Bộ Y tế chỉ đạo điều tra vụ 2 người tử vong liên quan đến nước lá cây rừng

Ba người trong cùng gia đình nhập viện nguy kịch sau uống nước tự pha từ nguyên liệu thực vật, trong đó hai người đã tử vong, vụ việc đang được điều tra.

Ngày 9/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê (Tuyên Quang) về vụ ngộ độc nghi do thực vật khiến 2 người tử vong và 1 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Bệnh nhi sau khi được cấp cứu đã vượt qua nguy kịch. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê)

Theo thông tin từ gia đình, người mẹ ở xã Đường Hồng đã tự hái nguyên liệu thực vật dại về pha nước cho 3 mẹ con cùng uống. Sau khi sử dụng, các nạn nhân xuất hiện triệu chứng nguy kịch, ngừng tuần hoàn và ngừng hô hấp. Hậu quả là người mẹ cùng con gái lớn đã tử vong, riêng bệnh nhi N.N.L. (12 tuổi) được đưa vào viện cấp cứu lúc 12h40 ngày 6/9. Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp y bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ thở máy và dùng thuốc vận mạch. Nhờ sự cứu chữa kịp thời, đến ngày 7/9, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, cai được máy thở và các dấu hiệu sinh tồn dần đi vào ổn định.

Trước sự cố nghiêm trọng này, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị để tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, chỉ đạo gấp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc (nếu có) để xác định tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, đặc biệt là việc nhận biết các nguyên liệu có nguy cơ gây ngộ độc.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không tự ý sử dụng, chế biến các nguyên liệu tự nhiên theo kinh nghiệm truyền miệng khi chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang theo dõi sát diễn biến tình hình vụ việc, cập nhật thông tin hằng ngày; chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng...