Khánh Hòa khẩn trương điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại Cam Ranh

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa,

Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin một số trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm liên quan đến quán cơm gà Quỳnh Nga trên địa bàn phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 656/BYT-ATTP ngày 01/02/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 09/02/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo dõi sát diễn biến tình hình ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả để cảnh báo đến cộng đồng và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Ảnh minh họa/nguồn thuonghieucongluan.com.vn

Trước đó, trong hai ngày 2 và 3.7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh đã tiếp nhận khoảng 50 trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân đều là người dân địa phương và đều cho biết đã ăn tại quán cơm gà Quỳnh Nga trước khi xuất hiện các triệu chứng. Sau khi được cấp cứu và điều trị, đã có 10 trường hợp xuất viện. Những bệnh nhân còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị.