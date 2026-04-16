Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả trộn Paracetamol

Bắt giam 3 người sản xuất thuốc đông y giả trộn Paracetamol

Theo PLO, ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM phát hiện một người vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn lưu thông trên đường Âu Cơ nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Từ lời khai của người này, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, khám xét và triệt phá một cơ sở sản xuất thuốc giả hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP HCM.

Tại các địa điểm kiểm tra, công an thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790 kg viên nén, viên nang cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021, Thái Chánh Kiên đã tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép. Đến cuối năm 2024, người này chuyển sang sản xuất thuốc giả, in nhãn mác có nguồn gốc nước ngoài nhằm đánh lừa người tiêu dùng để tung ra thị trường.

Trong vụ án này, Thái Chánh Kiên được xác định giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất. Mã Du Thái và Văn Tất Khang tham gia với vai trò giúp sức, chủ yếu trong việc thiết kế, in ấn bao bì, tem nhãn cho các sản phẩm giả.

Công an hiện đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan. Ảnh: CA/Nguồn Plo.vn

Đáng chú ý, một số sản phẩm được xác định có trộn Paracetamol - hoạt chất thường dùng trong thuốc giảm đau, hạ sốt. Việc sử dụng không kiểm soát, không đúng liều lượng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ nguồn nguyên liệu, đường dây tiêu thụ và vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Paracetamol có thể gây tổn hại nghiêm trọng gan nếu sử dụng không kiểm soát

Paracetamol là hoạt chất phổ biến trong các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, được sử dụng rộng rãi do dễ tiếp cận và giá thành thấp. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng chỉ định, không kiểm soát liều lượng hoặc sử dụng kéo dài, Paracetamol có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến gan, thậm chí dẫn đến suy gan cấp, nguy cơ tử vong.

Đặc biệt, việc trộn Paracetamol vào các sản phẩm không rõ thành phần như thuốc đông y khiến người dùng không nhận biết được mình đang sử dụng hoạt chất này, dễ dẫn đến quá liều ngoài ý muốn.

Một số nhóm đối tượng đặc biệt có nguy cơ cao bị ngộ độc gan cấp dù chỉ sử dụng paracetamol ở liều thấp. Có thể kể đến như:

Bệnh nhân nghiện rượu: Những người nghiện rượu mãn tính được xếp trong nhóm có nguy cơ đặc biệt đối với tình trạng dinh dưỡng kém.

Người lớn tuổi, ăn uống kém: Tuổi tác cũng ảnh hưởng đến nguy cơ nhiễm độc gan, nhất là những người trên 40 tuổi bị suy gan cấp, ghép gan. Những người tuổi cao thường được dùng paracetamol đơn lẻ, kết hợp với thuốc phiện để điều trị đau mãn tính hoặc ung thư. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ ngộ độc gan ở người cao tuổi.

Bệnh gan, thận: Người mắc bệnh gan, thận mãn tính cũng có nguy cơ nhiễm độc gan cao hơn do giảm chuyển hóa paracetamol, nhất là ở bệnh nhân xơ gan.

Phụ nữ mang thai: Mặc dù không có bằng chứng cho thấy mang thai là một yếu tố nguy cơ dễ dẫn đến ngộ độc paracetamol, song việc sử dụng paracetamol trong thời kỳ mang thai nên được theo dõi cẩn thận. Bởi vì việc dùng paracetamol quá liều rất phổ biến trong thai kỳ và độc tính trong những trường hợp này có thể dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh đáng kể hoặc gây tử vong cho cả thai nhi và mẹ.

Ngoài ra, những người điều trị kéo dài bằng thuốc carbamazepine, primidone, rifampin, isoniazid cũng có nguy cơ nhiễm độc gan dù sử dụng paracetamol ở liều thấp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ sử dụng Paracetamol theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ, tuyệt đối không tự ý dùng hoặc tin vào các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.