thời hạn tạm ngừng được thông báo trước đó đã kết thúc vào ngày 31/10.

Cơ sở California Fitness tại 88 Láng Hạ vẫn đóng cửa sau thời hạn tạm ngừng hoạt động ngày 31/10.

Như vậy, việc khôi phục hoạt động tại hệ thống chưa được triển khai đồng loạt. Trong khi hai địa điểm tại Vũng Tàu và Biên Hòa đã có lịch mở cửa dự kiến, hội viên tại nhiều cơ sở khác vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về thời điểm có thể quay lại tập luyện.

Trước thông báo về lịch mở cửa trở lại, ngày 31/10, California Fitness đã lấy ý kiến hội viên về phương án triển khai gói tập tạm thời nhằm duy trì hoạt động tại một số câu lạc bộ.

Theo nội dung khảo sát, mức phí dự kiến dành cho hội viên hiện tại là 599.000 đồng/tháng, trong khi khách hàng mới phải trả 999.000 đồng/tháng. Người tập sẽ thanh toán theo từng tháng thay vì đóng trước chi phí cho thời hạn 12 tháng.

Đối với những quyền lợi chưa sử dụng trong hợp đồng cũ, doanh nghiệp đưa ra ba lựa chọn. Hội viên có thể bảo lưu quyền lợi hiện tại; chuyển đổi giá trị còn lại sang các dịch vụ khác của California Fitness theo điều kiện và lộ trình hai bên thống nhất; hoặc tiếp tục chờ thông tin về phương án giải quyết.

California Fitness lưu ý việc khảo sát chưa làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán và không làm thay đổi hợp đồng hiện tại của hội viên.

Chương trình lấy ý kiến được triển khai tại ba địa điểm gồm Cali Ba Tháng Hai (TP.HCM), Cali Trần Duy Hưng và Cali Times City (Hà Nội). Doanh nghiệp đặt mục tiêu khảo sát 3.000 hội viên sẵn sàng tham gia tại mỗi địa điểm để đánh giá khả năng triển khai phương án.

Tuy nhiên, đề xuất về mức phí mới trong khi hoạt động của nhiều cơ sở chưa được khôi phục cũng khiến một số hội viên cân nhắc. Với những người đã thanh toán tiền cho hợp đồng cũ, việc tham gia gói mới còn phụ thuộc vào phương án xử lý quyền lợi chưa sử dụng.

Hoạt động tập luyện tại cơ sở California Fitness ở Hàng Da vẫn chưa được khôi phục sau thời gian tạm ngừng.

Anh Nguyễn Quỳnh, hội viên đang sử dụng dịch vụ tại California Fitness cơ sở 3/2 (TP.HCM), cho biết không có ý định tham gia gói tập mới với mức phí 599.000 đồng/tháng. Anh cho rằng việc tiếp tục đóng thêm tiền là khó chấp nhận khi những quyền lợi từ hợp đồng hiện tại vẫn chưa được làm rõ.

Thẻ bạc anh mua có giá 3,5 triệu đồng, thời hạn 6 tháng và được tặng thêm một tháng sử dụng, dự kiến hết hạn vào tháng 2/2027. Gói tập chỉ áp dụng tại một chi nhánh, đồng thời giới hạn khung giờ sử dụng từ 16h đến 20h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Việc cơ sở tạm ngừng hoạt động khiến anh lo ngại về khả năng tiếp tục sử dụng dịch vụ cũng như khoản tiền đã thanh toán.

Theo anh Quỳnh, anh đã liên hệ với bộ phận bán hàng và trang Facebook của California Fitness để hỏi về phương án xử lý. Trước đó, anh được đề nghị chờ thông tin sau ngày 31/10. Tuy nhiên, đến nay, anh vẫn chưa nhận được phản hồi cụ thể về quyền lợi còn lại trong hợp đồng.

Hội viên vẫn chờ ngày phòng tập hoạt động trở lại

Trong khi nhiều hội viên lo ngại về khả năng các câu lạc bộ tiếp tục đóng cửa và chưa còn nhiều kỳ vọng vào kế hoạch khôi phục hoạt động của hệ thống, anh Nguyễn Việt Đức, người đăng ký gói tập tại California Fitness cơ sở Royal City (Hà Nội), vẫn mong muốn phòng tập sớm mở cửa trở lại để tiếp tục duy trì việc luyện tập.

Anh Đức hiện sở hữu gói Centuryon HOP, có thời hạn đến ngày 22/10/2029, với giá trị khoảng 50 triệu đồng. Mức phí gia hạn gói tập là khoảng 3,9 triệu đồng mỗi năm. Trước khi cơ sở tạm ngừng hoạt động, một số quyền lợi đi kèm như khăn và nước uống đã bị cắt giảm theo thông báo của doanh nghiệp.

Việc phòng tập đóng cửa khiến anh không còn địa điểm để duy trì thói quen luyện tập. Anh Đức cho biết bản thân cảm thấy lo lắng, hoang mang vì chưa biết khi nào có thể quay lại, trong khi phía California Fitness vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về kế hoạch hoạt động của cơ sở Royal City.

Dù gặp gián đoạn, anh vẫn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ tại California Fitness nếu câu lạc bộ được mở cửa trở lại. Anh cho biết sẵn sàng đóng phí gia hạn hằng năm để duy trì gói tập hiện có. Đến nay, anh vẫn đang chờ thông báo từ doanh nghiệp về thời điểm có thể tiếp tục tập luyện.

Hệ thống máy móc và trang thiết bị bên trong một câu lạc bộ California Fitness.

Sau hàng loạt thông báo tạm ngừng hoạt động trong tháng 10, kế hoạch mở cửa trở lại mới được công bố đối với hai địa điểm. Tại những cơ sở còn lại, hội viên vẫn chờ thông tin về thời gian khôi phục dịch vụ và phương án xử lý các quyền lợi đã đăng ký nhưng chưa sử dụng.