Phát hiện cơ sở có dấu hiệu giết mổ lợn chết vì ngập lụt ở Bắc Ninh

Ngày 20/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa qua, Phòng PC03 chủ trì, phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ của vợ chồng ông Chu Quang Nguyên (sinh năm 1979) và Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1982, tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh).

Số lợn chết do Nguyễn Thị Hường thu mua về để giết mổ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang tiến hành giết mổ 8 con lợn. Quá trình kiểm tra, cơ sở không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; không cung cấp được giấy tờ kiểm dịch động vật; Giấy phép giết mổ động vật của số lợn trên.

Chủ cơ sở trình bày, số lợn đang được mổ là lợn chết do ngập lụt, chủ cơ sở đi thu gom tại khu dân cư, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thuộc phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh rồi vận chuyển về địa điểm giết mổ tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh sơ chế, đem đi tiêu thụ, giao bán cho các điểm bán lẻ có nhu cầu mua, nhưng chưa bán được chuyến nào thì bị đoàn kiểm tra phát hiện và xử lý.

Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hường - Chủ cơ sở số tiền 7.000.000 đồng về hành vi "Giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch" quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 7 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/20217 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và buộc tiêu hủy toàn bộ số 210kg sản phẩm động vật nêu trên.

