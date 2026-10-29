California Fitness đóng cửa loạt chi nhánh: Mất nơi tập, nợ góp vẫn đeo bám?

California Fitness dừng hoạt động loạt chi nhánh

Nhiều hội viên California Fitness & Yoga tại Hà Nội vào chiều 25/10, nhận được thông báo ngắn gọn ba cơ sở Cali Hàng Đa, Cali Mipec và Cali Centuryon Royal City sẽ tạm dừng hoạt động từ 26/10 đến hết 31/10. Không có giải thích chi tiết, không hẹn ngày mở cửa trở lại.

Chỉ một ngày trước đó, cơ sở Cali Times City cũng đã thông báo tạm ngừng trong cùng khoảng thời gian, với lý do chung chung "liên quan đến vận hành". Cùng ngày 25/10, cơ sở duy nhất tại Nha Trang cũng tạm đóng với cùng lý do. Tại TP HCM, mạng lưới California Fitness cũng đã thu hẹp chỉ còn một số chi nhánh hoạt động, khiến nhiều hội viên lo lắng.

Một thông báo gửi đến hội viên.

Trước đó, ông Dane Fort - nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga - xuất hiện trên video đăng fanpage của chuỗi, thay mặt ban lãnh đạo doanh nghiệp xin lỗi hội viên, nhân viên, đối tác và các bên liên quan về những vấn đề phát sinh trong thời gian qua.

Doanh nghiệp đề nghị hội viên, người lao động và các đối tác cho thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch, xác định nguồn lực cũng như tiến độ giải quyết những tồn đọng. Sau thời gian này, California cam kết công khai kết quả thực hiện và các bước triển khai tiếp theo.

Thông báo ngưng hoạt động tại California Fitness chi nhánh Cali Tower (phường Cầu Kiệu) tối ngày 24/10. (Ảnh: Anh Nguyễn).

Tuy nhiên, trước việc chuỗi California Fitness dừng hoạt động dấy lên nghi vấn: đây chỉ là tạm dừng bảo trì hay là dấu hiệu tái cấu trúc, thậm chí rút lui khỏi thị trường? Câu hỏi này vẫn chưa có lời giải, trong khi hàng nghìn hội viên đang đứng trước nguy cơ mất quyền lợi.

Tiền đã trả, phòng tập đóng cửa, hợp đồng dài hạn thành gánh nặng

California Fitness & Yoga từ lâu xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp, với các gói dịch vụ đa dạng: thẻ tháng từ 670.000 đồng đến 3,2 triệu đồng, các gói dài hạn 2-5 năm và đặc biệt là gói trọn đời với giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. Chính các gói dài hạn này đang khiến nhiều hội viên bị mắc kẹt.

"Tôi vừa mua gói trọn đời cách đây hơn một tháng, bây giờ nghe tin đóng cửa liên tục, thực sự hoảng sợ", chị Minh Anh, hội viên tại Hà Nội chia sẻ trong nhóm hội viên. Không chỉ trường hợp này, hàng trăm phản ánh cho thấy nhiều người còn hợp đồng từ 1 đến 4 năm, tương ứng giá trị từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi người. Tại các tỉnh thành như Nha Trang, nơi chỉ có duy nhất một cơ sở - hội viên thực sự không biết sẽ tập ở đâu.

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ khi ký hợp đồng, phần lớn hội viên đăng ký sử dụng dịch vụ tại cơ sở gần nhà nhất. Khi cơ sở đó đóng cửa, thông thường khách hàng sẽ được chuyển sang cơ sở khác cùng hệ thống. Nhưng khi hàng loạt cơ sở cùng tạm ngừng, ngay cả tại Hà Nội - nơi từng có nhiều chi nhánh - việc tìm một địa điểm thay thế trở nên cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là không thể.

Lo ngại nhất đối với những người không trả một lần mà đăng ký mua thẻ theo hình thức trả góp qua đơn vị tín dụng. Trường hợp của hội viên Ella Nguyen không phải là cá biệt, mà là điển hình cho hàng trăm tình huống tương tự.

"Tôi được nhân viên tư vấn gói 2 năm, giá 15 triệu đồng. Vì chưa có đủ tiền, họ hướng dẫn làm thủ tục trả góp qua điện thoại, tổng số tiền phải trả gần 16 triệu đồng trong 6 tháng", chị Ella Nguyen chia sẻ.

Chỉ sử dụng được khoảng 1 tháng, chi nhánh nơi chị tập đóng cửa. Đến nay, chị đã trả khoảng 6 triệu đồng, nhưng vẫn còn nghĩa vụ thanh toán gần 10 triệu đồng trong 5 tháng tới. Nghĩa vụ này không hề liên quan đến phòng tập, mà là quan hệ tín dụng với đơn vị cấp vốn. Nghĩa là dù không được sử dụng dịch vụ, chị vẫn phải trả đúng kỳ hạn, nếu không sẽ bị ghi nhận nợ xấu, ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng cá nhân.

Hình ảnh ban lãnh đạo California Fitness & Yoga đến một số câu lạc bộ để trực tiếp gặp gỡ, gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về những gián đoạn trong hoạt động vừa qua. (Ảnh: Fanpage Facebook California Fitness & Yoga).

Tương tự, một hội viên khác cho biết mới trả góp xong thẻ ICONIC, thời hạn tới tháng 7/2027. Thẻ cũng mới được nâng cấp khoảng 1 tháng, chưa được tập hay hưởng quyền lợi gì thì nghe tin đóng cửa.

Bên cạnh đó, cộng đồng hội viên California cũng đang tự tổ chức thành các nhóm, thu thập hợp đồng, biên bản phản ánh, chuẩn bị các phương án can thiệp từ khiếu nại tập thể đến hỗ trợ pháp lý. Nhiều người đặt câu hỏi: Nếu sau ngày 31/10, các cơ sở vẫn không mở cửa, ai sẽ đứng ra giải quyết? Tại sao một thương hiệu lớn lại có thể đóng cửa hàng loạt mà không có phương án an bài cho khách hàng đã thanh toán trước? Ai sẽ chịu trách nhiệm với những khoản nợ trả góp mà dịch vụ không được sử dụng?

Khách hàng cần làm gì để đảm bảo quyền lợi?

Luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), chỉ ra điểm cốt lõi trong các giao dịch này là khi đăng ký trả góp, khách hàng thực tế ký hai hợp đồng hoàn toàn độc lập (một hợp đồng cung cấp dịch vụ tập luyện với California Fitness & Yoga, và một hợp đồng tín dụng tiêu dùng với tổ chức cấp vốn).

Việc doanh nghiệp ngừng cung cấp dịch vụ không đương nhiên làm chấm dứt nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng tín dụng; quyền và nghĩa vụ của khách hàng trong quan hệ tín dụng cần được xem xét trên cơ sở chính hợp đồng tín dụng và các thỏa thuận có liên quan.

Đây là điểm người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý khi ký hợp đồng. Nếu chỉ căn cứ vào việc phòng tập đóng cửa để tự ý dừng thanh toán khoản vay thì khách hàng có thể phát sinh các nghĩa vụ và hậu quả theo chính hợp đồng tín dụng đã ký. Vì vậy, cần phân biệt rõ quyền của khách hàng đối với bên cung cấp dịch vụ và nghĩa vụ của khách hàng đối với tổ chức cấp tín dụng.

Theo ông Tùng, việc nhiều cơ sở California Fitness đồng loạt tạm ngừng hoạt động trong cùng một khoảng thời gian là vấn đề cần được doanh nghiệp giải thích rõ với người tiêu dùng, đặc biệt về lý do ngừng cung cấp dịch vụ, thời gian ngừng và thời gian cung cấp lại dịch vụ. Dưới góc độ pháp lý, các hành vi này cần được xem xét chi tiết theo Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

"Trường hợp bắt buộc ngừng cung cấp dịch vụ liên tục để sửa chữa, bảo trì hoặc vì lý do khác, doanh nghiệp phải thông báo trước cho người tiêu dùng chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày ngừng, trừ trường hợp bất khả kháng.", luật sư Tùng viện dẫn.

Vị luật sư cho rằng việc thông báo ngày 25/10 của California Fitness cho ngừng hoạt động từ ngày 26/10 nếu đúng như thông tin được phản ánh, thì về nguyên tắc chưa đáp ứng thời hạn thông báo tối thiểu 03 ngày làm việc theo khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, trừ trường hợp doanh nghiệp chứng minh được đây là trường hợp bất khả kháng. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo cả thời gian dự kiến cung cấp dịch vụ trở lại cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để xác định doanh nghiệp có vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hay không và mức độ trách nhiệm đến đâu, vẫn cần xem xét cụ thể nội dung hợp đồng, điều kiện giao dịch chung và phương án mà doanh nghiệp đưa ra đối với hội viên. Không nên chỉ căn cứ vào việc tạm ngừng trong một khoảng thời gian ngắn để kết luận doanh nghiệp đã chấm dứt hoặc không còn khả năng thực hiện hợp đồng.

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 42 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, người tiêu dùng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục tại bất kỳ thời điểm nào và thông báo cho doanh nghiệp. Khi đơn phương chấm dứt, người tiêu dùng chỉ phải thanh toán đối với phần dịch vụ đã sử dụng.

Như vậy, nếu việc ngừng cung cấp dịch vụ khiến doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện đúng cam kết và người tiêu dùng có căn cứ chấm dứt hợp đồng theo quy định, người tiêu dùng có quyền yêu cầu doanh nghiệp giải quyết phần quyền lợi tương ứng với dịch vụ chưa được cung cấp. Việc hoàn trả tiền, nếu phát sinh, cần được xác định trên cơ sở hợp đồng, thời gian dịch vụ đã sử dụng và quy định của pháp luật dân sự có liên quan, chứ không nên hiểu rằng cứ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là đương nhiên được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán.

Ngoài ra, theo Điều 351 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm dân sự; nếu hành vi vi phạm gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp có căn cứ miễn trách nhiệm. Vì vậy, nếu việc doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết gây thiệt hại thực tế cho hội viên thì người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật và nội dung hợp đồng.

Luật sư Tùng cũng nhấn mạnh theo Khoản 2 Điều 41 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, doanh nghiệp không được yêu cầu người tiêu dùng thanh toán trước khi dịch vụ được cung cấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, quy định này không có nghĩa mọi khoản tiền mà người tiêu dùng đã thanh toán trước đều đương nhiên được hoàn lại khi doanh nghiệp tạm ngừng dịch vụ. Việc hoàn trả phải được xem xét cùng với quyền chấm dứt hợp đồng, nội dung hợp đồng và nghĩa vụ thực tế của các bên.

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, luật sư Hoàng Tùng cho rằng các hội viên cần lưu giữ toàn bộ chứng từ gốc (hợp đồng, biên lai, hóa đơn, thông báo, tin nhắn, bản ghi chuyển khoản, lịch trả góp…). Đây là cơ sở chứng cứ quan trọng để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên.

Hội viên nên gửi yêu cầu bằng văn bản đến California Fitness & Yoga, trong đó nêu rõ yêu cầu doanh nghiệp làm rõ tình trạng hoạt động của cơ sở, thời gian ngừng cung cấp dịch vụ, thời gian hoạt động trở lại và phương án bảo đảm quyền lợi hội viên. Trường hợp doanh nghiệp không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ theo đúng cam kết, người tiêu dùng có thể xem xét quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu giải quyết quyền lợi đối với phần dịch vụ chưa sử dụng theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, đối với hội viên vay trả góp, cần đồng thời kiểm tra kỹ hợp đồng tín dụng, thông tin về tổ chức cấp vốn và các thỏa thuận liên quan giữa tổ chức cấp vốn với đơn vị cung cấp dịch vụ. Người tiêu dùng nên thông báo bằng văn bản cho tổ chức cấp vốn về việc dịch vụ của California Fitness đang bị gián đoạn, đề nghị phối hợp giải quyết và làm rõ quyền, nghĩa vụ thanh toán của mình.

Trong thời gian chưa có thỏa thuận hoặc căn cứ pháp lý rõ ràng để tạm dừng nghĩa vụ tín dụng, người tiêu dùng không nên tự ý ngừng thanh toán, bởi việc chậm thanh toán có thể dẫn đến phát sinh nợ quá hạn, lãi và các hậu quả khác theo hợp đồng tín dụng, đồng thời có thể ảnh hưởng đến thông tin tín dụng của khách hàng tùy theo tình trạng khoản vay.

Ngoài ra, hội viên cần kiểm tra hợp đồng theo mẫu và các điều kiện giao dịch chung mà mình đã ký, đặc biệt là các điều khoản về tạm ngừng dịch vụ, chuyển đổi cơ sở, bảo lưu thời gian sử dụng, chấm dứt hợp đồng, hoàn tiền và giải quyết tranh chấp. Đây là những căn cứ rất quan trọng để xác định cụ thể quyền lợi của từng hội viên.

Hội viên có thể gửi khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

Nếu doanh nghiệp không trả lời hoặc không thực hiện nghĩa vụ, người tiêu dùng có thể lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng, bao gồm thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

Tùy từng trường hợp, người tiêu dùng có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng, giải quyết khoản tiền tương ứng với phần dịch vụ chưa sử dụng, yêu cầu trả lãi đối với khoản tiền chậm trả nếu có căn cứ pháp luật hoặc thỏa thuận, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại thực tế phát sinh.

Hiện tại, sự việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm, các hội viên chờ đợi phương án xử lý rõ ràng và minh bạch từ phía California Fitness & Yoga.

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