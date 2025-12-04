Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Hà Nội: Nội thất Trí Dũng vượt 6 đối thủ, trúng gói thầu thiết bị tại xã Suối Hai

Vượt qua 6 đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng đã trúng gói thầu mua sắm thiết bị tại Dự án Cải tạo Trường tiểu học Ba Trại A (xã Suối Hai, Hà Nội) với tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 13%.

Hải Đăng

Những ngày cuối tháng 11/2025, hoạt động đấu thầu tại khu vực Ba Vì (Hà Nội) ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đáng chú ý tại một dự án giáo dục do UBND xã Suối Hai làm chủ đầu tư. Điều khiến dư luận quan tâm không chỉ là tính cạnh tranh gay gắt của gói thầu với sự tham gia của 7 doanh nghiệp, mà còn ở mức giá trúng thầu "giảm sâu" của đơn vị chiến thắng Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng (Nội thất Trí Dũng).

Vượt 6 đối thủ nhờ chiến lược "giá rẻ"?

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 26/11/2025, ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Chủ tịch UBND xã Suối Hai đã ký Quyết định số 1269/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 10: Mua sắm thiết bị", thuộc dự án "Cải tạo Trường tiểu học Ba Trại A".

3-1481.png
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng đã được lựa chọn trúng Gói thầu số 10: Mua sắm thiết bị", thuộc dự án "Cải tạo Trường tiểu học Ba Trại A". với giá 3.589.636.000 đồng

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 4.137.883.000 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Biên bản mở thầu ngày 24/10/2025 ghi nhận sự tham gia của 7 nhà thầu, gồm: Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Bình Minh; Nội thất Trí Dũng; Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II; Công ty Cổ phần Nội thất Toàn Phát Hà Nội; Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng; Công ty TNHH Minh Tuân và Liên danh Hộ kinh doanh Quách Thị Bảy - Công ty TNHH Tùng Lâm.

Kết quả, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng đã được lựa chọn trúng thầu với giá 3.589.636.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

So với giá gói thầu, mức giá của Nội thất Trí Dũng đưa ra thấp hơn khoảng 548.247.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 13,2%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm khá cao đối với các gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, vốn thường có biên độ giá vật tư biến động.

Đáng chú ý, để giành được gói thầu này, Nội thất Trí Dũng đã vượt qua hàng loạt đối thủ "sừng sỏ" chủ yếu nhờ yếu tố giá. Cụ thể, theo báo cáo đánh giá, các nhà thầu như Công ty Cổ phần Nội thất Toàn Phát Hà Nội (giá dự thầu 3,81 tỷ đồng), Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng (3,85 tỷ đồng), Liên danh Quách Thị Bảy - Tùng Lâm (4,05 tỷ đồng) và Công ty TNHH Minh Tuân (4,09 tỷ đồng) đều bị xếp hạng thấp hơn do có giá dự thầu cao hơn Nội thất Trí Dũng.

Trong khi đó, hai nhà thầu khác là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II và Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Bình Minh bị loại do "không đáp ứng về kỹ thuật".

Việc trúng thầu với giá giảm sâu giúp tiết kiệm ngân sách là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đấu thầu, với mức giảm giá lên tới hơn 13% trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, chủ đầu tư cần có quy trình giám sát chặt chẽ khâu nghiệm thu đầu vào. Điều này nhằm đảm bảo các thiết bị (bàn ghế, bảng, tủ...) được cung cấp đúng thông số kỹ thuật, chất liệu và độ bền theo hồ sơ mời thầu, tránh tình trạng nhà thầu bỏ giá thấp để trúng thầu rồi cung cấp hàng hóa kém chất lượng để bù lỗ.

Dấu ấn Nội thất Trí Dũng năm 2025

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Số 27, Khu TT Bưu Điện, Tổ 3, Phường Kiến Hưng, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hồng Dương. Doanh nghiệp này được biết đến là một nhà thầu "quen mặt" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục tại khu vực ngoại thành Hà Nội.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, tính riêng trong năm 2025, Nội thất Trí Dũng đã tham gia khoảng 29 gói thầu và trúng tới 19 gói. Đặc biệt, nhà thầu này có tần suất trúng thầu dày đặc tại huyện Ba Vì và Phúc Thọ cũ.

Chỉ tính riêng tháng 11/2025 (đến thời điểm hiện tại), ngoài gói thầu tại xã Suối Hai nêu trên, Nội thất Trí Dũng còn được ghi nhận trúng:

Gói thầu số 11: Cung cấp lắp đặt thiết bị phòng học do Ban quản lý Dự án đầu tư hạ tầng xã Phúc Lộc mời thầu, với giá trúng 7.340.276.000 đồng (phê duyệt ngày 08/11/2025).

