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BQLDA Phường Diên Hồng TP HCM: Loạt gói thầu trường học năm 2026 và tỷ lệ tiết kiệm biến thiên [Kỳ 1]

BQLDA Phường Diên Hồng (TP HCM) triển khai loạt 6 gói thầu trường học năm 2026. Hiệu quả tiết kiệm phân hóa mạnh từ 1,06% đến 5,2%, xuất hiện các nhà thầu quen thuộc như Nguyên Phúc, Phú Long trúng thầu.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng (TP HCM) đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hàng loạt dự án sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trường học trên địa bàn. Việc chú trọng rót vốn đầu tư công vào hệ thống hạ tầng giáo dục là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của địa phương. Tuy nhiên, khi đi sâu bóc tách các hồ sơ thầu, dữ liệu thu thập được từ 6 gói thầu trọng điểm lại vẽ nên một bức tranh phân hóa rõ rệt về hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước, đồng thời hé lộ sự lặp lại của một số doanh nghiệp quen thuộc trong hệ sinh thái đấu thầu tại đơn vị này.

Những con số biết nói từ loạt hồ sơ đấu thầu công

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng có sự hiện diện đa phần của Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Thái An trong vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Dưới sự thẩm định kỹ thuật của đơn vị tư vấn này, kết quả của các gói thầu bộc lộ những thông số rất đáng chú ý về hiệu quả giảm giá.

Điểm sáng hiếm hoi về mặt số liệu tài chính thuộc về Gói thầu số 4: Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, Phường Diên Hồng, TP HCM. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương ngày 17/06/2026 do Giám đốc Trà Đức An ký duyệt, giá gói thầu được duyệt là 5.061.810.883 đồng. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nguyên Phúc đã trúng thầu với giá 4.798.652.156 đồng. Với tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,20%, gói thầu này được đánh giá là có hiệu quả giảm giá tốt so với mặt bằng chung các gói thầu xây lắp quy mô tương tự.

Tuy nhiên, khi lật mở hồ sơ kỹ thuật, cuộc đua tại gói thầu này lại ghi nhận sự tham gia của Công ty TNHH Xây dựng Phú Thiên Lộc, đơn vị trượt thầu với mức giá chào chẵn tròn trịa đến mức khó tin là 5.000.000.000 đồng. Trong lĩnh vực dự toán xây dựng vốn được cấu thành từ hàng nghìn đầu mục vật tư, nhân công chi ly, một con số chẵn hoàn hảo như vậy đặt ra dấu hỏi lớn về tính thực chất và tính cạnh tranh của hồ sơ dự thầu.

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Một phần quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương

Ở một thái cực hoàn toàn khác, bức tranh tối ưu hóa ngân sách lại trở nên mờ nhạt tại Gói thầu số 5: Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Măng non II, Phường Diên Hồng, TP HCM. Tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Măng non II do Giám đốc Trà Đức An ký duyệt, giá gói thầu được duyệt là 5.963.470.178 đồng, nhưng giá trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long lên tới 5.899.999.999 đồng. Mức tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 1,06%, bám rất sát giá trần dự toán này tạo ra những nghi ngại lớn về tính cạnh tranh thực chất của cuộc thầu, khi ngân sách nhà nước chưa được hưởng lợi tối đa từ quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đáng chú ý, đối thủ Phú Thiên Lộc tại gói thầu này cũng nộp giá dự thầu ở mức sát trần là 5.920.010.157 đồng, tạo biên độ chênh lệch siêu nhỏ chỉ 0,34%.

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Biên bản mở thầu Gói thầu số 5: Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Măng non II

Điểm nghẽn từ tiêu chí kỹ thuật phụ và bài toán hiệu quả ngân sách

Đáng bàn hơn cả là tình trạng diễn ra tại Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 2/9, Phường Diên Hồng, TP HCM. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 2/9 ngày 25/06/2026 do Giám đốc Trà Đức An ký duyệt, giá gói thầu là 2.952.491.934 đồng, đơn vị trúng thầu là Liên danh nhà thầu Nam Thiên với giá 2.693.977.084 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 8,76%.

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Biên bản mở thầu Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 2/9

Điểm nghẽn lớn nhất tại gói thầu này là việc đơn vị có giá dự thầu thấp nhất, mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho ngân sách, lại không được lựa chọn. Biên bản mở thầu ghi nhận Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Hoàng Dũng nộp mức giá sau giảm giá là 2.610.624.184,50 đồng, thấp hơn đơn vị trúng thầu khoảng 83,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này đã bị Tổ chuyên gia của đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Thái An đánh trượt ngay từ vòng kỹ thuật vì các lỗi chi tiết phụ trợ liên quan đến tiêu chí thiếu thuyết minh biện pháp thi công sơn dầu và thuyết minh vệ sinh môi trường bị chấm chưa hợp lý. Ngoài ra, một nhà thầu khác là TATE POLI cũng bị loại thẳng tay ở khâu kỹ thuật vì thiếu các bản vẽ mặt bằng tạm.

Bên cạnh đó, tại Gói thầu số 6 mang mã số thông báo mời thầu IB2600237312 thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, Phường Diên Hồng, TP HCM, CTCP Đông Đô 18 tiếp tục là cái tên được xướng lên trúng thầu thông qua Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 17/06/2026 với giá thầu bám sát dự toán, sau quá trình đánh giá hồ sơ do đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Thái An thực hiện.

Việc trúng thầu của Nguyên Phúc, Phú Long, Đông Đô 18, Liên danh nhà thầu Nam Thiên, cùng sự đồng hành của đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Thái An và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa đang tạo ra một lăng kính đa chiều về sự minh bạch và tính hiệu quả kinh tế tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng.

