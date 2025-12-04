Hà Nội: Nội thất Trí Dũng vượt 6 đối thủ, trúng gói thầu thiết bị tại xã Suối Hai

Vượt qua 6 đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng đã trúng gói thầu mua sắm thiết bị tại Dự án Cải tạo Trường tiểu học Ba Trại A (xã Suối Hai, Hà Nội) với tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 13%.

Những ngày cuối tháng 11/2025, hoạt động đấu thầu tại khu vực Ba Vì (Hà Nội) ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đáng chú ý tại một dự án giáo dục do UBND xã Suối Hai làm chủ đầu tư. Điều khiến dư luận quan tâm không chỉ là tính cạnh tranh gay gắt của gói thầu với sự tham gia của 7 doanh nghiệp, mà còn ở mức giá trúng thầu "giảm sâu" của đơn vị chiến thắng Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng (Nội thất Trí Dũng).

Vượt 6 đối thủ nhờ chiến lược "giá rẻ"?

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 26/11/2025, ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Chủ tịch UBND xã Suối Hai đã ký Quyết định số 1269/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 10: Mua sắm thiết bị", thuộc dự án "Cải tạo Trường tiểu học Ba Trại A".

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng đã được lựa chọn trúng Gói thầu số 10: Mua sắm thiết bị", thuộc dự án "Cải tạo Trường tiểu học Ba Trại A". với giá 3.589.636.000 đồng

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 4.137.883.000 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Biên bản mở thầu ngày 24/10/2025 ghi nhận sự tham gia của 7 nhà thầu, gồm: Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Bình Minh; Nội thất Trí Dũng; Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II; Công ty Cổ phần Nội thất Toàn Phát Hà Nội; Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng; Công ty TNHH Minh Tuân và Liên danh Hộ kinh doanh Quách Thị Bảy - Công ty TNHH Tùng Lâm.

Kết quả, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng đã được lựa chọn trúng thầu với giá 3.589.636.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

So với giá gói thầu, mức giá của Nội thất Trí Dũng đưa ra thấp hơn khoảng 548.247.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 13,2%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm khá cao đối với các gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, vốn thường có biên độ giá vật tư biến động.

Đáng chú ý, để giành được gói thầu này, Nội thất Trí Dũng đã vượt qua hàng loạt đối thủ "sừng sỏ" chủ yếu nhờ yếu tố giá. Cụ thể, theo báo cáo đánh giá, các nhà thầu như Công ty Cổ phần Nội thất Toàn Phát Hà Nội (giá dự thầu 3,81 tỷ đồng), Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng (3,85 tỷ đồng), Liên danh Quách Thị Bảy - Tùng Lâm (4,05 tỷ đồng) và Công ty TNHH Minh Tuân (4,09 tỷ đồng) đều bị xếp hạng thấp hơn do có giá dự thầu cao hơn Nội thất Trí Dũng.

Trong khi đó, hai nhà thầu khác là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II và Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Bình Minh bị loại do "không đáp ứng về kỹ thuật".

Việc trúng thầu với giá giảm sâu giúp tiết kiệm ngân sách là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đấu thầu, với mức giảm giá lên tới hơn 13% trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, chủ đầu tư cần có quy trình giám sát chặt chẽ khâu nghiệm thu đầu vào. Điều này nhằm đảm bảo các thiết bị (bàn ghế, bảng, tủ...) được cung cấp đúng thông số kỹ thuật, chất liệu và độ bền theo hồ sơ mời thầu, tránh tình trạng nhà thầu bỏ giá thấp để trúng thầu rồi cung cấp hàng hóa kém chất lượng để bù lỗ.

Dấu ấn Nội thất Trí Dũng năm 2025

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Số 27, Khu TT Bưu Điện, Tổ 3, Phường Kiến Hưng, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hồng Dương. Doanh nghiệp này được biết đến là một nhà thầu "quen mặt" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục tại khu vực ngoại thành Hà Nội.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, tính riêng trong năm 2025, Nội thất Trí Dũng đã tham gia khoảng 29 gói thầu và trúng tới 19 gói. Đặc biệt, nhà thầu này có tần suất trúng thầu dày đặc tại huyện Ba Vì và Phúc Thọ cũ.

Chỉ tính riêng tháng 11/2025 (đến thời điểm hiện tại), ngoài gói thầu tại xã Suối Hai nêu trên, Nội thất Trí Dũng còn được ghi nhận trúng:

Gói thầu số 11: Cung cấp lắp đặt thiết bị phòng học do Ban quản lý Dự án đầu tư hạ tầng xã Phúc Lộc mời thầu, với giá trúng 7.340.276.000 đồng (phê duyệt ngày 08/11/2025).

Gói thầu Mua sắm, lắp đặt màn hình LED: Tại Trường Trung Học Phổ Thông Ba Vì, giá trúng 98.267.136 đồng (phê duyệt ngày 03/11/2025).

Trước đó, trong tháng 10/2025, đơn vị này cũng trúng Gói thầu số 15 (Cung cấp thiết bị phòng học) tại xã Hát Môn với giá hơn 5 tỷ đồng và Gói thầu số 06 (Thiết bị học tập) tại xã Phúc Lộc với giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Nhìn vào lịch sử đấu thầu, có thể thấy Nội thất Trí Dũng thường xuyên trúng các gói thầu với vai trò độc lập. Tại nhiều gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ làm bên mời thầu, tỷ lệ trúng thầu của đơn vị này rất cao (tham gia 12 gói, trúng 10 gói).

Góc nhìn pháp lý: Cần giám sát chặt chẽ chất lượng sau đấu thầu

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP khuyến khích việc cạnh tranh về giá để tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, giá thấp không được phép đánh đổi bằng chất lượng. Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, đặc biệt là thiết bị trường học phục vụ học sinh, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc giám sát chất lượng hàng hóa. Nếu nhà thầu cung cấp sai chủng loại, thiếu hụt cấu hình so với HSDT để bù đắp chi phí do giảm giá sâu, đây sẽ là hành vi vi phạm hợp đồng và pháp luật đấu thầu."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc một nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu trong thời gian ngắn tại cùng một khu vực địa lý đặt ra bài toán về năng lực nhân sự và tài chính. "Chủ đầu tư cần xem xét kỹ năng lực thực tế của nhà thầu tại thời điểm thương thảo hợp đồng. Liệu nhà thầu có đủ nguồn lực để triển khai đồng thời nhiều dự án mà vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng hay không, hay sẽ xảy ra tình trạng dàn trải, chậm tiến độ?", ông Vũ đặt vấn đề.

Với việc trúng thầu gói thầu số 10 tại xã Suối Hai với mức tiết kiệm ấn tượng, Nội thất Trí Dũng đã chứng minh được lợi thế cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế và chất lượng sản phẩm bàn giao sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho năng lực của nhà thầu này.

