Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Buôn bán cái 'chết trắng', 2 bị cáo lĩnh 32 năm tù giam

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Mai Lai Hồng Phúc và Nguyễn Kỉnh Luân bị Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 32 năm tù.

Hạo Nhiên

Toà án nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Mai Lai Hồng Phúc (SN 1994) và Nguyễn Kỉnh Luân (SN 1989, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tối ngày 17/12/2024, Luân điều khiển xe mô tô mang theo 2 bọc nilon chứa hơn 39,9 gam ma túy dạng Methamphetamine đến khu vực ngã tư đường Nguyễn Hoàng và Nguyễn Thái Học, thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (nay là phường Long Xuyên), thì bị Tổ công tác của Công an thành phố Long Xuyên phát hiện bắt quả tang.

Làm việc với cơ quan Công an, Luân khai nhận số ma túy trên là của Phúc nhờ Luân đi lấy về cho Phúc.

bi-cao-phuc-va-luan-tai-phien-toa.jpg
Hai bị cáo tại phiên toà.

Tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Phúc, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ hơn 0,05 gam Methamphetamine cùng nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép ma túy. Sau đó, Phúc đến Cơ quan Công an đầu thú.

Qua điều tra xác định, Phúc là người nghiện ma túy, từ khoảng tháng 9/2024 đến ngày bị bắt, Phúc nhiều lần mua ma túy của đối tượng lạ mặt đem về phân lẻ bán lại cho con nghiện để thu lợi. Trong thời gian này, Luân đã nhiều lần giúp Phúc đi nhận và bán ma túy cho các con nghiện.

Tại phiên toà, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Lai Hồng Phúc 17 năm tù và bị cáo Nguyễn Kỉnh Luân 15 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Toà án #tỉnh An Giang #xét xử #buôn bán #ma tuý #cái chết trắng

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện thêm nhiều gói ma tuý trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Trong lúc đi nhặt củi, ông Trần Văn Tý (tỉnh Quảng trị) phát hiện nhiều gói ma tuý trôi dạt vào bờ biển nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Chiều 21/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin, phong tỏa hiện trường và niêm phong tang vật nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Nam Cửa Việt.

Khoảng 10h cùng ngày, ông Trần Văn Tý (SN 1984, trú thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt) đến trình báo về việc trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển, ông phát hiện một túi ni lông chứa nhiều túi nhỏ bên trong nghi là ma túy.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện nhiều gói nghi ma tuý dọc bờ biển ở Quảng Trị

Trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển, một người dân ở Quảng Trị phát hiện túi nilon chứa nhiều gói nhỏ bên trong nghi là ma túy tổng hợp.

Ngày 19/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Triệu Vân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một túi nilon nghi chứa ma tuý được người dân phát hiện trên bờ biển.

ma-tuy-bien-phong-quang-tri-4618-8733.jpg
Hiện trường vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

6 đối tượng dương tính với ma tuý tại đám cưới ở Hưng Yên

Khi tuần tra, cảnh sát phát hiện sân khấu rạp cưới có 10 đối tượng nhảy lắc lư theo tiếng nhạc, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngày 9/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Phố (SN 2000, trú tại thôn An Phúc, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên); Vũ Đức Lộc, (SN 2000, trú tại thôn Đắc Chúng Bắc, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Đức Thắng (SN 2001, trú tại thôn Nhất Ninh B, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới