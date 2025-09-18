BV Gò Công: Liên danh Phúc Anh- Thế Gia trúng gói thầu tư vấn trị giá 1,4 tỷ

Ban QLDA tỉnh Đồng Tháp đã chính thức công bố kết quả gói thầu tư vấn quan trọng tại dự án Bệnh viện Gò Công. Liên danh Phúc Anh - Thế Gia trúng thầu 1,4 tỷ.

Chỉ một nhà thầu tham dự

Dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công có tổng mức đầu tư lớn, được kỳ vọng sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng y tế, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương và vùng lân cận. Việc áp dụng mô hình BIM trong khâu tư vấn, khảo sát được đánh giá là bước tiến mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và minh bạch trong hoạt động đầu tư công.

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 05/9/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, đã ký Quyết định số 82/QĐ-BQLDADDCN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công.

Kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn MSC

Theo đó, gói thầu “Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình), lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình thông tin công trình (BIM)” có giá trị 1.426.629.000 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Tiếp đó, ngày 06/9/2025, bà Nguyễn Thị Thanh Phương tiếp tục ký Quyết định số 86/QĐ-BQLDADDCN phê duyệt E-HSMT gói thầu trên, căn cứ hồ sơ do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Minh Anh lập và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát thẩm định.

Theo biên bản mở HSĐXKT ngày 13/9/2025, gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự là Liên danh dự thầu tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình thông tin công trình (BIM). Hồ sơ được mở hợp lệ, hiệu lực 90 ngày, thời gian thực hiện gói thầu 14 ngày.

Đến ngày 14/9/2025, bà Nguyễn Thị Thanh Phương đã ký Quyết định số 108/QĐ-BQLDADDCN phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, trong đó Liên danh trên đạt 94,2 điểm kỹ thuật và 95,36 điểm tổng hợp. Ngày 15/9/2025, biên bản mở HSĐXTC cho thấy Liên danh dự thầu với giá 1.400.000.000 đồng.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá E-HSĐXTC của đơn vị tư vấn và báo cáo thẩm định, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định số 109/QĐ-BQLDADDCN ngày 15/9/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh dự thầu tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình thông tin công trình (BIM) trúng thầu. Như vậy, gói thầu đã tiết kiệm được 26.629.000 đồng so với giá dự toán, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1.87%.

Năng lực các thành viên trong Liên danh trúng thầu

Liên danh trúng thầu bao gồm hai thành viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, được thể hiện trong hồ sơ dự thầu.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Phúc Anh: Có địa chỉ tại Mỹ Tho, Tiền Giang, công ty gia nhập mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 6/2016. Nhà thầu này có lịch sử tham gia đấu thầu ấn tượng với 696 gói thầu đã tham gia, trong đó trúng 684 gói và chỉ trượt 12 gói. Tổng giá trị các gói đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 36.058.425.018 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty là 93.61%.

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và công nghệ số Thế Gia: Có địa chỉ tại Hà Nội, gia nhập mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 12/2019. Công ty đã tham gia 24 gói thầu, trúng 22 gói và trượt 1 gói. Tổng giá trị các gói đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 20.877.323.183 đồng. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò thành viên liên danh là 17.430.173.183 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty là 95.26%.