Góc nhìn pháp lý về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Đánh giá về bức tranh dữ liệu này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được ban hành với tinh thần cốt lõi là thượng tôn tính minh bạch, bảo đảm cạnh tranh công bằng và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách. Khi một loạt các gói thầu cùng do một chủ đầu tư mời thầu, cùng một đơn vị tư vấn đánh giá lại có tỷ lệ tiết kiệm biến thiên bất thường từ mức khá tốt 5,20% đến mức nhỏ giọt 1,06%, cơ quan quản lý nhà nước cần nhìn nhận đây là dấu hiệu cần làm rõ về năng lực khảo sát lập dự toán và chất lượng xây dựng tiêu chí hồ sơ mời thầu.

Theo quan điểm của Luật sư Hương, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐTV của Bộ Tài chính đã quán triệt rất rõ yêu cầu nâng cao kỷ cương, trách nhiệm giải trình của Người có thẩm quyền và Chủ đầu tư. Việc một số gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp đòi hỏi Chủ đầu tư phải có sự kiểm tra, giám sát thực chất đối với đơn vị tư vấn lập và đánh giá hồ sơ. Câu hỏi đặt ra là liệu các tiêu chí đánh giá kỹ thuật có thực sự rộng mở để thu hút đông đảo nhà thầu có năng lực cạnh tranh lành mạnh, hay đang vô tình trở thành bộ lọc khép kín chỉ vừa vặn cho một số ít doanh nghiệp thân quen?

Dư luận đang đặt dấu hỏi về quy trình kiểm soát rủi ro và chất lượng hoạt động của Tổ thẩm định nội bộ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng. Trách nhiệm của người đứng đầu Chủ đầu tư không chỉ dừng lại ở thủ tục hành chính là đặt bút ký quyết định phê duyệt kết quả, mà còn phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về hiệu quả sử dụng từng đồng vốn công. Việc xuất hiện các hồ sơ dự thầu có mức giá chẵn tròn trịa bất thường tạo ra những dấu hiệu cần làm rõ về tính cạnh tranh lành mạnh, hay việc nhà thầu giá thấp nhất bị gạt bỏ bởi các lỗi kỹ thuật siêu nhỏ mà không qua bước yêu cầu làm rõ theo Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, cần được Tổ thẩm định nội bộ làm rõ một cách khách quan. Cơ quan chức năng cần có biện pháp thanh kiểm tra chéo dữ liệu để đảm bảo dòng vốn đầu tư giáo dục tại địa phương được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và thượng tôn pháp luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] BQLDA Phường Diên Hồng TP HCM: Tiêu chí sơn dầu loại nhà thầu giá thấp Hoàng Dũng

Quy định nghiêm ngặt về bảo đảm cạnh tranh và mục tiêu đấu thầu

Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định nền tảng về tính công khai, minh bạch trong hoạt động lựa chọn nhà thầu. Theo đó, mọi thông tin về đấu thầu, từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu cho đến kết quả lựa chọn nhà thầu đều phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Tài chính thống nhất quản lý dữ liệu, hướng dẫn thực hiện và chịu trách nhiệm hiệu chỉnh các tính năng biểu mẫu dưới dạng webform. Mục tiêu cốt lõi của toàn bộ quá trình tổ chức đấu thầu không chỉ là việc giải ngân vốn đầu tư công, mà là lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, cung cấp công trình, hàng hóa và dịch vụ với chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất. Qua đó, nhà nước có thể tiết kiệm tối đa nguồn vốn ngân sách, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội lâu dài của địa phương.

Để bảo vệ tính cạnh tranh lành mạnh và công bằng này, Khoản 3 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thiết lập một hành lang nghiêm cấm tuyệt đối hành vi thông thầu. Các hành vi này được nhận diện chi tiết bao gồm:

Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu hoặc rút hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu.

Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu.

Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh khi được yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.

Đây chính là chế tài mạnh mẽ nhằm bóc trần và triệt tiêu các thủ đoạn "quân xanh", "quân đỏ" trong hoạt động đấu thầu hiện nay.

Pháp luật quy định chặt chẽ các điều khoản này nhằm mục đích bảo vệ môi trường kinh doanh bình đẳng giữa cộng đồng các doanh nghiệp. Mọi cá nhân, tổ chức có hành vi tạo lập hồ sơ đối phó, cố tình bỏ giá cao bất hợp lý để lót đường, hoặc sử dụng các rào cản kỹ thuật phụ trợ trái quy định để hạn chế cạnh tranh đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo nguyên tắc "không có vùng cấm" của Chính phủ. Tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả thất thoát gây ra đối với ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Cụ thể, theo quy định về chế tài cấm thầu tại Khoản 1 Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm đối với hành vi thông thầu thông qua việc dàn xếp chuẩn bị hoặc rút hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu (quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 16 Luật Đấu thầu).

Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 03 năm đối với hành vi thông thầu thông qua việc thỏa thuận từ chối cung cấp hàng hóa hoặc cố tình không làm rõ, không đối chiếu tài liệu chứng minh năng lực (quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều 16 Luật Đấu thầu).

Bên cạnh việc bị cấm thầu, thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định có hành vi vi phạm còn bị thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự tùy thuộc vào tính chất và mức độ nguy hại của hành vi gây ra cho xã hội

#Hiệu quả tiết kiệm ngân sách đầu tư công #Chủ đề đấu thầu xây dựng trường học #Vai trò đơn vị tư vấn thiết kế và đánh giá #Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong đấu thầu #Các quy định pháp luật về minh bạch và cạnh tranh

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