Buôn bán cái 'chết trắng', 2 bị cáo lĩnh 32 năm tù giam

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Mai Lai Hồng Phúc và Nguyễn Kỉnh Luân bị Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 32 năm tù.

Toà án nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Mai Lai Hồng Phúc (SN 1994) và Nguyễn Kỉnh Luân (SN 1989, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tối ngày 17/12/2024, Luân điều khiển xe mô tô mang theo 2 bọc nilon chứa hơn 39,9 gam ma túy dạng Methamphetamine đến khu vực ngã tư đường Nguyễn Hoàng và Nguyễn Thái Học, thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (nay là phường Long Xuyên), thì bị Tổ công tác của Công an thành phố Long Xuyên phát hiện bắt quả tang.

Làm việc với cơ quan Công an, Luân khai nhận số ma túy trên là của Phúc nhờ Luân đi lấy về cho Phúc.

Hai bị cáo tại phiên toà.

Tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Phúc, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ hơn 0,05 gam Methamphetamine cùng nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép ma túy. Sau đó, Phúc đến Cơ quan Công an đầu thú.

Qua điều tra xác định, Phúc là người nghiện ma túy, từ khoảng tháng 9/2024 đến ngày bị bắt, Phúc nhiều lần mua ma túy của đối tượng lạ mặt đem về phân lẻ bán lại cho con nghiện để thu lợi. Trong thời gian này, Luân đã nhiều lần giúp Phúc đi nhận và bán ma túy cho các con nghiện.

Tại phiên toà, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Lai Hồng Phúc 17 năm tù và bị cáo Nguyễn Kỉnh Luân 15 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.