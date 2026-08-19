[GALLERY] Honda City 2026 sắp về Việt Nam, sở hữu màn hình "siêu to khổng lồ"

Honda City thế hệ mới được cho là sẽ ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2026. So với thế hệ hiện tại, City mới có nhiều điều chỉnh về thiết kế và trang bị.