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[GALLERY] Honda City 2026 sắp về Việt Nam, sở hữu màn hình "siêu to khổng lồ"

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda City 2026 sắp về Việt Nam, sở hữu màn hình "siêu to khổng lồ"

Honda City thế hệ mới được cho là sẽ ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2026. So với thế hệ hiện tại, City mới có nhiều điều chỉnh về thiết kế và trang bị.

Hải Nam
Thông tin Honda City 2026 về Việt Nam đã rò rỉ từ trước đó, khi hình ảnh cản xe và cụm đèn trùng khớp với bản đang bán tại Thái Lan xuất hiện trong Công báo Sở hữu công nghiệp. Thông tin nội bộ cũng xác nhận những chiếc xe chạy thử đầu tiên đã có mặt tại nhà máy Honda ở Việt Nam.
Thông tin Honda City 2026 về Việt Nam đã rò rỉ từ trước đó, khi hình ảnh cản xe và cụm đèn trùng khớp với bản đang bán tại Thái Lan xuất hiện trong Công báo Sở hữu công nghiệp. Thông tin nội bộ cũng xác nhận những chiếc xe chạy thử đầu tiên đã có mặt tại nhà máy Honda ở Việt Nam.
Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe Honda City 2026 mới có kích thước tổng thể chiều dài 4.553 mm, chiều rộng 1.748 mm và chiều cao 1.467 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.589 mm, khoảng sáng gầm 135 mm. Xe sở hữu nhiều thay đổi về diện mạo so với đời trước.
Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe Honda City 2026 mới có kích thước tổng thể chiều dài 4.553 mm, chiều rộng 1.748 mm và chiều cao 1.467 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.589 mm, khoảng sáng gầm 135 mm. Xe sở hữu nhiều thay đổi về diện mạo so với đời trước.
Phần đầu xe được làm mới với cụm đèn pha Projector Lens, dải đèn LED nối liền, lưới tản nhiệt và cản trước có thiết kế mới. Xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim hai tông màu kích thước 16 inch, logo Honda dạng đơn sắc, cụm đèn hậu được thiết kế lại cùng cản sau tinh chỉnh.
Phần đầu xe được làm mới với cụm đèn pha Projector Lens, dải đèn LED nối liền, lưới tản nhiệt và cản trước có thiết kế mới. Xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim hai tông màu kích thước 16 inch, logo Honda dạng đơn sắc, cụm đèn hậu được thiết kế lại cùng cản sau tinh chỉnh.
Bên trong khoang lái, Honda bổ sung thêm gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình giải trí trung tâm 10 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, hệ thống đèn viền nội thất và camera quan sát 360 độ.
Bên trong khoang lái, Honda bổ sung thêm gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình giải trí trung tâm 10 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, hệ thống đèn viền nội thất và camera quan sát 360 độ.
Danh sách công nghệ an toàn trên Honda City 2026 vẫn bao gồm gói Honda Sensing. Các tính năng nổi bật gồm hỗ trợ đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống hỗ trợ duy trì làn, cảnh báo va chạm phía trước kết hợp phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng hoạt động ở dải tốc độ thấp, cảnh báo xe phía trước khởi hành và camera LaneWatch.
Danh sách công nghệ an toàn trên Honda City 2026 vẫn bao gồm gói Honda Sensing. Các tính năng nổi bật gồm hỗ trợ đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống hỗ trợ duy trì làn, cảnh báo va chạm phía trước kết hợp phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng hoạt động ở dải tốc độ thấp, cảnh báo xe phía trước khởi hành và camera LaneWatch.
Cung cấp sức mạnh cho Honda City 2026 tại Thái Lan là hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng tăng áp 1.0L Turbo, 3 xi-lanh, trục cam đôi DOHC 12 van, tích hợp hệ thống điều phối van biến thiên VTEC và Dual VTC.
Cung cấp sức mạnh cho Honda City 2026 tại Thái Lan là hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng tăng áp 1.0L Turbo, 3 xi-lanh, trục cam đôi DOHC 12 van, tích hợp hệ thống điều phối van biến thiên VTEC và Dual VTC.
Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm. Sức mạnh được truyền động qua hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu E20 và có mức phát thải khí CO2 dừng lại ở mức 99 g/km.
Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm. Sức mạnh được truyền động qua hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu E20 và có mức phát thải khí CO2 dừng lại ở mức 99 g/km.
Về khía cạnh an toàn, hệ thống công nghệ Honda SENSING tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các biến thể. Ngoài ra, danh sách tính năng hỗ trợ người lái hứa hẹn sẽ hoàn thiện hơn nếu được tích hợp thêm hệ thống quan sát làn đường LaneWatch cùng camera toàn cảnh.
Về khía cạnh an toàn, hệ thống công nghệ Honda SENSING tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các biến thể. Ngoài ra, danh sách tính năng hỗ trợ người lái hứa hẹn sẽ hoàn thiện hơn nếu được tích hợp thêm hệ thống quan sát làn đường LaneWatch cùng camera toàn cảnh.
Trong khi chờ phiên bản nâng cấp ra mắt, Honda City thế hệ hiện tại đang được nhiều đại lý Việt giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn. Giá tham khảo của bản tiêu chuẩn hiện chỉ còn hơn 430 triệu đồng, trong khi bản RS cao cấp nhất xuống mức hơn 490 triệu đồng.
Trong khi chờ phiên bản nâng cấp ra mắt, Honda City thế hệ hiện tại đang được nhiều đại lý Việt giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn. Giá tham khảo của bản tiêu chuẩn hiện chỉ còn hơn 430 triệu đồng, trong khi bản RS cao cấp nhất xuống mức hơn 490 triệu đồng.
Nếu Honda City 2026 được đưa về Việt Nam vào cuối năm nay, cấu hình động cơ và trang bị có thể có sự điều chỉnh để phù hợp với chiến lược sản phẩm của Honda Việt Nam - điều này cũng sẽ khiến cho các đối thủ trong phân khúc hạng B phỉa dè chừng và sẵn sàng thay đổi.
Nếu Honda City 2026 được đưa về Việt Nam vào cuối năm nay, cấu hình động cơ và trang bị có thể có sự điều chỉnh để phù hợp với chiến lược sản phẩm của Honda Việt Nam - điều này cũng sẽ khiến cho các đối thủ trong phân khúc hạng B phỉa dè chừng và sẵn sàng thay đổi.
Video: Chi tiết Honda City RS Hybrid e:HEV Facelift 2026 tại Thái Lan.
Hải Nam
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