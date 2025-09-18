Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

BV Gò Công: Liên danh Phúc Anh- Thế Gia trúng gói thầu tư vấn trị giá 1,4 tỷ

Ban QLDA tỉnh Đồng Tháp đã chính thức công bố kết quả gói thầu tư vấn quan trọng tại dự án Bệnh viện Gò Công. Liên danh Phúc Anh - Thế Gia trúng thầu 1,4 tỷ.

Thục Anh

Chỉ một nhà thầu tham dự

Dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công có tổng mức đầu tư lớn, được kỳ vọng sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng y tế, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương và vùng lân cận. Việc áp dụng mô hình BIM trong khâu tư vấn, khảo sát được đánh giá là bước tiến mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và minh bạch trong hoạt động đầu tư công.

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 05/9/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, đã ký Quyết định số 82/QĐ-BQLDADDCN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công.

22.png
33-5796.png
Kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn MSC

Theo đó, gói thầu “Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình), lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình thông tin công trình (BIM)” có giá trị 1.426.629.000 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Tiếp đó, ngày 06/9/2025, bà Nguyễn Thị Thanh Phương tiếp tục ký Quyết định số 86/QĐ-BQLDADDCN phê duyệt E-HSMT gói thầu trên, căn cứ hồ sơ do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Minh Anh lập và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát thẩm định.

Theo biên bản mở HSĐXKT ngày 13/9/2025, gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự là Liên danh dự thầu tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình thông tin công trình (BIM). Hồ sơ được mở hợp lệ, hiệu lực 90 ngày, thời gian thực hiện gói thầu 14 ngày.

Đến ngày 14/9/2025, bà Nguyễn Thị Thanh Phương đã ký Quyết định số 108/QĐ-BQLDADDCN phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, trong đó Liên danh trên đạt 94,2 điểm kỹ thuật và 95,36 điểm tổng hợp. Ngày 15/9/2025, biên bản mở HSĐXTC cho thấy Liên danh dự thầu với giá 1.400.000.000 đồng.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá E-HSĐXTC của đơn vị tư vấn và báo cáo thẩm định, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định số 109/QĐ-BQLDADDCN ngày 15/9/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh dự thầu tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình thông tin công trình (BIM) trúng thầu. Như vậy, gói thầu đã tiết kiệm được 26.629.000 đồng so với giá dự toán, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1.87%.

Năng lực các thành viên trong Liên danh trúng thầu

Liên danh trúng thầu bao gồm hai thành viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, được thể hiện trong hồ sơ dự thầu.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Phúc Anh: Có địa chỉ tại Mỹ Tho, Tiền Giang, công ty gia nhập mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 6/2016. Nhà thầu này có lịch sử tham gia đấu thầu ấn tượng với 696 gói thầu đã tham gia, trong đó trúng 684 gói và chỉ trượt 12 gói. Tổng giá trị các gói đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 36.058.425.018 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty là 93.61%.

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và công nghệ số Thế Gia: Có địa chỉ tại Hà Nội, gia nhập mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 12/2019. Công ty đã tham gia 24 gói thầu, trúng 22 gói và trượt 1 gói. Tổng giá trị các gói đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 20.877.323.183 đồng. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò thành viên liên danh là 17.430.173.183 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty là 95.26%.

#Gò Công #bệnh viện #tư vấn xây dựng #liên danh Phúc Anh Thế Gia #đấu thầu #dự án y tế

Bài liên quan

Bạn đọc

Education Solutions Việt Nam dự gói thầu hơn 1,4 tỷ, tiết kiệm 0 đồng

Gói thầu dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài (môn Tiếng Anh) cho học sinh khối lớp 1, 2, 3 tại trường TH Kim Đồng (TP HCM) đã thu hút 1 nhà thầu.

Trước đó, ngày 25/08/2025, trường Tiểu học Kim Đồng (Phường Bình Tân, TP HCM) đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ Tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài (môn Tiếng Anh) cho học sinh khối lớp 1, 2 và 3 tại trường Tiểu học Kim Đồng năm học 2025-2026 với Quyết định 407/QĐ-THKĐ. Dự toán có mức đầu tư 1,457 tỷ đồng.

12.jpg
Biên bản mở thầu đã công bố ngày 13/9. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

An Giang: Năng lực nhà thầu Minh Huy qua gói thầu 4,1 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Thiết bị Trường học Minh Huy vừa được chỉ định thực hiện gói thầu hơn 4,1 tỷ đồng tại An Giang. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 3 liên tiếp trong năm 2025 mà doanh nghiệp này trúng thầu qua hình thức chỉ định rút gọn.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Gói thầu số 05 trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH MTV Thiết bị Trường học Minh Huy. Quyết định này đã thu hút sự quan tâm của dư luận về năng lực cũng như lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này.

Gói thầu hơn 4,1 tỷ đồng được chỉ định "gấp"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu xây lắp Điện lực Gia Lai: Ai sẽ thắng sau cuộc đua giảm giá kịch tính?

Bốn nhà thầu đã đưa ra mức giá cạnh tranh quyết liệt tại gói thầu xây lắp của Điện lực Gia Lai. Đơn vị nào sẽ được lựa chọn sau khi quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu kết thúc?

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp trị giá hơn 12,3 tỷ đồng của Công ty Điện lực Gia Lai đang đi đến hồi kết sau một khởi đầu đầy sóng gió. Việc Bên mời thầu lắng nghe, làm rõ và điều chỉnh Hồ sơ mời thầu (HSMT) sau những kiến nghị xác đáng từ các nhà thầu đã tạo ra một cuộc cạnh tranh hiệu quả, hứa hẹn tiết kiệm đáng kể cho ngân sách.

Từ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến một HSMT cần làm rõ

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Công ty Thành Công T.C liên tiếp trúng thầu tại Ban QLDA Quận 11

Công ty Thành Công T.C liên tiếp trúng thầu tại Ban QLDA Quận 11

Vừa qua, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thành Công T.C được phê duyệt trúng gói thầu hơn 1,74 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11. Đáng chú ý, đây là một trong rất nhiều gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng tại bên mời thầu "quen mặt".

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Thành Công T.C liên tiếp trúng thầu tại Ban QLDA Quận 11

Công ty Thành Công T.C liên tiếp trúng thầu tại Ban QLDA Quận 11

Vừa qua, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thành Công T.C được phê duyệt trúng gói thầu hơn 1,74 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11. Đáng chú ý, đây là một trong rất nhiều gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng tại bên mời thầu "quen mặt".