Gói thầu Mua sắm, lắp đặt màn hình LED: Tại Trường Trung Học Phổ Thông Ba Vì, giá trúng 98.267.136 đồng (phê duyệt ngày 03/11/2025).

Trước đó, trong tháng 10/2025, đơn vị này cũng trúng Gói thầu số 15 (Cung cấp thiết bị phòng học) tại xã Hát Môn với giá hơn 5 tỷ đồng và Gói thầu số 06 (Thiết bị học tập) tại xã Phúc Lộc với giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Nhìn vào lịch sử đấu thầu, có thể thấy Nội thất Trí Dũng thường xuyên trúng các gói thầu với vai trò độc lập. Tại nhiều gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ làm bên mời thầu, tỷ lệ trúng thầu của đơn vị này rất cao (tham gia 12 gói, trúng 10 gói).

Góc nhìn pháp lý: Cần giám sát chặt chẽ chất lượng sau đấu thầu

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP khuyến khích việc cạnh tranh về giá để tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, giá thấp không được phép đánh đổi bằng chất lượng. Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, đặc biệt là thiết bị trường học phục vụ học sinh, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc giám sát chất lượng hàng hóa. Nếu nhà thầu cung cấp sai chủng loại, thiếu hụt cấu hình so với HSDT để bù đắp chi phí do giảm giá sâu, đây sẽ là hành vi vi phạm hợp đồng và pháp luật đấu thầu."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc một nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu trong thời gian ngắn tại cùng một khu vực địa lý đặt ra bài toán về năng lực nhân sự và tài chính. "Chủ đầu tư cần xem xét kỹ năng lực thực tế của nhà thầu tại thời điểm thương thảo hợp đồng. Liệu nhà thầu có đủ nguồn lực để triển khai đồng thời nhiều dự án mà vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng hay không, hay sẽ xảy ra tình trạng dàn trải, chậm tiến độ?", ông Vũ đặt vấn đề.

Với việc trúng thầu gói thầu số 10 tại xã Suối Hai với mức tiết kiệm ấn tượng, Nội thất Trí Dũng đã chứng minh được lợi thế cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế và chất lượng sản phẩm bàn giao sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho năng lực của nhà thầu này.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

#Nội thất Trí Dũng #đấu thầu #Hà Nội #thiết bị giáo dục #gói thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị tại Lạng Sơn: Tranh luận “nảy lửa” về mã HS và hợp đồng tương tự

Trước thềm mở thầu gói mua sắm thiết bị hơn 20 tỷ tại Lạng Sơn, các nhà thầu đã có văn bản đề nghị làm rõ nhiều tiêu chí “xương xẩu” trong E-HSMT liên quan đến mã HS hàng hóa. Phản hồi của chủ đầu tư đã hé mở nhiều tình tiết pháp lý thú vị.

Bên cạnh cuộc đua về giá, gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 năm 2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư còn nóng lên bởi những tranh luận chuyên môn về tiêu chuẩn đánh giá. Những kiến nghị làm rõ E-HSMT của nhà thầu và văn bản phúc đáp của chủ đầu tư đã phơi bày những "nút thắt" kỹ thuật quan trọng cần được giải mã.

Nhà thầu "kêu khó" vì tiêu chí mã HS

Xem chi tiết

Bạn đọc

Cấp nước Đồng Nai: Một nhà thầu "quen mặt" trúng gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng tại xã Định Quán

Công ty TNHH Xây dựng Hùng Tiến Phát vừa được phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng hơn 3,2 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, đây là gói thầu chỉ có duy nhất một đơn vị tham dự.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 13/11/2025, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã ký Quyết định số 590/QĐ-CN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến ống phân phối khu vực xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

qd-5212.jpg
Quyết định số 590/QĐ-CN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Chân dung Công ty Thiên Bình: Hành trình "phủ sóng" gói thầu thiết bị giáo dục năm 2025 [Kỳ 1]

Liên tiếp trúng các gói thầu cung cấp thiết bị dạy học từ Bắc vào Nam trong năm 2025, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình thể hiện năng lực đáng chú ý, song hành cùng những dấu hỏi về hiệu quả ngân sách.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình (Mã số doanh nghiệp: 0104746480) là một đơn vị hoạt động tích cực trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục và đồ dùng trường học. Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Tầng 2, Số 367 Nguyễn Khang, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, do bà Đặng Thị Thanh Hà làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy quy mô hoạt động đáng kể của doanh nghiệp này. Tính đến cuối tháng 11/2025, Công ty Thiên Bình đã tham gia 141 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng 84 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hơn 328 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ ưu thế về giá, Công ty Hậu An Phát vừa được Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp này chiến thắng trong năm 2025, duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối 100%.

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.